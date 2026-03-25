UnionPay International sponsert die Pariser Etappe der weltweiten Tour zum 10-jährigen Jubiläum von THE MONSTERS

Mit Zahlungstechnologie globale Konsumtrends vernetzen

PARIS, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Vor kurzem fungierte UnionPay International (UPI) als Sponsor der THE MONSTERS 10th Anniversary Global Tour | Paris Stop, organisiert von POP MART Europe. Die Zusammenarbeit stärkt die anhaltende Präsenz der original Designer-Spielzeugmarken von POP MART auf dem europäischen Markt und erweitert gleichzeitig die grenzüberschreitenden Einsatzmöglichkeiten von UnionPay für Zahlungen von Karteninhaberinnen und -inhabern weltweit. Nach öffentlich zugänglichen Informationen wird THE MONSTERS 10th Anniversary Global Tour | Paris Stop vom 4. bis 29. März 2026 im Hôtel du Grand Veneur im Marais-Viertel (60 rue de Turenne, 75003 Paris) Halt machen. Paris ist damit nach Shanghai, Taipeh und Hongkong eine weitere wichtige internationale Station der Tour.

Derzeit akzeptieren alle wichtigen POP MART-Geschäfte in ganz Europa UnionPay-Karten und UnionPay Mobile QuickPass, unter anderem in Großbritannien, in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Spanien und Italien. Die Eintrittskarten für die Pariser Ausstellung kosten 12 EUR für Erwachsene, 8 EUR für Jugendliche von 10–17 Jahren und sind für Kinder unter 10 Jahren kostenlos. Besucherinnen und Besucher können den Veranstaltungsort von der Station Saint-Paul der Metrolinie 1 aus zu Fuß erreichen. Die Ausstellung blickt auf die zehnjährige Geschichte der Serie THE MONSTERS und bietet exklusive LABUBU-Sammlerstücke zum Kauf an.

UnionPay International (UPI) ist eine Tochtergesellschaft von China UnionPay und zeichnet für den Betrieb und die Entwicklung des weltweiten Geschäfts von UnionPay verantwortlich. UPI hat sich dem Aufbau eines globalen Zahlungsnetzes verschrieben, indem es die Kartenakzeptanz, die Kartenausgabe und innovative grenzüberschreitende Zahlungsdienste ausbaut. Derzeit hat UPI Partnerschaften mit mehr als 2.600 Instituten weltweit, wobei UnionPay-Karten in 183 Ländern und Regionen akzeptiert werden. Außerhalb des chinesischen Festlandes wird UnionPay bei über 80 Millionen Händlern und an 1,8 Millionen Geldautomaten akzeptiert. UnionPay-Karten werden in 85 Ländern und Regionen ausgegeben und bieten Karteninhabern und Händlern weltweit hochwertige, effiziente und sichere grenzüberschreitende Zahlungsdienste.

In Frankreich arbeitet UnionPay International weiter an der Verbesserung der lokalen Akzeptanzbedingungen und der Serviceleistungen. Stand 2025 akzeptieren mehr als 700.000 Händler in Frankreich UnionPay-Karten in verschiedenen Bereichen, darunter Einzelhandel, Gastronomie, Verkehr, Gastgewerbe, Bildung und Unterhaltung. Galeries Lafayette, Disneyland Paris, La Poste, G7 Taxi und Monoprix-Supermärkte unterstützen UnionPay-Zahlungen. In der Zwischenzeit erweitert UPI auch die Möglichkeiten für grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen in Frankreich durch die Zusammenarbeit mit lokalen Finanzinstituten und Partnern, um Überweisungsdienste für chinesische Communities im Ausland und den wirtschaftlichen Austausch zwischen China und Frankreich zu erleichtern.

In ganz Europa wird die lokale Präsenz von UnionPay weiter ausgebaut. Derzeit haben mehr als 90 % der europäischen Länder und Regionen UnionPay-Dienste aktiviert, wobei 80 % der POS-Terminals UnionPay-Karten akzeptieren. Darüber hinaus unterstützen über 6 Millionen Händler in Europa mobile QuickPass-Zahlungen von UnionPay. Die UnionPay-Dienste decken nun alle Schengen-Länder ab und bieten internationalen Reisenden und Einheimischen bequeme Zahlungsmöglichkeiten.

Paris ist ein globales Zentrum für Kultur, Kunst und Tourismus, in dem verschiedene Konsum- und Kulturszenarien zusammenkommen. Das Sponsoring der Ausstellung THE MONSTERS 10th Anniversary | Paris Stop durch UnionPay International ist eine wichtige Initiative zur Ausweitung der Zusammenarbeit von UnionPay mit Kultur- und Lifestyle-Partnern in Europa. Durch die Unterstützung dieser Veranstaltung stärkt UnionPay seine Markenpräsenz in Europa und verbessert die Beziehungen zu Händlern, Partnern und Verbrauchern, indem es internationalen Besucherinnen und Besuchern und Einheimischen ein bequemeres und sichereres Zahlungserlebnis bietet.

Mit Blick auf die Zukunft wird UnionPay International weiterhin sein globales Netzwerk und seine lokalisierten Dienstleistungskapazitäten nutzen, um mit Partnern in der Kultur-, Tourismus-, Einzelhandels- und Lifestyle-Branche zusammenzuarbeiten, grenzüberschreitende Zahlungsanwendungen zu erweitern und Karteninhaberinnen und -inhabern weltweit ein umfassenderes und bequemeres Zahlungserlebnis zu bieten und gleichzeitig den internationalen kulturellen Austausch und die Konnektivität von Verbrauchers zu unterstützen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2941950/Unionpay_x_POP_PART.jpg