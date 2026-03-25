UnionPay International sponsorem paryskiego przystanku globalnej trasy z okazji 10-lecia THE MONSTERS

PARYŻ, 25 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Niedawno spółka UnionPay International (UPI) wystąpiła w roli sponsora paryskiego przystanku globalnej trasy z okazji 10-lecia THE MONSTERS organizowanej przez POP MART Europe. Współpraca ta wspiera dalszą obecność objętych ochroną własności intelektualnej figurek designerskich POP MART na rynku europejskim, a także sprzyja popularności różnego rodzaju płatności transgranicznych UnionPay dla użytkowników kart na całym świecie. Zgodnie z publicznie dostępnymi informacjami paryski przystanek globalnej trasy z okazji 10-lecia THE MONSTERS odbywa się w dniach od 4 do 29 marca 2026 r. w Hôtel du Grand Veneur w dzielnicy Marais (60 rue de Turenne, 75003 Paryż), stanowiąc kolejny ważny przystanek międzynarodowy po Szanghaju, Tajpeju i Hongkongu.

Obecnie wszystkie kluczowe sklepy stacjonarne POP MART w Europie akceptują karty UnionPay oraz UnionPay Mobile QuickPass, obejmując rynki takie jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia, Dania, Hiszpania i Włochy. Ceny biletów na paryską wystawę wynoszą 12 euro dla dorosłych, 8 euro dla młodzieży w wieku 10-17 lat, natomiast dzieci poniżej 10. roku życia mają wstęp bezpłatny. Do miejsca wydarzenia można dotrzeć pieszo ze stacji Saint-Paul I linii metra. Wystawa prezentuje dziesięcioletnią historię serii THE MONSTERS oraz oferuje ekskluzywne kolekcjonerskie figurki LABUBU dostępne do zakupu.

UnionPay International jest spółką zależną China UnionPay odpowiedzialną za prowadzenie i rozwój globalnej działalności UnionPay. UPI koncentruje się na budowie globalnej sieci płatniczej poprzez zwiększanie liczby rynków, na których karty są akceptowane, ich wydawania oraz rozwój innowacyjnych usług płatności transgranicznych. Obecnie UPI współpracuje z ponad 2600 instytucjami na całym świecie, a karty UnionPay są akceptowane w 183 krajach i regionach. Poza Chinami kontynentalnymi UnionPay jest akceptowany w ponad 80 milionach punktów handlowych i 1,8 miliona bankomatów, a karty UnionPay są wydawane w 85 krajach i regionach, zapewniając wysokiej jakości, wydajne i bezpieczne usługi płatności transgranicznych dla użytkowników kart i punktów handlowych na całym świecie.

We Francji UnionPay International konsekwentnie rozwija lokalne środowisko akceptacji oraz zdolności usługowe. Według stanu na 2025 r. ponad 700 000 punktów handlowych we Francji akceptuje karty UnionPay w różnych scenariuszach konsumpcyjnych, obejmujących handel detaliczny, gastronomię, transport, hotelarstwo, edukację i rozrywkę. Płatności UnionPay obsługują Galeries Lafayette, Disneyland Paris, La Poste, G7 Taxi oraz supermarkety Monoprix. Jednocześnie UPI rozwija we Francji zdolności w zakresie usług finansowych transgranicznych poprzez współpracę z lokalnymi instytucjami finansowymi i partnerami, oferując wygodniejsze usługi przekazów pieniężnych dla społeczności chińskich za granicą oraz wspierając wymianę gospodarczą między Chinami a Francją.

W całej Europie obecność UnionPay na rynkach lokalnych stale się pogłębia. Obecnie ponad 90% krajów i regionów europejskich oferuje usługi UnionPay, a 80% terminali POS akceptuje karty UnionPay. Ponadto ponad 6 milionów punktów handlowych w Europie obsługuje płatności mobilne UnionPay QuickPass. Usługi UnionPay obejmują obecnie wszystkie kraje strefy Schengen, zapewniając wygodne doświadczenia płatnicze zarówno podróżnym międzynarodowym, jak i mieszkańcom.

Paryż jest światowym centrum kultury, sztuki i turystyki, łączącym różnorodne scenariusze konsumpcji i wymiany kulturowej. Sponsorowanie paryskiej wystawy z okazji 10-lecia THE MONSTERS przez UnionPay International stanowi ważną inicjatywę w zakresie rozszerzania współpracy UnionPay z partnerami z dziedziny kultury i stylu życia w Europie. Dzięki wsparciu tego wydarzenia UnionPay dodatkowo wzmacnia obecność marki w Europie oraz pogłębia relacje z partnerami handlowymi, biznesowymi i konsumentami, oferując wygodniejsze i bezpieczniejsze doświadczenia płatnicze zarówno odwiedzającym z zagranicy, jak i mieszkańcom lokalnym.

W przyszłości UnionPay International będzie nadal wykorzystywać swoją globalną sieć oraz lokalne zdolności usługowe do współpracy z partnerami z branż kultury, turystyki, handlu detalicznego i stylu życia, rozszerzając zastosowania płatności transgranicznych i zapewniając jeszcze bogatsze i wygodniejsze doświadczenia płatnicze dla użytkowników kart na całym świecie, jednocześnie wspierając międzynarodową wymianę kulturową oraz łączenie rynków konsumenckich.

