UnionPay International sponsorise l'étape parisienne de la tournée mondiale du 10ᵉ anniversaire de THE MONSTERS

Favoriser les nouvelles tendances de consommation à l'échelle mondiale grâce au paiement

PARIS, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- Récemment, UnionPay International (UPI) a sponsorisé l'étape parisienne de la tournée mondiale du 10ᵉ anniversaire de THE MONSTERS, organisée par POP MART Europe. Cette collaboration vise à soutenir le développement continu des licences de designer toys originales de POP MART sur le marché européen, tout en élargissant davantage les scénarios de paiement transfrontalier de UnionPay pour les porteurs de cartes du monde entier.

Selon les informations publiques, l'exposition THE MONSTERS 10th Anniversary Global Tour – Paris se tient du 4 au 29 mars 2026 à l'Hôtel du Grand Veneur, situé dans le quartier du Marais (60 rue de Turenne, 75003 Paris). Après Shanghai, Taipei et Hong Kong, Paris constitue une nouvelle étape majeure de cette tournée internationale.

À ce jour, l'ensemble des boutiques physiques clés de POP MART en Europe acceptent les cartes UnionPay ainsi que la solution UnionPay Mobile QuickPass, couvrant notamment le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, l'Espagne et l'Italie. Les billets pour l'exposition parisienne sont proposés au tarif de 12 € pour les adultes, 8 € pour les adolescents de 10 à 17 ans, et gratuits pour les enfants de moins de 10 ans. Le site est facilement accessible à pied depuis la station Saint-Paul (ligne 1 du métro). L'exposition retrace les dix années d'évolution de la série THE MONSTERS et propose à la vente des figurines exclusives LABUBU.

Filiale de China UnionPay, UnionPay International est en charge du développement et de l'exploitation des activités internationales de la marque. UPI œuvre à la construction d'un réseau de paiement global en développant l'acceptation des cartes, leur émission ainsi que des solutions innovantes de paiement transfrontalier. À ce jour, UPI collabore avec plus de 2 600 institutions dans le monde. Les cartes UnionPay sont acceptées dans 183 pays et régions. Hors de Chine continentale, elles sont utilisables auprès de plus de 80 millions de commerçants et sur 1,8 million de distributeurs automatiques. Par ailleurs, des cartes UnionPay sont émises dans 85 pays et régions, offrant des services de paiement transfrontalier fiables, efficaces et sécurisés.

En France, UnionPay International continue d'améliorer son réseau d'acceptation et ses capacités de service. En 2025, plus de 700 000 commerçants acceptent les paiements UnionPay dans des secteurs variés tels que le commerce de détail, la restauration, les transports, l'hôtellerie, l'éducation et les loisirs. Des enseignes emblématiques telles que Galeries Lafayette, Disneyland Paris, La Poste, G7 Taxi ou encore les supermarchés Monoprix prennent en charge ce moyen de paiement. Parallèlement, UPI renforce ses services financiers transfrontaliers en France via des partenariats avec des institutions locales, facilitant notamment les transferts de fonds pour les communautés chinoises à l'étranger ainsi que les échanges économiques entre la Chine et la France.

À l'échelle européenne, la présence de UnionPay continue de se renforcer. Aujourd'hui, plus de 90 % des pays et régions d'Europe proposent des services UnionPay, et près de 80 % des terminaux de paiement acceptent les cartes UnionPay. En outre, plus de 6 millions de commerçants en Europe prennent en charge le paiement mobile UnionPay QuickPass. Les services UnionPay couvrent désormais l'ensemble des pays de l'espace Schengen, offrant une expérience de paiement fluide aux voyageurs internationaux comme aux résidents locaux.

Ville mondiale de premier plan en matière de culture, d'art et de tourisme, Paris concentre de nombreux scénarios de consommation et d'échanges culturels. Le sponsoring par UnionPay International de l'exposition THE MONSTERS à Paris s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer les partenariats avec les acteurs culturels et lifestyle en Europe. À travers cette initiative, UnionPay consolide sa présence de marque sur le continent et approfondit ses liens avec les commerçants, partenaires et consommateurs, en proposant des solutions de paiement toujours plus simples et sécurisées.

À l'avenir, UnionPay International entend s'appuyer sur son réseau mondial et ses capacités de service localisées pour collaborer étroitement avec les acteurs des secteurs de la culture, du tourisme, du commerce et du lifestyle. L'objectif est de développer davantage les usages du paiement transfrontalier et d'offrir aux porteurs de cartes du monde entier une expérience de paiement plus riche, fluide et innovante, tout en contribuant au renforcement des échanges culturels et de la connectivité des consommateurs à l'international.

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