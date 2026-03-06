Systemy konwersji mocy SINEXCEL StellaON 1250K/1575K uzyskały certyfikaty EN 62477, EN 50549 i EN IEC 61000, przyspieszając transformację energetyczną w Europie

SHENZHEN, Chiny, 6 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Flagowe systemy konwersji mocy (PCS) firmy SINEXCEL na skalę przemysłową, StellaON 1250K/1575K, pomyślnie uzyskały certyfikaty zgodności z kompleksowymi europejskimi normami wspólnymi. To kluczowe osiągnięcie regulacyjne oficjalnie potwierdza zdolność techniczną firmy do dostarczania wysoce opłacalnej, wysokowydajnej infrastruktury energetycznej dla szybko rozwijającego się europejskiego rynku energii odnawialnej.

SINEXCEL StellaON 1250K/1575K Achieves EN 62477, EN 50549, and EN IEC 61000 Certifications, Accelerating European Energy Transition

Systemy StellaON 1250K/1575K uzyskały trzy kluczowe certyfikaty: EN 62477 w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego CE, EN 50549 w zakresie zgodności z dynamiką sieci oraz EN IEC 61000 w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Te rygorystyczne normy gwarantują, że urządzenia są zasadniczo bezpieczne, nie powodują zakłóceń elektronicznych i są w stanie aktywnie regulować częstotliwości sieciowe. Obecnie rynek europejski boryka się z poważnymi problemami technicznymi. Seria StellaON z powodzeniem spełnia te rygorystyczne normy dzięki solidnemu zestawowi zaawansowanych innowacji, takich jak technologie kształtowania sieci, elastyczności systemu i wszechstronnej adaptacji.

W skali przemysłowej flagowy model StellaON 1250K/1575K PCS został zaprojektowany z myślą o optymalizacji ekonomiki projektu, zgodności z wymogami bezpieczeństwa i złożoności integracji z siecią energetyczną. Koncentrując się na wydajności cyklu życia i zdolności adaptacyjnej w różnych środowiskach, obciążeniach i warunkach sieciowych, umożliwia stabilną, wysokowydajną pracę w wymagających zastosowaniach na dużą skalę. Zamiast skupiać się na jednym wskaźniku operacyjnym, to kompleksowe podejście inżynieryjne zapewnia, że deweloperzy projektów mogą osiągnąć znacznie niższy uśredniony koszt magazynowania energii (LCOS) przy zachowaniu maksymalnego czasu pracy.

„Uzyskanie tych certyfikatów jest dowodem naszego nieustannego dążenia do doskonałości technologicznej i reagowania na potrzeby rynku" - powiedział Luke Lu, dyrektor techniczny linii produktów do magazynowania energii w SINEXCEL. - W czasie, gdy Europa przechodzi transformację w kierunku dekarbonizacji, operatorzy sieci energetycznych potrzebują urządzeń, które nie tylko magazynują energię, ale także aktywnie wzmacniają odporność sieci. Nasz system PCS StellaON został zaprojektowany właśnie z myślą o tej misji, zapewniając pełną zgodność z przepisami i maksymalizując zwrot z inwestycji".

Dzięki tym kluczowym certyfikatom firma SINEXCEL potwierdza swoje niezachwiane zaangażowanie w dostarczanie bezpiecznych, wysokowydajnych i w pełni zgodnych z przepisami rozwiązań w zakresie magazynowania energii. W pełni certyfikowana seria StellaON jest idealnym rozwiązaniem wspierającym cele dekarbonizacji Europy, zapewniając właścicielom projektów absolutną pewność bezpieczeństwa i rentowności.

SINEXCEL

Firma SINEXCEL powstała w 2007 r. i obecnie jest jednym z pionierów rynku magazynów energii, systemów ładowania pojazdów elektrycznych i zapewniania rozwiązań umożliwiających dostęp do wysokiej jakości energii. Na swoim koncie ma wdrożenie systemów magazynowania energii o łącznej mocy 17 GW, 140 tys. ładowarek do pojazdów elektrycznych oraz blisko 20 mln amperów aktywnych filtrów harmonicznych. SINEXCEL współpracuje z liderami branżowymi, realizując działania na rzecz wolności energetycznej.

Kontakt: e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2926669/SINEXCEL_StellaON_1250K_1575K_Achieves_EN_62477_EN_50549_EN.jpg