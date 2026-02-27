MEDIPEEL Tunjuk Jason Wi sebagai CEO guna Mendorong Keunggulan Operasional Global dan Pertumbuhan Strategis

Jason Wi memiliki rekam jejak profesional dalam bidang konsultasi strategis dan investasi, serta sempat berkarier di McKinsey & Company dan SoftBank Ventures Asia. Ia berpengalaman mengembangkan perusahaan berbasiskan platform dengan pertumbuhan pesat, serta memimpin ekspansi global perusahaan K-culture. MEDIPEEL memanfaatkan pengalaman dan jaringan global Wi untuk mempercepat transformasi sebagai pemain utama di industri kecantikan dunia.

Sebagai bagian dari strategi baru, MEDIPEEL mengubah pendekatan internasional dari model ekspor konvensional menjadi pendekatan berbasiskan kemitraan lokal. Lewat langkah ini, MEDIPEEL menciptakan sistem operasional yang lebih terstruktur dan gesit. Pada saat yang sama, MEDIPEEL akan memperkuat identitasnya sebagai merek "perawatan kulit berbasiskan efektivitas" agar tetap kompetitif di pasar internasional yang semakin berkembang. Dengan dukungan sumber daya global Morgan Stanley PE dan keahlian operasional Wi, MEDIPEEL siap membangun kerangka bisnis yang mampu bertahan di tengah dinamika pasar.

Selain itu, Wi berencana mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) dan metode operasional berbasiskan data—telah dikembangkan Wi selama berkarier di industri platform—ke dalam bisnis inti MEDIPEEL. Inisiatif utama mencakup optimalisasi manajemen rantai pasok dan peningkatan keterlibatan pelanggan untuk mendorong efisiensi operasional, serta imbal hasil jangka panjang.

"Kesuksesan merek K-beauty di pasar global bergantung pada dua pilar utama: identitas merek yang kuat dan sistem operasional yang terlembaga dengan baik," ujar CEO Jason Wi. "Kami akan memperkuat aliansi strategis global sekaligus meningkatkan standar internal untuk membangun MEDIPEEL sebagai platform kecantikan kelas dunia yang tepercaya."

MEDIPEEL merupakan merek unggulan dari SKINIDEA, berada dalam naungan MDP Holdings, perusahaan portofolio milik Morgan Stanley PE Asia. SKINIDEA dikenal melalui produk inovatif yang memadukan bahan premium dan teknologi dermatologi berpaten. Dengan ekspor ke lebih dari 75 negara, SKINIDEA mengembangkan solusi perawatan kulit berkinerja tinggi melalui riset komprehensif dan uji klinis untuk memberikan hasil instan maupun jangka panjang yang sesuai dengan berbagai jenis kulit.

