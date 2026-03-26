UnionPay International выступает спонсором парижского этапа мирового турне THE MONSTERS, посвященного 10-летию бренда

Объединяя глобальное потребление трендовых товаров через платежные решения

ПАРИЖ, 26 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Недавно компания UnionPay International (UPI) выступила спонсором парижского этапа мирового турне THE MONSTERS, посвященного 10-летию бренда (THE MONSTERS 10th Anniversary Global Tour Paris Stop) и организованного компанией POP MART Europe. Это сотрудничество способствует дальнейшему укреплению позиций оригинального, защищенного правами интеллектуальной собственности, бренда дизайнерских игрушек POP MART на европейском рынке, а также расширению спектра возможностей трансграничных платежей UnionPay для держателей карт во всем мире. Согласно общедоступной информации, парижский этап мирового турне THE MONSTERS, посвященного 10-летию бренда, проходит с 4 по 29 марта 2026 года в отеле Hôtel du Grand Veneur в районе Марэ (Marais) по адресу 60 rue de Turenne, 75003 Paris, став еще одной важной международной точкой маршрута после Шанхая, Тайбэя и Гонконга.

В настоящее время все ключевые физические магазины POP MART на всей территории Европы принимают карты UnionPay и мобильный сервис UnionPay QuickPass, охватывая такие рынки, как Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Испания и Италия. Билеты на парижскую выставку стоят 12 евро для взрослых и 8 евро для подростков в возрасте от 10 до 17 лет; для детей младше 10 лет вход бесплатный. Добраться до места проведения выставки можно пешком от станции метро Saint-Paul (Metro Line 1). Выставка представляет десятилетний путь серии THE MONSTERS и включает эксклюзивные коллекционнные предметы LABUBU, которые можно приобрести.

UnionPay International является дочерней структурой China UnionPay, отвечающей за операционную деятельность и развитие глобального бизнеса UnionPay. UPI работает над созданием глобальной платежной сети за счет расширения приема карт, выпуска карт и внедрения инновационных услуг по трансграничным платежам. В настоящее время UPI сотрудничает с более чем 2600 финансовыми учреждениями во всем мире, а карты UnionPay принимаются в 183 странах и регионах мира. За пределами материкового Китая платежи UnionPay принимают более 80 млн торговых точек и 1,8 млн банкоматов, а карты UnionPay выпускаются в 85 странах и регионах мира, обеспечивая держателям карт и торгово-сервисным предприятиям во всем мире высококачественные, эффективные и безопасные трансграничные платежные услуги.

Во Франции UnionPay International продолжает совершенствовать местную инфраструктуру приема платежей и расширять спектр предоставляемых услуг. По состоянию на 2025 год более 700.000 торговых точек во Франции принимают карты UnionPay в различных сферах потребления, включая розничную торговлю, рестораны, транспорт, гостиничные услуги, образование и развлечения. Платежи UnionPay поддерживают сети Galeries Lafayette, Парижский Диснейленд, Национальная почтовая служба Франции, оператор G7 Taxi и супермаркеты Monoprix. Одновременно UPI также расширяет возможности трансграничных финансовых услуг во Франции путем сотрудничества с местными финансовыми учреждениями и партнерами, предлагая более удобные услуги по переводу денежных средств для китайских диаспор за рубежом и содействуя развитию экономических связей между Китаем и Францией.

В Европе присутствие UnionPay на местном рынке продолжает укрепляться. В настоящее время более 90% стран и регионов Европы уже подключили сервисы UnionPay, а 80% POS-терминалов принимают карты UnionPay. Кроме того, более 6 млн торговых точек в Европе поддерживают платежи через мобильный сервис UnionPay QuickPass. Услуги UnionPay теперь доступны во всех странах Шенгенской зоны, обеспечивая удобные способы оплаты как для иностранных туристов, так и для местных жителей.

Париж является мировым центром культуры, искусства и туризма, где объединяются разнообразные сценарии потребления и культурного обмена. Спонсорская поддержка компании UnionPay International выставки THE MONSTERS в Париже, приуроченной к 10-летию бренда, представляет собой важную инициативу по расширению сотрудничества UnionPay с партнерами в сфере культуры и стиля жизни в Европе. Поддерживая это мероприятие, UnionPay еще более укрепляет присутствие своего бренда в Европе и углубляет связи с торговыми точками, партнерами и потребителями, обеспечивая более удобные и безопасные способы платежей как для иностранных гостей, так и для местных жителей.

В перспективе UnionPay International продолжит задействовать преимущества своей глобальной сети и локализованных сервисных возможностей для сотрудничества с партнерами в сфере культуры, туризма, розничной торговли и индустрии образа жизни, расширяя применение трансграничных платежей и предоставляя держателям карт во всем мире более разнообразные и удобные возможности для оплаты, одновременно содействуя международному культурному обмену и взаимодействию с потребителями.

