CGTN: Čína slibuje, že z umělé inteligence učiní hnací sílu společné prosperity uprostřed prohlubující se propasti v oblasti AI
News provided byCGTN
Jul 19, 2026, 14:53 ET
ŠANGHAJ, 19. července 2026 /PRNewswire/ -- Vzhledem k tomu, že Pákistán vstupuje do každoročního monzunového období, jsou přesné předpovědi zásadní pro ochranu životů a živobytí obyvatel. Čínský meteorologický systém MAZU, využívající umělou inteligenci, pomáhá Pákistánu rozpoznávat včasné varovné signály a rychleji vydávat výstrahy před potenciálními extrémními povětrnostními jevy.
„Díky této platformě můžeme přesněji předpovídat povodně, sucha a další extrémní povětrnostní jevy," uvedl Furrukh Bashir, vedoucí odboru výzkumu a vývoje Pákistánského meteorologického úřadu. „Těšíme se na další podobné produkty, které mohou přinést užitek lidem na celém světě."
Tento systém, nasazený v mnoha zemích, ukazuje, jak může umělá inteligence pomoci řešit globální výzvy. Prostřednictvím open-source modelů (se softwarem s otevřeným zdrojovým kódem), technologické spolupráce a mezinárodních iniciativ se Čína snaží zvýšit dostupnost umělé inteligence a zajistit, aby její přínosy dosáhly k většímu počtu lidí na celém světě.
Na pátečním zahajovacím ceremoniálu Světové konference o umělé inteligenci 2026 a zasedání na vysoké úrovni o globální správě umělé inteligence v Šanghaji vyzval čínský prezident Si Ťin-pching země, aby se držely přístupu zaměřeného na člověka a spolupracovaly na vybudování spravedlivého a inkluzivního globálního systému správy umělé inteligence.
„Čína jako zodpovědná velmoc se vždy zasazuje o poskytování mezinárodních veřejných statků v oblasti umělé inteligence," uvedl Si.
Díky otevřenosti se umělá inteligence stává společnou příležitostí
Na konferenci oznámil Si Ťin-pching řadu opatření na podporu globálního rozvoje umělé inteligence, včetně pomoci 30 zemím při využívání meteorologického systému MAZU, poskytnutí 5 000 školicích míst v oblasti umělé inteligence pro rozvojové země v příštích pěti letech a zřízení mezinárodních center pro spolupráci u aplikací umělé inteligence s ASEAN, Ligou arabských států, Africkou unií, Společenstvím latinskoamerických a karibských států, Šanghajskou organizací pro spolupráci a skupinou BRICS.
Čína se rovněž zasadila o vývoj open-source technologií s cílem podpořit inkluzivnější globální růst umělé inteligence.
Čínské modely, jako jsou DeepSeek a Qwen od společnosti Alibaba, si získaly celosvětovou pozornost díky své vysoké účinnosti, cenové dostupnosti a otevřenosti, což umožňuje vývojářům a podnikům přizpůsobovat technologie umělé inteligence za nižší náklady. Oficiální údaje ukazují, že čínské open-source modely umělé inteligence nedávno překročily celosvětově 10 miliard kumulativních stažení.
Například v Africe umožňuje open-source přístup společnosti DeepSeek vývojářům volně stahovat a ladit systémy umělé inteligence, což přispívá k posílení místních digitálních kapacit a podpoře domácích inovací na celém kontinentu.
Tento přístup také výrazně snížil náklady. Díky cenám pouhých 0,27 USD za milion vstupních tokenů a 1,10 USD za milion výstupních tokenů snížil DeepSeek vstupní bariéry o více než 90 % ve srovnání s některými běžnými západními modely umělé inteligence, což umožňuje většímu počtu afrických uživatelů a podniků zapojit se do digitální transformace.
„Čína jako rozvojová země chápe aspirace mnoha zemí globálního Jihu na ekonomický rozvoj a technologický pokrok," uvedla Zhang Weiwei, zástupkyně ředitele Ústavu pro studium světového míru a bezpečnosti při Čínském institutu mezinárodních studií.
Zhang uvedla, že čínské open-source modely umělé inteligence umožňují zemím vyvíjet aplikace rychleji a s nižšími náklady, což umožňuje více rozvojovým zemím těžit z technologického pokroku.
Podpora globální spolupráce k překonání propasti v oblasti umělé inteligence
S rychlým rozvojem technologií umělé inteligence se globální propast v této oblasti prohlubuje. „Zpráva o pokroku a trendech v digitální oblasti 2025" Světové banky poukázala na významné rozdíly mezi zeměmi s vysokými příjmy a zeměmi se středními a nízkými příjmy, pokud jde o systémy umělé inteligence a výpočetní kapacitu. Globální zdroje datových center přitom zůstávají silně soustředěny v rozvinutých ekonomikách, přičemž na Afriku připadá méně než 1 % celosvětové kapacity.
S cílem řešit tyto prohlubující se rozdíly vyzval Si země, aby pomohly rozvojovým zemím posílit jejich schopnosti v oblasti umělé inteligence, překlenout digitální propast a vybudovat globálně přijímaný rámec správy, který zajistí, že nové technologie budou přínosem pro celé lidstvo.
Čína se dlouhodobě zasazuje o spravedlivý a inkluzivní globální systém řízení umělé inteligence. V roce 2023 navrhla Globální iniciativu pro řízení umělé inteligence, na kterou v roce 2024 navázal Akční plán pro budování kapacit v oblasti umělé inteligence Pro dobro a pro všechny a v roce 2025 Iniciativa pro mezinárodní spolupráci „AI+". Cílem těchto snah je podporovat odpovědný rozvoj umělé inteligence a přispět k překlenutí digitální propasti.
Čína se rovněž zasazuje o vytváření platforem pro mezinárodní spolupráci. Založila Centrum pro globální inovativní správu umělé inteligence (CGAIG) a Skupinu přátel pro mezinárodní spolupráci při budování kapacit v oblasti umělé inteligence, které sdružují země s cílem posílit dialog, sdílet znalosti a podporovat budování kapacit.
Podpis dohody o založení Světové organizace pro spolupráci v oblasti umělé inteligence, k němuž došlo ve čtvrtek v Šanghaji, znamenal další krok k posílení globální spolupráce v oblasti umělé inteligence a k podpoře bezpečného, spravedlivého a prospěšného rozvoje umělé inteligence.
Od modelů s otevřeným zdrojovým kódem a programů pro výcvik umělé inteligence až po iniciativy v oblasti globálního řízení – Čína usiluje o to, aby se umělá inteligence stala společným motorem inovací a rozvoje, a zajišťuje, že výhody této transformativní technologie, z nichž dříve těžila jen hrstka lidí, se dostanou k většímu počtu zemí a komunit.
https://news.cgtn.com/news/2026-07-17/China-vows-to-make-AI-a-driver-for-shared-prosperity-amid-AI-gap-1OQR3INoGdy/p.html
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