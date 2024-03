Kohler Co. i Yabu Pushelberg zapraszają na pełną doznań podróż po luksusowych i stylowych rozwiązaniach projektowych na Salone del Mobile

Starannie wyselekcjonowana ekspozycja z udziałem liderów branży Kohler, Kallista, Kast i Klafs na oszałamiającej wystawie sztuki, designu, technologii i wellness.

KOHLER, Wisconsin, 12 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Koncern Kohler Co., międzynarodowa marka lifestyle'owa i lider w dziedzinie produktów kuchennych i łazienkowych, powraca na Salone del Mobile z zapierającą dech w piersiach prezentacją szerokiej palety wzornictwa swoich marek Kohler, Kallista, Kast i Klafs. Podczas tegorocznej edycji targów Kohler nawiązał współpracę z międzynarodowym studiem projektowym Yabu Pushelberg, której owocem jest przestrzeń wykraczająca poza przeciętność, zapraszająca odwiedzających w urzekającą podróż, w której przenikają się sztuka, design, technologia i komfort. (Hala 22 - Stoisko H10 H6)

„Marki Kohler Co. dysponują najszerszą gamą wzorów, kategorii produktów i technologii umożliwiających realizację wizji projektowych poprzez pełne wsparcie w zakresie konfiguracji. Koncentrujemy się na przywództwie w zakresie wzornictwa i innowacyjności produktów prezentując portfolio wielu marek na targach, które są wyrazem uznania dla wybiegającej w przyszłość kreatywności najlepszych architektów, projektantów i deweloperów na świecie - powiedział Larry Yuen, prezes Kohler International Group. - Z uwagi na wspólne wartości w tworzeniu fascynujących, immersyjnych projektów Yabu Pushelberg to naturalny partner dla stoiska Kohler Co. na tegorocznym Salone del Mobile".

Nawiązując do głębokiego dziedzictwa firmy Kohler zaprojektowane wnętrza przywołują na myśl wodę w ruchu, zabierając gości na hipnotyzującą eksplorację formy, tekstury i światła. Marki Kohler, Kallista, Kast i Klafs zostały zaprezentowane poprzez serię połączonych ze sobą zakrzywionych przestrzeni prezentujących najnowsze innowacje, wzornictwo i komfort - od eleganckich baterii i armatury po luksusowe wanny, futurystyczne prysznice i tworzone bez kompromisów sauny. Każda aranżacja jest starannie zaplanowana, by podkreślić płynną integrację formy i funkcji, demonstrując niezachwiane zaangażowanie Kohler Co. w kunszt i jakość.

„Z ogromną przyjemnością nawiązaliśmy współpracę z Kohler Co., wiodącym producentem innowacyjnych rozwiązań projektowych na Salone del Mobile 2024 i zadebiutowaliśmy naszym pierwszym projektem stoiska w Mediolanie. Zależało nam na stworzeniu przestrzeni, która będzie reprezentacyjna, dlatego wspólnie zaprojektowaliśmy świat, w którym luksus łączy się z funkcjonalnością, a innowacyjność jest zharmonizowana z komfortem" - mówią George Yabu i Glenn Pushelberg, wspólnicy założyciele Yabu Pushelberg.

Dzięki zaawansowanym technologiom, wyrafinowanemu wzornictwu, niezapomnianym wrażeniom i bogactwu kolorów, materiałów, wykończeń i wzorów marki Kohler Co. oferują architektom i projektantom możliwość tworzenia przestrzeni, które definiują nasz świat.

TECHNOLOGIA I KOMFORT

Znaczna część ekspozycji podkreśla powiązania między technologią, wzornictwem i komfortem w nowoczesnej łazience. Inteligentny system prysznicowy KOHLER Anthem +, który pozwala użytkownikom sterować wszystkimi elementami kąpieli pod prysznicem, od przepływu wody i temperatury po parę oraz inteligentna toaleta Kohler x SR_A Formation 02 wyznaczają kierunek w rozwiązaniach technologicznych, które wzbogacają przestrzeń łazienkową.

Koncern Kohler zaprezentował również innowacyjny produkt koncepcyjny - inteligentną toaletę Numi 2.0 z technologią electronic-ink, dzięki której powierzchnia toalety wyświetla żywe kolory i konfigurowalne wzory, przypominając awangardową, dynamiczną instalację artystyczną.

KLAFS, wiodący na świecie producent saun, prezentuje współpracę ze Studiem F. A. Porsche nad swoją imponującą limitowaną edycją wolnostojącej sauny S11 z elegancką metaliczną okładziną w kolorze szampana i tradycyjną japońską ścianą z papieru Washi, tworząc organiczne, ciepłe wrażenie niekończącej się przestrzeni.

MATERIAŁY I KOLORYSTYKA

Kohler zaprezentował łazienkową umywalkę Rista Vessel, nowoczesną umywalkę wykonaną w technologii druku 3D stanowiącą połączenie technologii cyfrowej z tradycyjnym rzemiosłem, wyznaczając tym samym nowy standard w branży. Zlewozmywaki z porcelany szklistej są skrupulatnie wykonywane w niewielkich partiach przez wykwalifikowanych rzemieślników, zapewniając najwyższą jakość i wyjątkowość każdego egzemplarza.

Dwa najnowsze wykończenia baterii, Brushed Graphite marki Kohler i Polished Graphite opracowane przez Kallista, to połączenie nowego industrializmu ze spokojnym luksusem, oferujące bogate, ciemne, współczesne wykończenie w kolekcjach baterii najwyższej jakości do łazienek i kuchni. Nowatorska kolekcja baterii Kallista Guise w artystyczny sposób łączy odważne, prostokątne formy z bogatymi w szczegóły przejściami, zapewniając charakterystyczny, rzeźbiarski design; z kolei końcówka jest odlana z jednego elementu bez rozdzielających spoin.

Firma Kohler rozbudowała swoją kolekcję Heritage Colors o nowy, starannie wyselekcjonowany asortyment trzech archiwalnych odcieni zieleni, które powracają do stylowych kuchni i łazienek. Po ubiegłorocznym sukcesie Heritage Colors Kohler przywraca inspirowane naturą zielenie, w tym Fresh Green (1971), Aspen Green (1978) i Teal (1987), które będą dostępne wyłącznie w wybranych spośród najbardziej kultowych projektów.

Kolekcja betonowych umywalek KastWave wyróżnia się odświeżonym podejściem do projektowania łazienek, czerpiąc inspirację z włoskiego radykalizmu i postmodernizmu. Każda z charakteryzujących się fantazyjnymi sylwetkami i falistymi formami umywalek służy za wyrazisty element centralny, sprawiając, że łazienka staje się źródłem kreatywnej energii i budzi zachwyt. Wzornictwo umywalek KastHolm czerpie inspirację z klasycznego piękna lastryko, komponując jego nakrapiany wygląd z wyczuwalną w dotyku fakturą betonu. Dzięki minimalistycznym i współczesnym kształtom umywalek koncepcja designu podkreśla subtelną elegancję, jednocześnie akcentując dynamiczne tekstury wstawek z lastryko.

Kallista przedstawia prysznicową kolekcję Bandeau Artistic Shower, zainspirowaną damskimi opaskami na głowę, z metalowym paskiem lub teksturowanym dekorem z kamienia, który z wdziękiem owija się wokół obwodu głowicy prysznicowej, tworząc detal, który jest zarówno artystyczny, jak i rzeźbiarski.

Zespół Kohler WasteLAB przekształca odpady produkcyjne w estetycznie zaprojektowane produkty. Do grupy takich produktów należy zlewozmywak WasteLAB Vox, pierwszy zlewozmywak w portfolio zbudowany w ponad 70% z materiałów pochodzących z recyklingu, co przyczynia się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i realizacji celu firmy, jakim jest zerowa ilość odpadów trafiających na wysypiska.

Przestrzeń wystawiennicza Kohler Co. dodatkowo upamiętnia 50-lecie programu Arts/Industry poprzez instalację artystyczną stworzoną przez artystę i absolwenta programu Davida Franklina. Ten wyjątkowy program rezydencji artystycznych między producentem kuchni i wanien a Centrum artystycznym Johna Michaela Kohlera realizowany jest w fabrykach szklistej porcelany i żeliwa Kohler.

Dodatkowe informacje i zdjęcia dostępne są dla mediów w materiałach prasowych firmy Kohler na Salone del Mobile.

Przedstawiciele mediów są zaproszeni na specjalne spotkanie w poniedziałek 15 kwietnia z artystą-projektantem Samuelem Rossem w instalacji FuoriSalone w Palazzo del Senato (Via Senato 10). Ekspozycja będzie otwarta codziennie od 12:00 do 22:00 od wtorku 16 kwietnia do niedzieli 21 kwietnia.

Kohler Co.

Od 150 lat Kohler Co. jest światowym liderem w dziedzinie projektowania, innowacji i wytwarzania eleganckich produktów kuchennych i łazienkowych; luksusowych szafek, płytek i oświetlenia; rozwiązań z zakresu dystrybucji energii dla domów oraz przemysłowych systemów zasilających, luksusowych rozwiązań hotelarskich i prestiżowych mistrzostw golfowych. Będąca spółką prywatną Kohler Co. powstała w 1873 r. i ma siedzibę w Kohler w stanie Wisconsin. Kohler opracowuje rozwiązania naglących problemów, m.in. związanych z dostępem do czystej wody i sanitariatów dla potrzebujących społeczności z całego świata w celu poprawy jakości życia obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń.

Yabu Pushelberg

Yabu Pushelberg specjalizuje się w projektowaniu miejsc i produktów: fascynujących środowisk, atrakcyjnych miejsc docelowych i przemyślanych towarów. George Yabu i Glenn Pushelberg założyli swoje studio w 1980 roku koncentrując się na projektowaniu wnętrz, a od tego czasu rozwinęli je w multidyscyplinarną działalność, obejmującą różnorodne warstwy ludzkiego doświadczenia.

Prowadząc biura w Nowym Jorku i Toronto oraz zatrudniając ponad stu kreatywnych i wykwalifikowanych pracowników, Yabu Pushelberg projektuje budynki, wnętrza, krajobrazy, oświetlenie, meble, przedmioty i grafikę, koncentrując się nie tylko na wyglądzie poszczególnych elementów, ale także na tym, jak dzięki nim czują się ludzie.

