ELITE Solar uruchamia zintegrowany zakład produkcji ogniw i paneli słonecznych o mocy 5 GW w Egipcie, zwiększając globalne moce produkcyjne

SUEZ, Egipt, 26 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- ELITE Solar, światowy lider w dziedzinie zintegrowanej produkcji ogniw i paneli słonecznych, ogłosił dzisiaj uruchomienie nowej fabryki o mocy 5 GW w egipskiej strefie ekonomicznej Kanału Sueskiego, co stanowi ważny kamień milowy w globalnej strategii ekspansji firmy.

Zakład będzie produkował ogniwa słoneczne o wysokiej wydajności o mocy 2 GW oraz moduły słoneczne o mocy 3 GW, co pozwoli stworzyć w pełni zintegrowaną platformę produkcyjną przeznaczoną dla klientów z sektora energetycznego, komercyjnego i przemysłowego na całym świecie.

Podczas oficjalnej ceremonii uruchomienia zakładu, która odbyła się na początku tego miesiąca, premier Egiptu dr Mostafa Madbouly podkreślił znaczenie projektu dla realizacji celów Egiptu w zakresie energii odnawialnej i rozwoju przemysłowego. Nowy zakład wspiera rozwój lokalnej siły roboczej, wzmacniając jednocześnie rolę regionu w globalnym łańcuchu dostaw czystej energii.

23 stycznia firma ELITE Solar zaprosiła regionalnych klientów, strategicznych dostawców i partnerów branżowych do odwiedzenia zakładu i zapoznania się z liniami produkcyjnymi ogniw słonecznych typu N i modułów. W ramach wizyty odbyły się rozmowy na temat koordynacji łańcucha dostaw, planowania produkcji, lokalnego zaopatrzenia i długoterminowej współpracy, podczas których firma ELITE Solar podkreśliła swoje zaangażowanie w zapewnienie niezawodności operacyjnej i skalowalności produkcji.

„Ten obiekt umacnia naszą globalną pozycję jako producenta, a jednocześnie potwierdza nasze zaangażowanie w dostarczanie niezawodnych, gotowych do wprowadzenia na rynek produktów solarnych - powiedział Arndt E. Lutz, dyrektor generalny ELITE Solar USA. - Dzięki połączeniu zaawansowanej technologii typu N ze zintegrowaną produkcją i dyscypliną wykonania jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom stałą jakość i długoterminową niezawodność na wielu rynkach".

Fabryka w Ain Sokhna jest kluczowym elementem międzynarodowej strategii rozwoju ELITE Solar, łączącej scentralizowane przywództwo technologiczne i globalne standardy z lokalną produkcją w strategicznych regionach. Takie podejście pozwala firmie skutecznie reagować na zapotrzebowanie klientów w regionie Bliskiego Wschodu, Afryki, Europy i Ameryki Północnej (MENA).

Dzięki rozbudowanym możliwościom produkcyjnym firma ELITE Solar nieustannie umacnia swoją pozycję zaufanego globalnego partnera w zakresie wdrażania energii odnawialnej na dużą skalę.

Założona w 2005 roku firma ELITE Solar jest globalnym dostawcą wysoce wydajnych, inteligentnych rozwiązań solarnych dla rynku energetycznego, komercyjnego i przemysłowego (C&I) oraz rynku mieszkaniowego. Firma ma siedzibę główną w Singapurze, a działalność w Stanach Zjednoczonych prowadzi w Kalifornii. Posiada zintegrowane zakłady produkcyjne w Wietnamie, Indonezji i Egipcie, które obejmują cały łańcuch wartości, od płytek półprzewodnikowych po moduły. Pionowo zintegrowany model biznesowy i globalny zasięg ELITE Solar sprzyjają realizacji misji firmy, jaką jest wspieranie sukcesu klientów i przyspieszanie przejścia na czystą energię. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy https://www.elite-solar.com/