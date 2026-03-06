SINEXCEL StellaON 1250K/1575K získal certifikace EN 62477, EN 50549 a EN IEC 61000, čímž urychluje energetickou transformaci v Evropě
Mar 06, 2026, 07:54 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 6. března 2026 /PRNewswire/ -- Vlajkové systémy pro přeměnu energie (PCS) u velkých energetických podniků společnosti SINEXCEL, StellaON 1250K/1575K, úspěšně získaly certifikaci podle komplexních evropských společných norem. Tento důležitý regulační milník oficiálně potvrzuje technickou schopnost společnosti dodávat vysoce rentabilní a vysoce výkonnou energetickou infrastrukturu na rychle se rozvíjející evropský trh s obnovitelnými zdroji energie.
Systémy StellaON 1250K/1575K oficiálně získaly tři důležité certifikace: EN 62477 pro elektrickou bezpečnost CE, EN 50549 pro dynamickou kompatibilitu s rozvodnou sítí a EN IEC 61000 pro elektromagnetickou kompatibilitu. Tyto přísné normy společně zaručují, že je zařízení zásadně bezpečné, elektronicky bezporuchové a schopné aktivně regulovat frekvence rozvodné sítě. Evropský trh se dnes potýká s vážnými technickými problémy. Řada StellaON úspěšně splňuje tyto přísné normy díky robustní sadě pokročilých inovací, jako jsou technologie pro vytváření sítě, flexibilitu systému a všestrannou přizpůsobivost.
U velkých energetických podniků je vlajková loď StellaON 1250K/1575K PCS navržena tak, aby optimalizovala ekonomiku projektu, dodržování bezpečnostních předpisů a složitost integrace do sítě. S důrazem na efektivitu životního cyklu a přizpůsobivost různým podmínkám prostředí, zatížení a sítě umožňuje stabilní a vysoce výkonný provoz v náročných velkých instalacích. Namísto zaměření na jediný provozní ukazatel tento komplexní technický přístup zajišťuje, že vývojáři projektů mohou dosáhnout výrazně nižších vyrovnaných nákladů na skladování (LCOS) při zachování maximální provozuschopnosti.
„Získání těchto certifikátů je důkazem našeho neúnavného úsilí o technologickou dokonalost a schopnost reagovat na potřeby trhu," uvedl Luke Lu, technický ředitel produktové řady SINEXCEL Energy Storage. „Vzhledem k tomu, že Evropa přechází na dekarbonizovanou budoucnost, provozovatelé sítí požadují zařízení, která nejen ukládají energii, ale také aktivně posilují odolnost sítě. Naše zařízení StellaON PCS je navrženo přesně pro tento účel a zajišťuje plnou shodu s předpisy při maximalizaci návratnosti investic."
Díky těmto významným certifikacím společnost SINEXCEL znovu potvrzuje své neochvějné odhodlání poskytovat bezpečné, vysoce výkonné a plně kompatibilní řešení pro skladování energie. Plně certifikovaná řada StellaON je ideální pro podporu cílů dekarbonizace v Evropě a nabízí majitelům projektů absolutní jistotu v oblasti bezpečnosti a ziskovosti.
O společnosti SINEXCEL
Společnost SINEXCEL, založená v roce 2007, je průkopníkem v oblasti řešení pro skladování energie, nabíjení elektromobilů a kvalitu elektrické energie. S instalovaným výkonem 17 GW, 140.000 nabíječkami pro elektromobily a téměř 20 miliony ampérů AHF spolupracuje společnost SINEXCEL s předními představiteli odvětví na posílení energetické nezávislosti.
Kontakt: [email protected]
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2926669/SINEXCEL_StellaON_1250K_1575K_Achieves_EN_62477_EN_50549_EN.jpg
