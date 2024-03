Kohler Co. a Yabu Pushelberg pripravili v Salone del Mobile zmyslovú prehliadku luxusných a lifestylových dizajnérskych riešení

Kurátorská výstava uvádza popredné postavenie značiek Kohler, Kallista, Kast a Klafs v ohromujúcej výstave umenia, dizajnu, technológie a wellness.

KOHLER, Wisconsin, 13. marca 2024 /PRNewswire/ -- Kohler Co., globálna lifestylová značka a líder v oblasti kuchynských a kúpeľňových produktov, sa vracia na Salone del Mobile s úchvatnou prezentáciou bohatej palety dizajnu svojich značiek Kohler, Kallista, Kast a Klafs. Tento rok sa spoločnosť Kohler spojila s globálnym dizajnérskym štúdiom Yabu Pushelberg, aby vytvorili prostredie, ktoré presahuje každodennosť a pozýva návštevníkov na podmanivú cestu, kde sa prelína umenie, dizajn, technológia a pohoda. (hala 22 - stánok H10 H6)

Kohler Co., the global lifestyle brand and leader in kitchen and bath products, returns to Salone del Mobile with a breathtaking presentation of the rich design palette across its brands Kohler, Kallista, Kast and Klafs. This year, Kohler has partnered with global design studio Yabu Pushelberg to create an environment that transcends the ordinary, inviting visitors on a captivating journey where art, design, technology and wellbeing intersect. (Hall 22 - Stand H10 H6)

„Značky Kohler Co. ponúkajú najkomplexnejší sortiment dizajnov, kategórií produktov a technológií na realizáciu dizajnérskych vízií prostredníctvom kompletnej podpory špecifikácií. Naše zameranie na vedúce postavenie v oblasti dizajnu a inovácie produktov ožíva prostredníctvom tejto prezentácie viacerých značiek na výstave, ktorá oslavuje pokrokovú kreativitu najlepších svetových architektov, dizajnérov a vývojárov," hovorí Larry Yuen, prezident Kohler International Group. „So spoločnými hodnotami pri vytváraní pohlcujúcich zážitkov a podmanivých modelov sa stal Yabu Pushelberg tento rok prirodzeným partnerom stánku Kohler Co. Salone del Mobile."

Navrhnutá fasáda, ktorá čerpá z bohatého dedičstva Kohlera, evokuje vodu v pohybe a pozýva hostí na fascinujúce skúmanie formy, textúry a svetla. Značky Kohler, Kallista, Kast a Klafs sú prezentované ako séria vzájomne prepojených zakrivených priestorov, ktoré predstavujú najnovšie inovácie, dizajn a wellness – od elegantných batérií a príslušenstva až po luxusné vane, futuristické sprchy a nekompromisné sauny. Každá zostava je starostlivo navrhnutá, aby zdôraznila bezproblémovú integráciu formy a funkcie, čo dokazuje neochvejný záväzok spoločnosti Kohler Co. k remeselnému spracovaniu a kvalite.

„Sme nadšení z partnerstva s Kohler Co., lídrom v inovatívnych dizajnérskych riešeniach na Salone del Mobile 2024 a z premiéry nášho prvého dizajnu stánku v Miláne. Chceli sme vytvoriť stánok, ktorý urobí dojem a spoločne sme navrhli svet, v ktorom sa luxus stretáva s účelom a inovácia je v súlade s pohodou," povedali George Yabu a Glenn Pushelberg, zakladajúci partneri Yabu Pushelberg.

Vďaka pokročilým technológiám, sofistikovaným dizajnom, pohlcujúcim zážitkom a bohatej tapisérii farieb, materiálov, povrchových úprav a vzorov umožňujú značky spoločnosti Kohler Co. architektom a dizajnérom vytvárať priestory, ktoré definujú náš svet.

TECHNOLÓGIA a WELLNESS

Veľká časť expozície zdôrazňuje prepojenie medzi technológiou, dizajnom a wellness v modernej kúpeľni. Digitálny sprchovací systém KOHLER Anthem +, ktorý umožňuje používateľom ovládať sprchu od regulácie vody a teploty až po paru, spolu s inteligentnou toaletou Kohler x SR_A Formation 02, vedú v technologických riešeniach, ktoré zvyšujú zážitok z kúpeľne.

Spoločnosť Kohler tiež predstavuje koncept inteligentnej toalety Numi 2.0 s integráciou elektronického atramentu, ktorý umožňuje na povrchu toalety zobrazovať živé farby a prispôsobiteľné vzory, vďaka čomu toaleta pripomína avantgardnú dynamickú umeleckú inštaláciu.

KLAFS, popredný svetový výrobca sáun, prezentuje spoluprácu so ateliérom F. A. Porsche na svojej pozoruhodnej limitovanej edícii voľne stojacej sauny S11 s elegantným kovovým obkladom vo farbe šampanského a tradičnou japonskou papierovou stenou Washi, ktorá vytvára organický teplý pocit nekonečného priestoru.

MATERIÁL a FARBA

Kohler predstavuje kúpeľňové umývadlo s 3D tlačou Rista Vessel, inovatívne umývadlo vyrobené pomocou 3D tlačiarne, ktoré kombinuje digitálnu technológiu s tradičným remeselným spracovaním a stanovuje nový štandard v priemysle. Sklenené porcelánové drezy v malých sériách starostlivo vyrábajú zruční remeselníci, čo zaisťuje vysokú kvalitu a jedinečnosť v každom kuse.

Dve nové povrchové úpravy vodovodných batérií, brúsený grafit značky Kohler a leštený grafit značky Kallista, spájajú nový industrializmus s nenápadným luxusom a ponúkajú bohatú, tmavú a modernú povrchovú úpravu na prémiových kolekciách vodovodných batérií pre kúpeľňové a kuchynské priestory. Nová kolekcia vodovodných batérií Guise značky Kallista umne spája odvážne obdĺžnikové tvary s detailnými prechodmi a vytvára výrazný sochársky dizajn, s výtokom odliaty z jedného kusu bez deliacich švov.

Spoločnosť Kohler rozšírila svoju kolekciu Heritage Colors o nový kurátorský výber troch archívnych zelených odtieňov, ktoré sa vo veľkom vracajú do štýlových kuchynských a kúpeľňových priestorov. Po úspechu minuloročného uvedenia Heritage Colors oživuje Kohler zelené farby inšpirované prírodou vrátane Fresh Green (1971), Aspen Green (1978) a Teal (1987), ktoré budú k dispozícii výlučne pre niektoré z najznámejších dizajnov Kohler.

Kolekcia betónových umývadiel KastWave ponúka svieži pohľad na kúpeľňový dizajn, inšpirovaný talianskym radikalizmom a postmodernizmom. Každé umývadlo, charakteristické rozmarnými siluetami a zvlnenými tvarmi, slúži ako živý stredobod, ktorý dodáva kúpeľni kreatívnu energiu a potešenie. Dizajn drezu KastHolm čerpá inšpiráciu z klasickej krásy teracu a spája jeho škvrnitý vzhľad s hmatovým pocitom betónu. Dizajnový koncept s minimalistickými a modernými tvarmi umývadiel zdôrazňuje decentnú eleganciu a zároveň zvýrazňuje dynamické textúry teracových vložiek.

Kallista predstavuje kolekciu Bandeau Artistic Shower, ktorá čerpá inšpiráciu z dámskych čeleniek s kovovým remienkom alebo textúrovaným kameňom, ktorý elegantne obopína obvod sprchovej hlavice a vytvára dizajnový detail, ktorý je umelecký aj sochársky zároveň.

Kohler WasteLAB premieňa odpadové materiály z výroby na produkty s nádherným dizajnom, vrátane nového drezu WasteLAB Vox, prvého drezu v portfóliu, ktorý je vyrobený z viac ako 70 % recyklovaného materiálu, čím prispieva k obehovému hospodárstvu a cieľu spoločnosti Kohler neposielať na skládku žiadny odpad.

Výstavný priestor spoločnosti Kohler Co. tiež oslavuje 50. výročie Arts/Industry prostredníctvom umeleckej inštalácie vytvorenej pod záštitou umelca a absolventa programu Davida Franklina. Tento jedinečný kooperatívny rezidenčný umelecký program medzi výrobcom kuchýň a kúpeľní a umeleckým centrom John Michael Kohler Arts Center sa koná v továrňach na výrobu sklovitého porcelánu a liatiny spoločnosti Kohler.

Médiá môžu získať ďalšie informácie a obrázky v tlačovej súprave Kohler at Salone del Mobile.

Médiá sú pozvané na exkluzívnu ukážkovú recepciu v pondelok 15. apríla s dizajnérom Samuelom Rossom, ktorý bude prítomný v inštalácii Kohler na FuoriSalone v Palazzo del Senato (Via Senato 10). Pohlcujúca expozícia je otvorená denne od 12:00 do 22:00 od utorka 16. apríla do nedele 21. apríla.

Kontakt pre médiá: Vicki Hafenstein, [email protected]

O spoločnosti Kohler Co.

Spoločnosť Kohler Co. je už 150 rokov svetovým lídrom v oblasti dizajnu a inovácií, ktorý sa venuje poskytovaniu príjemného bývania prostredníctvom kuchynských a kúpeľňových výrobkov, luxusných skriniek, obkladov a osvetlenia, distribuovaných energetických riešení a luxusných zážitkov v oblasti pohostinstva a majstrovského golfu. Súkromná spoločnosť Kohler Co. bola založená v roku 1873 a sídli v meste Kohler v štáte Wisconsin. Spoločnosť tiež vyvíja riešenia zamerané na odstránenie naliehavých problémov, ako je napríklad čistá voda a hygiena, pre komunity na celom svete, ktorým sa nedostáva dostatočnej starostlivosti, s cieľom zlepšiť kvalitu života súčasných a budúcich generácií.

O spoločnosti Yabu Pushelberg

Yabu Pushelberg navrhuje priestory a produkty: pohlcujúce prostredie, podmanivé destinácie a premyslený tovar. George Yabu a Glenn Pushelberg založili svoj ateliér v roku 1980 s dôrazom na interiérový dizajn a odvtedy ho rozšírili na multidisciplinárnu prax, ktorá sa zaoberá viacerými vrstvami ľudskej skúsenosti.

Yabu Pushelberg má kancelárie v New Yorku a Toronte. S tímom viac ako stovky kreatívcov a profesionálov navrhuje budovy, interiéry, krajiny, osvetlenie, nábytok, objekty a grafiku so zameraním, ktoré ďaleko presahuje vzhľad vecí a skúma, ako sa ľudia cítia.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2358936/Kohler_Co_Salone_del_Mobile.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg