Společnosti Kohler Co. a Yabu Pushelberg berou návštěvníky Milánského veletrhu nábytku a designu na smyslovou cestu do luxusních a lifestylových designových řešení

V kurátorované expozici se představí přední značky z oboru Kohler, Kallista, Kast a Klafs, které nabídnou ohromující výstavu umění, designu, technologie a wellness řešení.

KOHLER, Wis., 12. března 2024 /PRNewswire/ – Společnost Kohler Co., globální lifestylová značka a lídr v oblasti kuchyňských a koupelnových výrobků, se vrací na Milánský veletrh nábytku a designu s úchvatnou prezentací bohaté designové palety svých značek Kohler, Kallista, Kast a Klafs. Společnost Kohler letos spolupracuje s globálním designovým studiem Yabu Pushelberg na vytvoření prostředí, které překračuje hranice všednosti, a zve návštěvníky na podmanivou cestu, na níž se prolíná umění, design, technologie a wellbeing. (Hala 22 - stánek H10 H6)

„Značky společnosti Kohler Co. nabízejí nejširší škálu designů, kategorií výrobků a technologií pro realizaci designových vizí prostřednictvím kompletní podpory specifikací. Naše zacílení na vedoucí postavení v oblasti designu a inovace výrobků ožívá prostřednictvím této prezentace různých značek na výstavě, která oslavuje pokrokovou kreativitu nejlepších světových architektů, designérů a vývojářů," vysvětluje Larry Yuen, prezident Kohler International Group. „Vzhledem ke společným hodnotám v oblasti vytváření poutavých zážitků a přesvědčivého designu je společnost Yabu Pushelberg přirozeným partnerem pro letošní stánek společnosti Kohler Co. na Milánském veletrhu nábytku a designu."

Navržená fasáda, která vychází z bohatého dědictví společnosti Kohler, evokuje vodu v pohybu a bere hosty na fascinující průzkum tvarů, textur a světla. Značky Kohler, Kallista, Kast a Klafs se představují v řadě vzájemně propojených zakřivených prostor, jež představují nejnovější inovace, design a wellness řešení – od elegantních baterií a armatur až po luxusní vany, futuristické sprchy a nekompromisní sauny. Každá viněta je pečlivě sestavena tak, aby zdůrazňovala hladké spojení formy a funkce, což dokazuje neochvějný závazek společnosti Kohler Co. vůči řemeslnému zpracování a kvalitě.

„Jsme nadšeni, že můžeme na Milánském veletrhu nábytku a designu pro rok 2024 spolupracovat se společností Kohler Co., která je lídrem v oblasti inovativních designových řešení, a poprvé v Miláně představit náš designový stánek. Chtěli jsme vytvořit prezentační stánek a společně jsme navrhli svět, kde se luxus snoubí s účelem a inovace jsou v souladu s wellbeingem," prohlašují George Yabu a Glenn Pushelberg, zakládající partneři společnosti Yabu Pushelberg.

Značky společnosti Kohler Co. umožňují architektům a designérům vytvářet prostory, které definují náš svět – prostřednictvím pokročilých technologií, důmyslných designů, pohlcujících zážitků a bohaté tapiserie barev, materiálů, povrchových úprav a vzorů.

TECHNOLOGIE A WELLNESS

Velká část expozice klade důraz na propojení technologií, designu a wellness řešení v moderní koupelně. Digitální sprchový systém KOHLER Anthem +, který umožňuje uživatelům do detailů ovládat sprchování od dodávky vody a teploty až po páru, spolu s inteligentní toaletou Kohler x SR_A Formation 02 představují špičku v technologických řešeních, která zlepšují zážitek z použití koupelny.

Společnost Kohler také představuje konceptchytré toalety Numi2.0 s integrací elektronického inkoustu, který umožňuje na povrchu toalety zobrazovat zářivé barvy a přizpůsobitelné vzory, takže toaleta připomíná spíše avantgardní dynamickou uměleckou instalaci.

KLAFS, přední světový výrobce saun, představuje spolupráci se Studiem F. A. Porsche na své pozoruhodné volně stojící sauně S11 z limitované edice s elegantním metalickým obkladem v barvě šampaňského a tradiční japonskou stěnou z papíru Washi, která navozuje organický hřejivý pocit nekonečného prostoru.

MATERIÁL A BARVA

Společnost Kohler představuje koupelnové 3D tištěné umyvadlo Rista Vessel, inovativní 3D tištěné umyvadlo, které kombinuje digitální technologii s tradičním řemeslným zpracováním a stanovuje nový standard v oboru. Dřezy ze skelného porcelánu pečlivě vyrábí v malých sériích kvalifikovaní řemeslníci, což zaručuje vysokou kvalitu a jedinečnost každého kusu.

Dvě nové povrchové úpravy baterií, kartáčovaný grafit značky Kohler a leštěný grafit značky Kallista, spojují nový industrialismus s tichým luxusem a představují bohatou, tmavou a moderní povrchovou úpravu prémiových kolekcí baterií pro koupelny a kuchyně. Nová kolekce baterií Guise značky Kallista umně spojuje odvážné obdélníkové tvary s detailními přechody, které vytvářejí výrazný sochařský design, a výtok odlitý z jednoho kusu bez dělících švů.

Společnost Kohler rozšířila svou kolekci Heritage Colors o nový kurátorovaný výběr tří archivních zelených odstínů, které se začínají znovu objevovat ve stylových kuchyních a koupelnách. Po úspěchu loňské edice Heritage Colors společnost Kohler oživuje zelené barvy inspirované přírodou, včetně odstínů Fresh Green (1971), Aspen Green (1978) a Teal (1987), které budou k dispozici exkluzivně na některých z nejznámějších návrhů společnosti Kohler.

Kolekce betonových umyvadel KastWave představuje nový pohled na design koupelny, který čerpá inspiraci z italského radikalismu a postmoderny. Každé umyvadlo se vyznačuje rozmarnými křivkami a zvlněnými tvary a slouží jako živý středobod naplňující koupelnu tvůrčí energií a potěšením. Design umyvadla KastHolm čerpá inspiraci z klasické krásy teraca a spojuje jeho skvrnitý vzhled s betonovým povrchem příjemným na dotek. Minimalistické a moderní tvary umyvadla zdůrazňují nenápadnou eleganci a zároveň dynamické textury teracových vložek.

Kallista představuje kolekci Bandeau Artistic Shower, která se inspiruje dámskými čelenkami a je vybavena kovovým páskem nebo strukturovaným kamenným dekorem, který ladně obepíná obvod sprchové hlavice a vytváří tak umělecký a sochařský designový prvek.

Kohler WasteLAB přetváří odpadní materiály z výroby v nádherně navržené produkty, včetně nového dřezu WasteLAB Vox, prvního dřezu v portfoliu, který je vyroben z více než 70 % z recyklovaného materiálu a přispívá k oběhovému hospodářství a cíli společnosti Kohler, kterým je odbourání jakéhokoli odpadu končícího na skládkách.

Výstavní prostory společnosti Kohler Co. oslavují 50. výročí programu Arts/Industry také uměleckou instalací, kterou vytvořil umělec a absolvent programu David Franklin. Tento jedinečný program sestávající ze spolupráce mezi výrobcem kuchyní a koupelen a uměleckým centrem Johna Michaela Kohlera probíhá v továrnách na výrobu skelného porcelánu a litiny společnosti Kohler.

Média mohou získat další informace a obrázky v tiskové sadě společnosti Kohler na Milánském veletrhu nábytku a designu.

Média zveme na exkluzivní předpremiéru v pondělí 15. dubna za účasti umělce a designéra Samuela Rosse, která se uskuteční v instalaci FuoriSalone společnosti Kohler v Palazzo del Senato (Via Senato 10). Od úterý 16. dubna do neděle 21. dubna bude zážitková expozice otevřena denně od 12:00 do 22:00.

