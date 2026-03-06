SINEXCEL StellaON 1250K/1575K získal certifikace EN 62477, EN 50549 a EN IEC 61000, čímž urychluje energetickou transformaci v Evropě

News provided by

SINEXCEL

Mar 06, 2026, 07:54 ET

ŠEN-ČEN, Čína, 6. března 2026 /PRNewswire/ -- Vlajkové systémy pro přeměnu energie (PCS) u velkých energetických podniků společnosti SINEXCEL, StellaON 1250K/1575K, úspěšně získaly certifikaci podle komplexních evropských společných norem. Tento důležitý regulační milník oficiálně potvrzuje technickou schopnost společnosti dodávat vysoce rentabilní a vysoce výkonnou energetickou infrastrukturu na rychle se rozvíjející evropský trh s obnovitelnými zdroji energie.

Continue Reading
SINEXCEL StellaON 1250K/1575K Achieves EN 62477, EN 50549, and EN IEC 61000 Certifications, Accelerating European Energy Transition
SINEXCEL StellaON 1250K/1575K Achieves EN 62477, EN 50549, and EN IEC 61000 Certifications, Accelerating European Energy Transition

Systémy StellaON 1250K/1575K oficiálně získaly tři důležité certifikace: EN 62477 pro elektrickou bezpečnost CE, EN 50549 pro dynamickou kompatibilitu s rozvodnou sítí a EN IEC 61000 pro elektromagnetickou kompatibilitu. Tyto přísné normy společně zaručují, že je zařízení zásadně bezpečné, elektronicky bezporuchové a schopné aktivně regulovat frekvence rozvodné sítě. Evropský trh se dnes potýká s vážnými technickými problémy. Řada StellaON úspěšně splňuje tyto přísné normy díky robustní sadě pokročilých inovací, jako jsou technologie pro vytváření sítě, flexibilitu systému a všestrannou přizpůsobivost.

U velkých energetických podniků je vlajková loď StellaON 1250K/1575K PCS navržena tak, aby optimalizovala ekonomiku projektu, dodržování bezpečnostních předpisů a složitost integrace do sítě. S důrazem na efektivitu životního cyklu a přizpůsobivost různým podmínkám prostředí, zatížení a sítě umožňuje stabilní a vysoce výkonný provoz v náročných velkých instalacích. Namísto zaměření na jediný provozní ukazatel tento komplexní technický přístup zajišťuje, že vývojáři projektů mohou dosáhnout výrazně nižších vyrovnaných nákladů na skladování (LCOS) při zachování maximální provozuschopnosti.

„Získání těchto certifikátů je důkazem našeho neúnavného úsilí o technologickou dokonalost a schopnost reagovat na potřeby trhu," uvedl Luke Lu, technický ředitel produktové řady SINEXCEL Energy Storage. „Vzhledem k tomu, že Evropa přechází na dekarbonizovanou budoucnost, provozovatelé sítí požadují zařízení, která nejen ukládají energii, ale také aktivně posilují odolnost sítě. Naše zařízení StellaON PCS je navrženo přesně pro tento účel a zajišťuje plnou shodu s předpisy při maximalizaci návratnosti investic."

Díky těmto významným certifikacím společnost SINEXCEL znovu potvrzuje své neochvějné odhodlání poskytovat bezpečné, vysoce výkonné a plně kompatibilní řešení pro skladování energie. Plně certifikovaná řada StellaON je ideální pro podporu cílů dekarbonizace v Evropě a nabízí majitelům projektů absolutní jistotu v oblasti bezpečnosti a ziskovosti.

O společnosti SINEXCEL

Společnost SINEXCEL, založená v roce 2007, je průkopníkem v oblasti řešení pro skladování energie, nabíjení elektromobilů a kvalitu elektrické energie. S instalovaným výkonem 17 GW, 140.000 nabíječkami pro elektromobily a téměř 20 miliony ampérů AHF spolupracuje společnost SINEXCEL s předními představiteli odvětví na posílení energetické nezávislosti.

Kontakt: [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2926669/SINEXCEL_StellaON_1250K_1575K_Achieves_EN_62477_EN_50549_EN.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Системы SINEXCEL StellaON 1250K/1575K прошли сертификацию по стандартам EN 62477, EN 50549 и EN IEC 61000, ускоряя энергетический переход в Европе

Системы SINEXCEL StellaON 1250K/1575K прошли сертификацию по стандартам EN 62477, EN 50549 и EN IEC 61000, ускоряя энергетический переход в Европе

Флагманские системы преобразования энергии (PCS) промышленного масштаба StellaON 1250K/1575K от SINEXCEL успешно прошли сертификацию в соответствии с ...
Les systèmes StellaON 1250K et 1575K de SINEXCEL obtiennent les certifications EN 62477, EN 50549 et EN IEC 61000, accélérant ainsi la transition énergétique européenne

Les systèmes StellaON 1250K et 1575K de SINEXCEL obtiennent les certifications EN 62477, EN 50549 et EN IEC 61000, accélérant ainsi la transition énergétique européenne

Les systèmes de conversion d'énergie (PCS) phares de SINEXCEL, les StellaON 1250K et 1575K, ont été certifiés conformes aux normes européennes...
More Releases From This Source

Explore

Oil & Energy

Oil & Energy

Utilities

Utilities

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Alternative Energies

Alternative Energies

News Releases in Similar Topics