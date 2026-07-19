CGTN: Čína slibuje, že z umělé inteligence učiní hnací sílu společné prosperity uprostřed prohlubující se propasti v oblasti AI

News provided by

CGTN

Jul 19, 2026, 14:53 ET

ŠANGHAJ, 19. července 2026 /PRNewswire/ -- Vzhledem k tomu, že Pákistán vstupuje do každoročního monzunového období, jsou přesné předpovědi zásadní pro ochranu životů a živobytí obyvatel. Čínský meteorologický systém MAZU, využívající umělou inteligenci, pomáhá Pákistánu rozpoznávat včasné varovné signály a rychleji vydávat výstrahy před potenciálními extrémními povětrnostními jevy.

„Díky této platformě můžeme přesněji předpovídat povodně, sucha a další extrémní povětrnostní jevy," uvedl Furrukh Bashir, vedoucí odboru výzkumu a vývoje Pákistánského meteorologického úřadu. „Těšíme se na další podobné produkty, které mohou přinést užitek lidem na celém světě."

Tento systém, nasazený v mnoha zemích, ukazuje, jak může umělá inteligence pomoci řešit globální výzvy. Prostřednictvím open-source modelů (se softwarem s otevřeným zdrojovým kódem), technologické spolupráce a mezinárodních iniciativ se Čína snaží zvýšit dostupnost umělé inteligence a zajistit, aby její přínosy dosáhly k většímu počtu lidí na celém světě.

Na pátečním zahajovacím ceremoniálu Světové konference o umělé inteligenci 2026 a zasedání na vysoké úrovni o globální správě umělé inteligence v Šanghaji vyzval čínský prezident Si Ťin-pching země, aby se držely přístupu zaměřeného na člověka a spolupracovaly na vybudování spravedlivého a inkluzivního globálního systému správy umělé inteligence.

„Čína jako zodpovědná velmoc se vždy zasazuje o poskytování mezinárodních veřejných statků v oblasti umělé inteligence," uvedl Si.

Díky otevřenosti se umělá inteligence stává společnou příležitostí

Na konferenci oznámil Si Ťin-pching řadu opatření na podporu globálního rozvoje umělé inteligence, včetně pomoci 30 zemím při využívání meteorologického systému MAZU, poskytnutí 5 000 školicích míst v oblasti umělé inteligence pro rozvojové země v příštích pěti letech a zřízení mezinárodních center pro spolupráci u aplikací umělé inteligence s ASEAN, Ligou arabských států, Africkou unií, Společenstvím latinskoamerických a karibských států, Šanghajskou organizací pro spolupráci a skupinou BRICS.

Čína se rovněž zasadila o vývoj open-source technologií s cílem podpořit inkluzivnější globální růst umělé inteligence.

Čínské modely, jako jsou DeepSeek a Qwen od společnosti Alibaba, si získaly celosvětovou pozornost díky své vysoké účinnosti, cenové dostupnosti a otevřenosti, což umožňuje vývojářům a podnikům přizpůsobovat technologie umělé inteligence za nižší náklady. Oficiální údaje ukazují, že čínské open-source modely umělé inteligence nedávno překročily celosvětově 10 miliard kumulativních stažení.

Například v Africe umožňuje open-source přístup společnosti DeepSeek vývojářům volně stahovat a ladit systémy umělé inteligence, což přispívá k posílení místních digitálních kapacit a podpoře domácích inovací na celém kontinentu.

Tento přístup také výrazně snížil náklady. Díky cenám pouhých 0,27 USD za milion vstupních tokenů a 1,10 USD za milion výstupních tokenů snížil DeepSeek vstupní bariéry o více než 90 % ve srovnání s některými běžnými západními modely umělé inteligence, což umožňuje většímu počtu afrických uživatelů a podniků zapojit se do digitální transformace.

„Čína jako rozvojová země chápe aspirace mnoha zemí globálního Jihu na ekonomický rozvoj a technologický pokrok," uvedla Zhang Weiwei, zástupkyně ředitele Ústavu pro studium světového míru a bezpečnosti při Čínském institutu mezinárodních studií.

Zhang uvedla, že čínské open-source modely umělé inteligence umožňují zemím vyvíjet aplikace rychleji a s nižšími náklady, což umožňuje více rozvojovým zemím těžit z technologického pokroku.

Podpora globální spolupráce k překonání propasti v oblasti umělé inteligence

S rychlým rozvojem technologií umělé inteligence se globální propast v této oblasti prohlubuje. „Zpráva o pokroku a trendech v digitální oblasti 2025" Světové banky poukázala na významné rozdíly mezi zeměmi s vysokými příjmy a zeměmi se středními a nízkými příjmy, pokud jde o systémy umělé inteligence a výpočetní kapacitu. Globální zdroje datových center přitom zůstávají silně soustředěny v rozvinutých ekonomikách, přičemž na Afriku připadá méně než 1 % celosvětové kapacity.

S cílem řešit tyto prohlubující se rozdíly vyzval Si země, aby pomohly rozvojovým zemím posílit jejich schopnosti v oblasti umělé inteligence, překlenout digitální propast a vybudovat globálně přijímaný rámec správy, který zajistí, že nové technologie budou přínosem pro celé lidstvo.

Čína se dlouhodobě zasazuje o spravedlivý a inkluzivní globální systém řízení umělé inteligence. V roce 2023 navrhla Globální iniciativu pro řízení umělé inteligence, na kterou v roce 2024 navázal Akční plán pro budování kapacit v oblasti umělé inteligence Pro dobro a pro všechny a v roce 2025 Iniciativa pro mezinárodní spolupráci „AI+". Cílem těchto snah je podporovat odpovědný rozvoj umělé inteligence a přispět k překlenutí digitální propasti.

Čína se rovněž zasazuje o vytváření platforem pro mezinárodní spolupráci. Založila Centrum pro globální inovativní správu umělé inteligence (CGAIG) a Skupinu přátel pro mezinárodní spolupráci při budování kapacit v oblasti umělé inteligence, které sdružují země s cílem posílit dialog, sdílet znalosti a podporovat budování kapacit.

Podpis dohody o založení Světové organizace pro spolupráci v oblasti umělé inteligence, k němuž došlo ve čtvrtek v Šanghaji, znamenal další krok k posílení globální spolupráce v oblasti umělé inteligence a k podpoře bezpečného, spravedlivého a prospěšného rozvoje umělé inteligence.

Od modelů s otevřeným zdrojovým kódem a programů pro výcvik umělé inteligence až po iniciativy v oblasti globálního řízení – Čína usiluje o to, aby se umělá inteligence stala společným motorem inovací a rozvoje, a zajišťuje, že výhody této transformativní technologie, z nichž dříve těžila jen hrstka lidí, se dostanou k většímu počtu zemí a komunit.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-17/China-vows-to-make-AI-a-driver-for-shared-prosperity-amid-AI-gap-1OQR3INoGdy/p.html

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

CGTN: China se compromete a convertir la IA en un motor de prosperidad compartida

A medida que Pakistán entra en su temporada anual de monzones, los pronósticos precisos son cruciales para proteger vidas y medios de subsistencia....

CGTN : La Chine s'engage à faire de l'IA un moteur de la prospérité partagée alors que le fossé de l'IA ne cesse de se creuser dans le monde

Alors que le Pakistan entre dans la saison de la mousson, des prévisions précises sont essentielles pour protéger les vies et les moyens de...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Multimedia & Internet

Multimedia & Internet

Computer & Electronics

Computer & Electronics

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

News Releases in Similar Topics