La 4ª edición de CISCE presenta las innovaciones que impulsan las cadenas de suministro globales

Más de 160 lanzamientos y presentaciones globales; se estrena una zona dedicada a la IA

BEIJING, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La cuarta edición de la Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE) se celebrará en Pekín del 22 al 26 de junio. Li Xingqian, vicepresidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), afirmó que la innovación sigue siendo un pilar fundamental de la exposición. La edición de este año presentará tres importantes iniciativas de innovación destinadas a impulsar la cooperación global en la cadena de suministro.

The State Council Information Office of China held a press conference to brief on the preparations for the 4th China International Supply Chain Expo (CISCE).

La sección de Tecnología Digital contará por primera vez con una zona dedicada a la IA. Desarrollada en colaboración con empresas líderes mundiales de semiconductores, esta sección se estructura en torno a la cadena de valor de la IA, abarcando datos y sensores, capacidad de procesamiento y algoritmos, y aplicaciones y soluciones prácticas. Reunirá a empresas líderes en IA de China y otros países, como NVIDIA, mostrando el ecosistema completo de IA de la industria.

Más de 160 nuevos productos, tecnologías, servicios y escenarios de aplicación se presentarán durante los cinco días del evento. El CISCE LaunchPad acogerá más de 30 eventos de lanzamiento importantes, ofreciendo a los expositores una plataforma para presentar nuevas innovaciones y mostrar los avances tecnológicos.

Presentada por primera vez el año pasado, la Zona de la Cadena de Innovación regresa con importantes mejoras. Estructurada en torno a tres pilares —marcos institucionales, plataformas de innovación y servicios de apoyo—, la zona está diseñada para conectar todas las etapas del proceso de innovación, desde la protección de la propiedad intelectual y la incubación tecnológica hasta la comercialización y la implementación, contribuyendo así a un ecosistema de innovación más conectado. La exposición de este año también destacará las industrias emergentes y futuras, como la IA integrada, la aviación a baja altitud, la biofabricación y la tecnología cuántica, presentando el panorama completo del sector, desde los datos y la capacidad de procesamiento hasta las aplicaciones prácticas.

Durante la exposición, los organizadores presentarán la edición 2026 del Informe Global de Promoción de la Cadena de Suministro, junto con una nueva Matriz del Índice Global de Resiliencia de la Cadena de Suministro y otros resultados de investigaciones recientes. Además, la exposición publicará mapas sectoriales que abarcan sus seis sectores clave de la cadena de suministro: Tecnología Digital, Fabricación Avanzada, Agricultura Verde, Vida Saludable, Vehículos Inteligentes y Energía Limpia, junto con un área de exhibición dedicada a los Servicios de la Cadena de Suministro. Estos mapas describirán las etapas clave de la cadena de suministro y las empresas que participan en cada una de ellas.

Para obtener más información, visite: China International Supply Chain Expo.

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