UnionPay International sponzoruje pařížskou zastávku světového turné k 10. výročí THE MONSTERS
Mar 26, 2026, 09:35 ET
Propojování globálních spotřebitelských trendů prostřednictvím plateb
PAŘÍŽ, 26. března 2026 /PRNewswire/ -- Společnost UnionPay International (UPI) se nedávno stala sponzorem pařížské zastávky světového turné k 10. výročí série THE MONSTERS, které organizuje společnost POP MART Europe. Spolupráce podporuje trvalé působení autorských designérských hraček POP MART na evropském trhu a zároveň dále rozšiřuje možnosti přeshraničních plateb pro držitele karet UnionPay po celém světě. Podle veřejně dostupných informací se pařížská zastávka turné k 10. výročí série THE MONSTERS koná od 4. do 29. března 2026 v hotelu Hôtel du Grand Veneur ve čtvrti Marais (60 rue de Turenne, 75003 Paříž) a navazuje tak na předchozí významné zastávky v Šanghaji, Tchaj-peji a Hongkongu.
V současné době přijímají všechny klíčové kamenné prodejny POP MART v Evropě karty UnionPay a UnionPay i mobilní platby Mobile QuickPass. Tyto služby jsou dostupné ve Spojeném království, Francii, Německu, Nizozemsku, Dánsku, Španělsku a Itálii. Vstupné na pařížskou výstavu činí 12 eur pro dospělé, 8 eur pro mládež ve věku 10–17 let a pro děti do 10 let je vstup zdarma. Na místo se lze dostat pěšky ze stanice metra Saint-Paul na lince 1. Výstava mapuje desetiletý vývoj série THE MONSTERS a jsou na ní k zakoupení exkluzivní sběratelské figurky LABUBU.
UnionPay International je dceřinou společností čínské China UnionPay, která je zodpovědná za provoz a rozvoj globálního podnikání UnionPay. UPI se zaměřuje na budování celosvětové platební sítě prostřednictvím rozšiřování akceptace karet, jejich vydávání a inovativních přeshraničních platebních služeb. V současnosti UPI spolupracuje s více než 2600 institucemi po celém světě, přičemž karty UnionPay jsou přijímány ve 183 zemích a regionech. Mimo pevninskou Čínu je UnionPay přijímána u více než 80 milionů obchodníků a v 1,8 milionu bankomatů a karty UnionPay jsou vydávány v 85 zemích a regionech, čímž poskytují držitelům karet a obchodníkům po celém světě vysoce kvalitní, efektivní a bezpečné přeshraniční platební služby.
Ve Francii společnost UnionPay International pokračuje ve zlepšování místní akceptační infrastruktury a poskytování služeb. Od roku 2025 přijímá karty UnionPay ve Francii více než 700 000 obchodníků napříč různými segmenty, včetně maloobchodu, stravování, dopravy, ubytování, vzdělávání a zábavy. Platby UnionPay podporují například Galeries Lafayette, Disneyland Paris, La Poste, G7 Taxi a supermarkety Monoprix. Zároveň UPI rozšiřuje možnosti přeshraničních finančních služeb ve Francii prostřednictvím spolupráce s místními finančními institucemi a partnery, čímž nabízí pohodlnější služby spojené s převodem peněz pro zahraniční čínské komunity a čínsko-francouzskou hospodářskou výměnu.
Přítomnost UnionPay dále posiluje v celé Evropě. V současné době má více než 90 % evropských zemí a regionů povoleny služby UnionPay a 80 % platebních terminálů POS přijímá karty UnionPay. Kromě toho více než 6 milionů obchodníků v Evropě podporuje mobilní platby UnionPay QuickPass. Služby UnionPay jsou nyní dostupné ve všech zemích schengenského prostoru, což přináší pohodlné platební řešení jak zahraničním cestovatelům, tak místním obyvatelům.
Paříž jako globální centrum kultury, umění a cestovního ruchu představuje prostor pro rozmanité spotřebitelské a kulturní interakce. Sponzorství pařížské výstavy k 10. výročí THE MONSTERS ze strany UnionPay International je významným krokem v rozšiřování spolupráce UnionPay s partnery v oblasti kultury a životního stylu v Evropě. Podporou této akce UnionPay dále posiluje přítomnost své značky v Evropě a posiluje spojení s obchodníky, partnery i spotřebiteli, čímž poskytuje pohodlnější a bezpečnější platební zkušenosti jak zahraničním návštěvníkům, tak místním obyvatelům.
UnionPay International hodlá i nadále využívat svou globální síť a lokální kapacity ke spolupráci s partnery v oblasti kultury, cestovního ruchu, maloobchodu a životního stylu, rozšiřovat přeshraniční platební aplikace a poskytovat ještě širší a komfortnější platební zkušenosti držitelům karet po celém světě a zároveň podporovat mezinárodní kulturní výměnu a propojení spotřebitelů.
