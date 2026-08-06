Le salon Carbon Economics s'est tenu à la PHBS de Shenzhen

SHENZHEN, Chine, 7 août 2026 /PRNewswire/ -- Le lien entre climat et commerce est devenu un enjeu majeur pour la région Asie-Pacifique, un thème qui a attiré près d'une centaine d'universitaires, décideurs politiques et représentants du secteur lors de la série Carbon Economics organisée à Shenzhen le 16 juin, quelques semaines seulement avant la réunion ministérielle de l'APEC sur la foresterie (27-28 juillet), où la transition écologique devrait occuper le devant de la scène.

Attendees at the salon

Sous le thème « Surmonter les obstacles à l'écologie : la gouvernance de l'économie du carbone et la refonte des règles du commerce international », ce salon a été coorganisé par la Peking University HSBC Business School (PHBS) et l'Institute of Carbon Neutrality de l'Université de Pékin (ICN-PKU). Les discussions ont porté sur trois défis interdépendants : les mesures commerciales unilatérales liées au climat, le développement inégal du marché du carbone et le rôle émergent de l'IA dans la gouvernance du carbone, autant de sujets qui préfiguraient également les thèmes clés à l'ordre du jour de l'APEC en novembre.

Dans leurs allocutions liminaires, Piao Shilong, vice-président de la PKU et doyen de l'ICN-PKU, ainsi que Hai Wen, vice-président du conseil de la PKU et doyen fondateur de la PHBS, ont souligné l'urgence de mettre en place un système mondial inclusif de gouvernance du carbone. Wang Pengfei, professeur émérite Boya à la PKU et doyen de la PHBS, a appelé à la mise en place de mécanismes plus efficaces de tarification du carbone et d'outils fondés sur le marché.

La séance plénière a accueilli Thomas J. Sargent, prix Nobel d'économie 2011 et directeur honoraire du Sargent Institute of Quantitative Economics and Finance de la PHBS, qui a souligné que l'incertitude devrait inciter à investir plus tôt dans la R&D verte, la réduction des émissions et la conservation des forêts. Jiang Kejun, professeur et responsable du Thrust of Carbon Neutrality and Climate Change la HKUST (Guangzhou), a identifié la période 2030-2035 comme une fenêtre critique pour la transition énergétique de la Chine, portée par la croissance rapide des énergies renouvelables et des véhicules électriques. Wu Dengsheng, professeur à l'Université de Shenzhen, a présenté une synthèse des recherches sur l'économie du carbone, montrant que la Chine occupe la deuxième place mondiale en termes de publications.

Deux tables rondes ont porté sur la généralisation des mesures climatiques unilatérales et leurs implications pour l'équité du commerce mondial, ainsi que sur la coopération en matière de marché du carbone avec les pays du Sud. Zhang Haibin, professeur émérite Boya à la PKU et vice-doyen de l'ICN-PKU, a prononcé le discours de clôture, réaffirmant l'importance d'un dialogue continu entre les différentes disciplines.

Le salon a souligné que la gouvernance du carbone est de plus en plus influencée par les règles commerciales, la technologie et la coordination internationale. Cette approche a ouvert la voie à la poursuite des échanges entre la PHBS et l'ICN-PKU sur la gouvernance climatique mondiale et les objectifs « double carbone » de la Chine, des thèmes qui devraient occuper une place centrale à mesure que les économies de l'APEC renforcent leur coopération climatique.

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