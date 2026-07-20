CGTN: Chiny deklarują wykorzystanie sztucznej inteligencji jako siły napędowej wspólnego dobrobytu w obliczu pogłębiającej się luki w dostępie do AI

SZANGHAJ, 20 lipca 2026 r. /PRNewswire/ – Wraz z rozpoczęciem corocznej pory monsunowej w Pakistanie dokładne prognozy mają kluczowe znaczenie dla ochrony życia i źródeł utrzymania ludności. Chiński system meteorologiczny MAZU, wykorzystujący sztuczną inteligencję, pomaga Pakistanowi wykrywać wczesne sygnały ostrzegawcze i szybciej wydawać alerty dotyczące potencjalnych ekstremalnych zjawisk pogodowych.

„Dzięki tej platformie możemy dokładniej przewidywać powodzie, susze i inne ekstremalne zjawiska pogodowe - powiedział Furrukh Bashir, kierownik Działu Badań i Rozwoju Pakistańskiego Departamentu Meteorologicznego. - Liczymy, że pojawi się więcej takich produktów, które będą mogły przynosić korzyści ludziom na całym świecie".

System, wdrożony w wielu krajach, pokazuje, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomagać w rozwiązywaniu globalnych problemów. Poprzez modele open source, współpracę technologiczną i inicjatywy międzynarodowe Chiny dążą do zwiększenia dostępności sztucznej inteligencji oraz zapewnienia, aby płynące z niej korzyści docierały do większej liczby ludzi na całym świecie.

Podczas piątkowej ceremonii otwarcia Światowej Konferencji Sztucznej Inteligencji 2026 oraz spotkania wysokiego szczebla poświęconego globalnemu zarządzaniu AI w Szanghaju przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping wezwał państwa do przyjęcia podejścia skoncentrowanego na człowieku i wspólnej budowy sprawiedliwego oraz inkluzywnego globalnego systemu zarządzania sztuczną inteligencją.

„Jako odpowiedzialne mocarstwo Chiny zawsze angażują się w dostarczanie międzynarodowych dóbr publicznych związanych ze sztuczną inteligencją" – powiedział Xi.

Otwartość jako droga do uczynienia AI wspólną szansą

Podczas konferencji Xi ogłosił szereg działań mających wspierać globalny rozwój sztucznej inteligencji. Obejmują one pomoc 30 państwom we wdrożeniu systemu meteorologicznego MAZU, zapewnienie krajom rozwijającym się 5000 możliwości szkoleniowych w zakresie AI w ciągu najbliższych pięciu lat oraz utworzenie międzynarodowych centrów współpracy w zakresie zastosowań sztucznej inteligencji wspólnie ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej, Ligą Państw Arabskich, Unią Afrykańską, Wspólnotą Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Szanghajską Organizacją Współpracy oraz BRICS.

Chiny wspierają również rozwój rozwiązań open source, aby promować bardziej inkluzywny rozwój sztucznej inteligencji na świecie.

Chińskie modele, takie jak DeepSeek i Qwen firmy Alibaba, zwróciły uwagę całego świata swoją wysoką wydajnością, przystępnością cenową i otwartością. Umożliwiają one programistom oraz przedsiębiorstwom stosowanie technologii AI przy niższych kosztach. Z oficjalnych danych wynika, że łączna liczba pobrań chińskich modeli sztucznej inteligencji open source na świecie przekroczyła niedawno 10 miliardów.

Przykładowo w Afryce otwarte podejście DeepSeek umożliwia programistom bezpłatne pobieranie i dostrajanie systemów sztucznej inteligencji, co pomaga wzmacniać lokalne kompetencje cyfrowe i sprzyja rozwojowi rodzimych innowacji na całym kontynencie.

Podejście to pozwoliło również znacząco obniżyć koszty. Dzięki cenie wynoszącej zaledwie 0,27 USD za milion tokenów wejściowych i 1,10 USD za milion tokenów wyjściowych DeepSeek obniżył bariery wejścia o ponad 90% w porównaniu z niektórymi popularnymi zachodnimi modelami sztucznej inteligencji. Umożliwia to większej liczbie afrykańskich użytkowników i przedsiębiorstw udział w transformacji cyfrowej.

„Jako kraj rozwijający się Chiny rozumieją aspiracje wielu państw Globalnego Południa związane z rozwojem gospodarczym i postępem technologicznym" - powiedział Zhang Weiwei, zastępca dyrektora Instytutu Badań nad Pokojem i Bezpieczeństwem Światowym działającego przy Chińskim Instytucie Studiów Międzynarodowych.

Zhang stwierdził, że chińskie modele sztucznej inteligencji typu open source umożliwiają państwom szybsze i tańsze tworzenie zastosowań, dzięki czemu więcej krajów rozwijających się może korzystać z postępu technologicznego.

Wspieranie globalnej współpracy w celu zmniejszenia luki w dostępie do AI

Wraz z szybkim rozwojem technologii sztucznej inteligencji pogłębia się globalna luka w dostępie do AI. W raporcie Banku Światowego „Digital Progress and Trends Report 2025" wskazano na znaczące różnice między krajami o wysokich dochodach a krajami o średnich i niskich dochodach pod względem systemów sztucznej inteligencji i mocy obliczeniowej. Jednocześnie światowe zasoby centrów danych pozostają w dużym stopniu skoncentrowane w rozwiniętych gospodarkach, a na Afrykę przypada mniej niż 1% globalnej mocy obliczeniowej centrów danych.

Aby przeciwdziałać pogłębianiu się tych nierówności, Xi wezwał państwa do wspierania krajów rozwijających się w zwiększaniu ich zdolności w zakresie sztucznej inteligencji, zmniejszania przepaści cyfrowej oraz tworzenia powszechnie akceptowanych globalnych ram zarządzania, które zagwarantują, że powstające technologie będą służyć całej ludzkości.

Chiny od dawna opowiadają się za sprawiedliwym i włączającym globalnym systemem zarządzania sztuczną inteligencją. W 2023 r. przedstawiły Globalną Inicjatywę Zarządzania Sztuczną Inteligencją, po której w 2024 r. ogłoszono Plan Działań na Rzecz Budowy Zdolności w Zakresie Sztucznej Inteligencji dla Dobra i dla Wszystkich (AI Capacity-Building Action Plan for Good and for All), a w 2025 r. - Inicjatywę współpracy międzynarodowej AI+ (AI+ International Cooperation Initiative). Działania te mają na celu promowanie odpowiedzialnego rozwoju sztucznej inteligencji oraz ograniczanie przepaści cyfrowej.

Chiny działają także na rzecz tworzenia platform współpracy międzynarodowej. Powołały Centrum Innowacyjnego Globalnego Zarządzania Sztuczną Inteligencją (Center for Global AI Innovative Governance, CGAIG) oraz Grupę Przyjaciół na rzecz Międzynarodowej Współpracy w Budowaniu Zdolności w Zakresie AI (Group of Friends for International Cooperation on AI Capacity Building), skupiające państwa zainteresowane wzmacnianiem dialogu, wymianą wiedzy i rozwojem kompetencji.

Podpisanie w czwartek w Szanghaju porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Współpracy w Dziedzinie Sztucznej Inteligencji (World Artificial Intelligence Cooperation Organization) było kolejnym krokiem w kierunku rozwoju globalnej współpracy w zakresie AI oraz wspierania bezpiecznego, sprawiedliwego i korzystnego rozwoju sztucznej inteligencji.

Poprzez modele typu open source, programy szkoleniowe w zakresie AI oraz inicjatywy dotyczące globalnego zarządzania Chiny dążą do uczynienia sztucznej inteligencji wspólną siłą napędową innowacji i rozwoju, tak aby korzyści płynące z tej przełomowej technologii, dotychczas dostępne jedynie nielicznym, docierały do większej liczby państw i społeczności.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-17/China-vows-to-make-AI-a-driver-for-shared-prosperity-amid-AI-gap-1OQR3INoGdy/p.html