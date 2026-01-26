CATL i Fundacja Ellen Macarthur wyznaczają kierunek rozwoju akumulatorów do pojazdów elektrycznych w gospodarce o obiegu zamkniętym w przełomowym raporcie Whitepaper

DAVOS, Szwajcaria, 26 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ - Whitepaper zatytułowany „Leading The Charge - Turning risk into reward with a circular economy for EV batteries and critical minerals" (Przewodzenie zmianom - przekształcanie ryzyka w korzyści dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym w zakresie akumulatorów do pojazdów elektrycznych i minerałów krytycznych), opublikowany przez fundację Ellen MacArthur podczas dorocznego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego w 2026 r., stanowi pierwszy zintegrowany, praktyczny plan działania dotyczący obiegu zamkniętego w łańcuchu wartości akumulatorów do pojazdów elektrycznych, oparty na rzeczywistych praktykach przemysłowych. Stanowi on również przełomowy kamień milowy we współpracy między CATL a fundacją.

Raport opracowany przy udziale ponad 30 wiodących organizacji działających w ekosystemie akumulatorów do pojazdów elektrycznych - w tym CATL, DHL, Volvo i JLR, a także instytucji badawczych i organizacji pozarządowych wyznacza jasny, oparty na wiedzy branżowej kierunek projektowania, użytkowania, odzyskiwania i ponownego wykorzystania akumulatorów do pojazdów elektrycznych w celu maksymalizacji wartości i zmniejszenia ryzyka systemowego w całym łańcuchu wartości.

Jako założycielski partner strategiczny misji Fundacji w zakresie minerałów krytycznych, CATL ściśle współpracował z Fundacją i innymi podmiotami z branży w celu przełożenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym na praktyczne, możliwe do wdrożenia działania oparte na rzeczywistym doświadczeniu operacyjnym. Plan działania wspiera również globalne zobowiązanie CATL w zakresie obiegu zamkniętego energii, w tym długoterminowy cel uniezależnienia wzrostu produkcji akumulatorów od wydobycia surowców pierwotnych.

Wskazuje on możliwości, jakie system akumulatorów do pojazdów elektrycznych oparty na obiegu zamkniętym może stworzyć dla środowiska, gospodarki, produktów i szeroko pojętego tworzenia wartości. Dzięki ponownemu wykorzystaniu akumulatorów i zawartych w nich kluczowych minerałów w wielu cyklach życia, zmniejsza on zapotrzebowanie na nowo wydobywane surowce, obniża emisje i wspiera integrację energii odnawialnej. Zwiększa również wartość ekonomiczną poprzez poprawę efektywności materiałowej, zmniejszenie ilości odpadów i kosztów operacyjnych oraz tworzenie nowych źródeł przychodów. Jednocześnie wzmacnia odporność łańcucha dostaw i bardziej sprawiedliwie rozdziela korzyści ekonomiczne między regionami, pokazując, że systemowe, cyrkularne podejście przekształca potencjalne ryzyko w strategiczne możliwości generowania wartości.

Pięć obszarów rozwoju systemu akumulatorów do pojazdów elektrycznych opartego na obiegu zamkniętym

W raporcie Whitepaper wskazano pięć wzajemnie powiązanych działań niezbędnych do utrzymania wysokiej wartości materiałów akumulatorowych i wzmocnienia odporności systemu:

Projektowanie akumulatorów z myślą o obiegu zamkniętym, a nie utylizacji Nowe podejście do serwisowania akumulatorów w ramach zoptymalizowanych systemów energetyczno-mobilnościowych Skalowanie modeli biznesowych opartych na obiegu zamkniętym, traktujących akumulatory jako aktywa długoterminowe Budowa regionalnej infrastruktury obiegu zamkniętego i współinwestowanie w nią Wdrożenie systemu operacyjnego opartego na obiegu zamkniętym poprzez dane, standardy i politykę

Działania CATL realizowane w praktyce

CATL już wdraża te działania na poziomie systemowym we wszystkich swoich operacjach. Dzięki oddzieleniu akumulatora od pojazdu CATL zarządza akumulatorami w sposób scentralizowany, co zwiększa ich wykorzystanie, umożliwia planową konserwację i zapewnia przewidywalny zwrot po zakończeniu użytkowania. Obecnie CATL obsługuje ponad 1000 stacji wymiany akumulatorów dla pojazdów osobowych i ponad 300 stacji dla pojazdów użytkowych, wspieranych przez rosnący ekosystem ponad 100 partnerów.

Ta integracja systemowa umożliwia wysokiej jakości odzyskiwanie na dużą skalę. Działalność CATL w zakresie recyklingu osiąga wskaźniki odzysku na poziomie 99,6% dla niklu, kobaltu i manganu oraz 96,5% dla litu, a zdolność przetwórcza wzrasta do 270 000 ton rocznie. Równolegle CATL stosuje alternatywne rozwiązania chemiczne, takie jak baterie sodowo-jonowe, wykorzystując powszechnie dostępne materiały i zmniejszając emisję dwutlenku węgla w cyklu życia na kilowatogodzinę nawet o 60%, co wzmacnia efektywność obiegu zamkniętego w zastosowaniach związanych z mobilnością, wymianą i magazynowaniem energii.

Wspólne skalowanie

Podczas briefingu Fundacji poświęconego przywództwu w CATL Jiang Li, wiceprezes i sekretarz zarządu CATL, podkreślił: „Raport ten stanowi ważny kamień milowy w globalnym dążeniu do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie akumulatorów. Systemy akumulatorów o obiegu zamkniętym należy teraz skalować w różnych regionach, branżach i zastosowaniach - od pojazdów elektrycznych po magazynowanie energii - oraz dostosować do różnych warunków rynkowych".

„Wraz z przyspieszeniem procesu wdrażania pojazdów elektrycznych gospodarka o obiegu zamkniętym w zakresie akumulatorów i minerałów krytycznych nie jest już opcjonalna - ma ona zasadnicze znaczenie z punktu widzenia przystępności cenowej, odporności i długoterminowego wzrostu, a jednocześnie pozwala ograniczyć wpływ na środowisko i społeczeństwo - powiedział Wen-Yu Weng, dyrektor wykonawczy ds. minerałów krytycznych w fundacji Ellen MacArthur Foundation. - Akumulatory do pojazdów elektrycznych są strategicznymi aktywami, a podejście oparte na obiegu zamkniętym ma kluczowe znaczenie dla zachowania ich wartości i zapewnienia, że minerały krytyczne nigdy nie staną się odpadami. Doceniamy wkład CATL i liczymy na dalszą współpracę, która pomoże skalować prawdziwie cyrkularny system akumulatorów i wesprze szerszą transformację energetyczną".

Te działania bezpośrednio wpisują się w strategię CATL na rzecz neutralności węglowej, której celem jest osiągnięcie neutralności węglowej we wszystkich zakładach produkujących akumulatory oraz w całym łańcuchu wartości do 2035 r.

Opublikowanie raportu stanowi pierwszy kamień milowy w szerszej współpracy CATL i Fundacji na rzecz przyspieszenia obiegu zamkniętego kluczowych minerałów. Kolejny etap będzie skupiał się na testowaniu tych podejść w rzeczywistych warunkach, w celu zrozumienia, jak projektowanie, użytkowanie, przedłużanie żywotności, zbiórka i recykling funkcjonują razem na dużą skalę.

