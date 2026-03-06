Les systèmes StellaON 1250K et 1575K de SINEXCEL obtiennent les certifications EN 62477, EN 50549 et EN IEC 61000, accélérant ainsi la transition énergétique européenne

SHENZHEN, Chine, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Les systèmes de conversion d'énergie (PCS) phares de SINEXCEL, les StellaON 1250K et 1575K, ont été certifiés conformes aux normes européennes communes. Cette étape réglementaire cruciale valide officiellement la capacité technique de l'entreprise à fournir des infrastructures énergétiques hautement bancables et performantes pour le marché européen des énergies renouvelables, en pleine expansion.

SINEXCEL StellaON 1250K/1575K Achieves EN 62477, EN 50549, and EN IEC 61000 Certifications, Accelerating European Energy Transition

Les systèmes StellaON 1250Ket 1575K ont officiellement obtenu les trois certifications essentielles : EN 62477 pour la sécurité électrique CE, EN 50549 pour la conformité au réseau dynamique et EN IEC 61000 pour la compatibilité électromagnétique. Ces critères rigoureux garantissent collectivement que l'équipement est fondamentalement sûr, qu'il ne provoque pas de perturbations électroniques et qu'il est capable de réguler activement les fréquences du réseau. Aujourd'hui, le marché européen est confronté à de graves problèmes techniques. La gamme StellaON répond à ces normes rigoureuses en s'appuyant sur un ensemble solide d'innovations avancées, telles que les technologies de formation de grille, de flexibilité du système et d'omni-adaptabilité.

À l'échelle industrielle, les systèmes PCS phare StellaON 1250K et 1575K sont conçus pour optimiser l'économie des projets, la conformité aux normes de sécurité et la complexité de l'intégration au réseau. En mettant l'accent sur l'efficacité du cycle de vie et l'adaptabilité à diverses conditions d'environnement, de charge et de réseau, ces systèmes permettent un fonctionnement stable et performant dans des déploiements à grande échelle exigeants. Plutôt que de se concentrer sur une seule mesure opérationnelle, cette approche technique globale garantit que les développeurs de projets peuvent atteindre un coût de stockage nivelé (LCOS) significativement plus bas tout en maintenant un temps de fonctionnement maximal.

« L'obtention de ces certifications témoigne de notre quête incessante de l'excellence technologique et de la réactivité du marché », a déclaré Luke Lu, directeur technique de la gamme de produits de stockage d'énergie de SINEXCEL. « Alors que l'Europe se dirige vers un avenir décarboné, les opérateurs de réseaux exigent des équipements qui ne se contentent pas de stocker l'énergie, mais qui renforcent activement la résilience du réseau. Notre PCS StellaON est conçu exactement pour cette mission, garantissant une conformité totale avec la réglementation tout en maximisant les retours sur investissement. »

Avec ces certifications majeures, SINEXCEL réaffirme son engagement inébranlable à fournir des solutions de stockage d'énergie sécurisées, performantes et totalement conformes. La gamme StellaON, entièrement certifiée, est parfaitement positionnée pour soutenir les objectifs de décarbonisation de l'Europe, offrant aux propriétaires de projets une confiance absolue en matière de sécurité et de rentabilité.

À propos de SINEXCEL

Fondée en 2007, SINEXCEL est à l'avant-garde du stockage de l'énergie, de la recharge des véhicules électriques et des solutions de qualité énergétique. Avec 17 GW de stockage installé, 140 000 chargeurs de VE et près de 20 millions d'ampères de AHF déployés, SINEXCEL s'associe aux leaders de l'industrie pour favoriser la liberté énergétique.

Contact : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2926669/SINEXCEL_StellaON_1250K_1575K_Achieves_EN_62477_EN_50549_EN.jpg