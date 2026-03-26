UnionPay International sponzoruje v rámci celosvetového turné k 10. výročiu THE MONSTERS zastávku v Paríži
News provided byUnionPay International
Mar 26, 2026, 02:40 ET
Prepája nakupovanie svetových trendov prostredníctvom platieb
PARÍŽ, 26. marca 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť UnionPay International (UPI) nedávno sponzorovala celosvetové turné k 10. výročiu postavičiek zo série THE MONSTERS v Paríži, ktoré organizovala spoločnosť POP MART Europe. Táto spolupráca podporuje pokračujúcu prítomnosť pôvodného duševného vlastníctva dizajnérskych hračiek spoločnosti POP MART na európskom trhu a zároveň ďalej rozširuje cezhraničné platobné scenáre spoločnosti UnionPay pre držiteľov kariet z celého sveta. Podľa verejne dostupných informácií sa zastávka THE MONSTERS v rámci 10. výročného celosvetového turné v Paríži uskutoční od 4. do 29. marca 2026 v Hôtel du Grand Veneur v štvrti Marais (60 rue de Turenne, 75003 Paríž), čo je ďalšia dôležitá medzinárodná zastávka po Šanghaji, Tchaj-peji a Hongkongu.
V súčasnosti všetky kľúčové kamenné predajne POP MART v Európe akceptujú karty UnionPay a UnionPay Mobile QuickPass a pokrývajú trhy vrátane Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka, Holandska, Dánska, Španielska a Talianska. Vstupenky na parížsku výstavu stoja 12 EUR pre dospelých, 8 EUR pre mládež vo veku 10 – 17 rokov a deti do 10 rokov majú vstup zdarma. Návštevníci sa k miestu konania dostanú pešo zo stanice Saint-Paul na linke metra 1. Výstava predstavuje desaťročnú cestu série THE MONSTERS a ponúka exkluzívne zberateľské predmety LABUBU, ktoré si môžete zakúpiť.
UnionPay International je dcérskou spoločnosťou China UnionPay, ktorá zastrešuje prevádzku a rozvoj podnikania UnionPay vo svete. Spoločnosť UPI sa zaviazala budovať globálnu platobnú sieť rozširovaním akceptácie a vydávania kariet a inovatívnych cezhraničných platobných služieb. Spoločnosť UPI v súčasnosti spolupracuje s viac ako 2 600 inštitúciami na celom svete a karty UnionPay sú akceptované v 183 krajinách a regiónoch. Mimo pevninskej Číny je UnionPay akceptovaná u viac ako 80 miliónov obchodníkov a v 1,8 miliónov bankomatov a karty UnionPay sú vydávané v 85 krajinách a regiónoch, čím poskytujú vysokokvalitné, efektívne a bezpečné cezhraničné platobné služby držiteľom kariet a obchodníkom na celom svete.
Vo Francúzsku spoločnosť UnionPay International naďalej zlepšuje miestne akceptačné prostredie a možnosti služieb. V roku 2025 akceptovalo viac ako 700 000 obchodníkov vo Francúzsku karty UnionPay v rôznych spotrebiteľských scenároch vrátane maloobchodu, stravovania, dopravy, pohostinstva, vzdelávania a zábavy. Platby UnionPay podporujú supermarkety Galeries Lafayette, Disneyland Paris, La Poste, G7 Taxi a Monoprix. Medzitým UPI rozširuje aj možnosti cezhraničných finančných služieb vo Francúzsku prostredníctvom spolupráce s miestnymi finančnými inštitúciami a partnermi, čím poskytuje pohodlnejšie služby prevodu peňazí pre čínske komunity v zahraničí a pre hospodárske výmeny medzi Čínou a Francúzskom.
V celej Európe sa lokálna prítomnosť spoločnosti UnionPay naďalej prehlbuje. V súčasnosti má viac ako 90 % európskych krajín a regiónov povolené služby UnionPay a 80 % POS terminálov akceptuje karty UnionPay. Okrem toho viac ako 6 miliónov obchodníkov v Európe podporuje platby UnionPay cez mobilnú aplikáciu QuickPass. Služby UnionPay teraz pokrývajú všetky krajiny schengenského priestoru a poskytujú pohodlné platobné zážitky pre medzinárodných cestujúcich aj miestnych obyvateľov.
Paríž je globálnym centrom kultúry, umenia a cestovného ruchu, ktoré spája rozmanité scenáre spotreby a kultúrnej výmeny. Sponzorovanie parížskej výstavy pri príležitosti 10. výročia THE MONSTERS spoločnosťou UnionPay International predstavuje dôležitú iniciatívu pri rozširovaní spolupráce spoločnosti UnionPay s kultúrnymi a lifestylovými partnermi v Európe. Podporou tejto udalosti spoločnosť UnionPay ďalej posilňuje svoju prítomnosť v Európe a zlepšuje väzby s obchodníkmi, partnermi a spotrebiteľmi, čím poskytuje pohodlnejšie a bezpečnejšie platobné zážitky pre medzinárodných návštevníkov aj miestnych obyvateľov.
Spoločnosť UnionPay International bude aj v budúcnosti naďalej využívať svoju celosvetovú sieť a lokalizované servisné kapacity na spoluprácu s partnermi v oblasti kultúry, cestovného ruchu, maloobchodu a životného štýlu, rozširovať cezhraničné platobné aplikácie a poskytovať bohatšie a pohodlnejšie platobné zážitky pre držiteľov kariet z celého sveta a zároveň podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu a prepojenie spotrebiteľov.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2941950/Unionpay_x_POP_PART.jpg
