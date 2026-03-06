SINEXCEL StellaON 1250K/1575K obtiene las certificaciones EN 62477, EN 50549 y EN IEC 61000

News provided by

SINEXCEL

Mar 06, 2026, 08:00 ET

- SINEXCEL StellaON 1250K/1575K obtiene las certificaciones EN 62477, EN 50549 y EN IEC 61000, acelerando la transición energética europea

SHENZHEN, China, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Los sistemas de conversión de energía (PCS) a escala de servicio público insignia de SINEXCEL, StellaON 1250K/1575K, han obtenido la certificación conforme a las Normas Comunes Europeas. Este hito regulatorio crucial valida oficialmente la capacidad técnica de la compañía para ofrecer una infraestructura energética de alto rendimiento y alta rentabilidad para el mercado europeo de energías renovables en rápida expansión.

Continue Reading
SINEXCEL StellaON 1250K/1575K Achieves EN 62477, EN 50549, and EN IEC 61000 Certifications, Accelerating European Energy Transition
SINEXCEL StellaON 1250K/1575K Achieves EN 62477, EN 50549, and EN IEC 61000 Certifications, Accelerating European Energy Transition

El StellaON 1250K/1575K obtuvo oficialmente tres certificaciones esenciales: EN 62477 para seguridad eléctrica CE, EN 50549 para cumplimiento dinámico de la red y EN IEC 61000 para compatibilidad electromagnética. Estos rigurosos estándares garantizan que el equipo es fundamentalmente seguro, no disruptivo electrónicamente y capaz de regular activamente las frecuencias de la red. Actualmente, el mercado europeo se enfrenta a importantes dificultades técnicas. La serie StellaON supera con éxito estas estrictas normas gracias a un sólido conjunto de innovaciones avanzadas, como tecnologías de formación de red, flexibilidad del sistema y omniadaptabilidad.

A escala de servicios públicos, el sistema StellaON 1250K/1575K PCS, el producto estrella, está diseñado para optimizar la rentabilidad del proyecto, el cumplimiento de la seguridad y la complejidad de la integración en la red. Centrado en la eficiencia del ciclo de vida y la adaptabilidad en diversas condiciones ambientales, de carga y de red, permite un funcionamiento estable y de alto rendimiento en despliegues exigentes a gran escala. En lugar de centrarse en una única métrica operativa, este enfoque de ingeniería integral garantiza que los desarrolladores de proyectos puedan lograr un coste nivelado de almacenamiento (LCOS) significativamente más bajo y al mismo tiempo mantener el máximo tiempo de actividad.

"La obtención de estas certificaciones demuestra nuestra incansable búsqueda de la excelencia tecnológica y la capacidad de respuesta al mercado", declaró Luke Lu, director técnico de la Línea de Productos de Almacenamiento de Energía de SINEXCEL. "A medida que Europa avanza hacia un futuro descarbonizado, los operadores de red exigen equipos que no solo almacenen energía, sino que también fortalezcan activamente la resiliencia de la red. Nuestro StellaON PCS está diseñado específicamente para esta misión, garantizando el pleno cumplimiento normativo y maximizando la rentabilidad de la inversión".

Con estas importantes certificaciones, SINEXCEL reafirma su firme compromiso de proporcionar soluciones de almacenamiento de energía seguras, de alto rendimiento y totalmente conformes. La serie StellaON, totalmente certificada, está perfectamente posicionada para apoyar los objetivos de descarbonización de Europa, ofreciendo a los propietarios de proyectos una confianza absoluta en seguridad y rentabilidad.

Acerca de SINEXCEL

Fundada en 2007, SINEXCEL es pionera en soluciones de almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos y calidad de la energía. Con 17 GW de almacenamiento instalado, 140.000 cargadores de vehículos eléctricos y casi 20 millones de amperios de AHF desplegados, SINEXCEL colabora con líderes del sector para impulsar la libertad energética.

Contacto: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926669/SINEXCEL_StellaON_1250K_1575K_Achieves_EN_62477_EN_50549_EN.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Les systèmes StellaON 1250K et 1575K de SINEXCEL obtiennent les certifications EN 62477, EN 50549 et EN IEC 61000, accélérant ainsi la transition énergétique européenne

Les systèmes StellaON 1250K et 1575K de SINEXCEL obtiennent les certifications EN 62477, EN 50549 et EN IEC 61000, accélérant ainsi la transition énergétique européenne

Les systèmes de conversion d'énergie (PCS) phares de SINEXCEL, les StellaON 1250K et 1575K, ont été certifiés conformes aux normes européennes...
Systemy konwersji mocy SINEXCEL StellaON 1250K/1575K uzyskały certyfikaty EN 62477, EN 50549 i EN IEC 61000, przyspieszając transformację energetyczną w Europie

Systemy konwersji mocy SINEXCEL StellaON 1250K/1575K uzyskały certyfikaty EN 62477, EN 50549 i EN IEC 61000, przyspieszając transformację energetyczną w Europie

Flagowe systemy konwersji mocy (PCS) firmy SINEXCEL na skalę przemysłową, StellaON 1250K/1575K, pomyślnie uzyskały certyfikaty zgodności z...
More Releases From This Source

Explore

Oil & Energy

Oil & Energy

Utilities

Utilities

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Alternative Energies

Alternative Energies

News Releases in Similar Topics