GAC Group fêtera ses 30 millions d'utilisateurs le 16 juillet

GUANGZHOU, Chine, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Depuis la construction de sa première voiture jusqu'à la prochaine étape importante que représente la production de son 30 millionième véhicule, chaque avancée réalisée par GAC découle des choix et de la confiance des utilisateurs du monde entier. Le 16 juillet, GAC Group organisera un grand événement en l'honneur de ses 30 millions d'utilisateurs, afin de célébrer avec eux la sortie d'usine historique de son 30 millionième véhicule.

Depuis la livraison de son premier véhicule à un client, le développement de GAC a évolué au rythme des habitudes de mobilité des utilisateurs du monde entier. Cette année, un afflux constant de nouveaux utilisateurs a rejoint la communauté GAC, ce qui lui a permis de gagner la confiance de 30 millions d'utilisateurs à travers le monde.

Au premier semestre 2026, les exportations des marques propres de GAC ont atteint 121 500 unités, soit une hausse de 132% en glissement annuel, ce qui témoigne de la reconnaissance de la qualité de ses produits par les consommateurs du monde entier. Les cinq régions clés internationales, à savoir les Amériques, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe, ont toutes enregistré une croissance soutenue.

Les activités internationales de GAC s'étendent à 110 pays et régions répartis dans cinq grandes zones, avec 746 points de vente et de service, six usines de fabrication internationales et neuf entrepôts de pièces détachées internationaux. La société a mis en place des activités localisées couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la R&D à la production, en passant par l'approvisionnement et la vente. Dans les Amériques, plusieurs modèles phares occupent les premières places sur les marchés locaux, leurs ventes mensuelles connaissant une hausse exponentielle au Brésil, en Colombie et dans d'autres pays. Dans la région Asie-Pacifique, GAC détenait 11% du marché des véhicules électriques neufs de Hong Kong entre janvier et mai, tandis qu'en Thaïlande, les ventes de juin ont bondi de 207% en glissement mensuel. En Europe, GAC a mis en place un système complet, allant de la production locale à la vente au détail, et continue de déployer ses véhicules électriques neufs sur les principaux marchés. Chaque augmentation des ventes régionales témoigne de la reconnaissance et de la préférence des utilisateurs locaux, qui forment ensemble la communauté de confiance de GAC, forte de 30 millions d'utilisateurs.

Le cap des 30 millions de véhicules produits par GAC témoigne de la confiance et de l'engagement des utilisateurs du monde entier. GAC Group approfondira ses réformes dans le cadre de l'« action Panyu », restera fidèle à sa philosophie de développement centrée sur l'utilisateur et transformera la confiance que lui accordent ses 30 millions d'utilisateurs à travers le monde en catalyseur de progrès. Le groupe s'engage à proposer des produits de meilleure qualité, des technologies plus avancées et des services plus complets afin de remercier chacun de ses clients pour leur soutien, et à avancer main dans la main avec sa communauté mondiale de 30 millions d'utilisateurs pour entamer un nouveau chapitre passionnant.

Pour plus d'informations sur GAC, rendez-vous sur https://www.gacgroup.com/en et suivez-nous sur les réseaux sociaux.