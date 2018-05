Venus Medtech erhält Kapitalbeteiligung von DCP Capital zur Beschleunigung der Entwicklung der Herzklappentechnologie sowie zum internationalen Vertrieb

Angesichts der wachsenden Wirtschaft und einer alternden Bevölkerung steigt das Auftreten von Aortenklappenkalzifikation und wird bald der Hauptgrund für Herzklappenerkrankung in China darstellen. Momentan sind chirurgische Eingriffe für Aortenklappenersatz (SAVR) weitverbreitet, aber das Risiko eines chirurgischen Traumas ist hoch und die postoperative Heilung langsam. Die meisten älteren Patienten vertragen solche Eingriffe nicht. Nach 16 Jahren rascher Entwicklung ist die Technologie für den Transkatheter-Aortenklappenersatz (TAVR) schrittweise zur Hauptbehandlung von Aortenklappenerkrankungen auf der ganzen Welt geworden. Gemäß den aktuellen Indikationen gibt es mindestens 500.000 Patienten in China, die eine TAVR-Indikation aufweisen, und die Mehrheit davon wird nicht zur Behandlung im Krankenhaus aufgenommen. Zusätzlich zur Aortenklappenerkrankungen sind Erkrankungen der Mitral-/Trikuspidalklappe ebenfalls häufige Herzklappenerkrankungen. Gemäß Schätzungen gibt es in China über 10 Millionen Patienten mit Mitralinsuffizienz (MR) und Trikuspidalklappenregurgitation (TR), aber die Quote der chirurgischen Behandlungen beträgt wenige als 2%. Der therapeutische Markt in diesem Bereich ist besonders vielversprechend.

Venus Medtech hat die Bereiche Forschung, Entwicklung und Vertrieb von medizinischen Geräten für Herzklappenerkrankungen während Jahren aufgebaut. Das Unternehmen verfügt weltweit über mehr als 300 Patente für die Klappentechnologie sowie über einen umfassenden sowie strengen Schutz der Rechte an geistigem Eigentum. Das TAVR-Produkt der ersten Generation des Unternehmens, das sogenannte VenusA-Valve Percutaneous Interventional Aortic Valve System, ist das erste interventionelle prothetische Klappenprodukt, das von der China Food and Drug Administration im April 2017 zugelassen wurde. Es begründete eine neue Ära von Interventionskardiologie in China und wurde zu einem Vorbild für in China entwickelte innovative medizinische High-End-Geräte.

Venus Medtech verfügt über eine tiefgreifende und umfassende Position in der Behandlung von Herzklappenerkrankungen. VenusP-Valve, ein Transkatheter-Pulmonalklappensystem, ist die erste selbstexpandierende Pulmonalklappe der Welt. Sie wurde bereits 178 Mal in 27 Zentren in nahezu 20 Ländern und Regionen implantiert. Die Zulassung des Unternehmens in China wurde bereits abgeschlossen und in der EU wird diese demnächst erfolgen. Es wird erwartet, dass China und Europa die Börsennotierung im Jahr 2019 genehmigten wird. Zudem wird Venus Medtech diese neue Investition verwenden, um die Entwicklung von Geräten für den Mitral-/Trikuspidalklappenersatz zu beschleunigen. Es wird erwartet, dass die klinische Prüfungsphase 2019 erreicht wird und dass nachhaltige Entwicklungsimpulse für das Wachstum des Herzklappengeschäfts nach fünf Jahren wirksam werden.

Eric Zi, Mitgründer und CEO von Venus Medtech, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir DCP als langfristigen Wertschöpfungspartner gewinnen konnten. Das Unternehmen wird von der 25-jährigen erfolgreichen Investitionserfahrung des in China durch David Liu geleiteten DCP-Teams profitieren. Insbesondere hoffen wir, dass wir die umfangreiche Investitions-/Akquisitionserfahrung sowie die Portfolio-Management-Fähigkeiten von DCP nutzen können, um die Expansion von Venus Medtech zu beschleunigen."

„DCP freut sich, die Möglichkeit zu haben in Venus Medtech zu investieren", sagt David Liu, Vorstandsvorsitzender von DCP. „Wir sind äußerst beeindruckt vom hervorragenden Managementteam, den soliden technologischen Fähigkeiten sowie dem fundierten Branchenwissen des Unternehmens. Wir freuen uns, unser Netzwerk und Kompetenzen vollständig zu nutzen, um Venus Medtech in der nächsten Entwicklungsphase zu unterstützen."

„Venus Medtech wird geführt durch ein Managementteam mit einer globalen Vision und einem starken sozialen Verantwortungsgefühl. Wir fühlen uns geehrt, mit einem solchen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um es zu einem globalen Akteur für medizinische Geräte zu machen", fügte Wayne Wang, Geschäftsführer von DCP, hinzu.

Die Erlöse werden in die Bereiche F&E, Produktion sowie zur Erweiterung des Vertriebsnetzwerkes von Venus Medtech investiert, um so eine rasche Entwicklung des Unternehmens anzutreiben.

Haoyue Capital agierte im Rahmen dieser Transaktion als exklusiver Finanzberater.

Informationen zu Venus Medtech:

Venus Medtech ist ein führender chinesischer Entwickler von Herzklappen. Das Unternehmen mit Sitz in der Hangzhou National Hi-Tech Development Zone konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung von international marktführenden künstlichen Klappen für das Herzkreislaufsystem mit kommerziellen Anwendungen und hat solche Produkte sowohl in China als auch auf der ganzen Welt erfolgreich entwickelt.

Venus Medtech widmet sich voll und ganz der Forschung und Entwicklung und hat bereits zum zweiten Male als weltweit erstes Unternehmen Modelle für neue Klappensysteme hergestellt: das Transkatheter-Klappensystem mit Preloading-Technologie und das selbstexpandierende Transkatheter-Pulmonalklappensystem (VenusP-Valve). Seit 2013 hat Venus Medtech Investitionen erhalten von Qiming Venture Partners, Sequoia China und Goldman Sachs.

Weitere Informationen finden Sie unter http://en.venusmedtech.com

Informationen zu DCP:

DCP Capital („DCP") ist eine Private-Equity-Gesellschaft mit Schwerpunkt auf Großchina. Das DCP-Team hat zuvor das Private-Equity-Geschäft von KKR und Morgan Stanley in China geführt und kann eine hervorragende langfristige Erfolgsbilanz über mehrere Zyklen hinweg vorweisen. In den letzten 25 Jahren hat das DCP-Team mehrere erfolgreiche Transaktionen getätigt und zahlreiche Branchenführer geschult, darunter Ping An Insurance (Group) Company Of China, China Mengniu Dairy Co, Qingdao Haier Co, China International Capital Corp, China Modern Dairy Holdings, United Envirotech, China Cord Blood Corp, Fujian Sunner Development Co, Far East Horizon, Hengan Group, Belle International Holdings, Fujian Nanping Nanfu Battery Co, COFCO Meat Holdings, Yongle Appliance, Asia Dairy, Uxin Group, Tarena International Inc. Durch die Kombination der globalen Anlageperspektive und des umfangreichen lokalen Netzwerks hat das DCP-Team ein fundiertes Branchenwissen sowie solide operative Fähigkeiten aufgebaut. Als nachhaltiger Anleger widmet sich DCP dem Aufbau von langfristigen Win-Win-Partnerschaften mit Portfolio-Unternehmen und bietet Unterstützung im Rahmen von Wertschöpfungsinitiativen.

