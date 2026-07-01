Eskom onthult Modernisation Centre in samenwerking met Huawei en geeft vorm aan de digitale energietoekomst van Zuid-Afrika

JOHANNESBURG, 1 juli 2026 /PRNewswire/ -- Onlangs vond de officiële openingsceremonie plaats van het Eskom & Huawei Modernisation Centre, een gezamenlijk initiatief van Eskom of South Africa (het Zuid-Afrikaanse Eskom) en Huawei. Dit partnerschap weerspiegelt een sterke geest van samenwerking en een gedeelde inzet voor innovatie, technologie en talentontwikkeling. De ondersteuning van Huawei heeft een sleutelrol gespeeld bij de transformatie van de Eskom Academy of Learning en markeert het begin van een nieuw hoofdstuk in Eskoms traject op het gebied van leren, innovatie en modernisering. Het Eskom & Huawei Modernisation Centre en de Smart Classroom vormen tastbare symbolen van vooruitgang en samenwerking en onderstrepen de gezamenlijke inzet om een deskundig, wendbaar en toekomstbestendig personeelsbestand op te bouwen.

Eskom & Huawei Unveil Modernisation Centre

Het centrum beschikt over een speciale Smart Classroom, uitgerust met Huawei's smart classroom-oplossingen, en biedt gespecialiseerde opleidingsprogramma's voor Eskom-medewerkers en Zuid-Afrikaanse jongeren op het gebied van energie-ICT, slimme elektriciteitsnetten, cyberbeveiliging en digitale exploitatie en onderhoud. Hiermee wordt een lokale talentenpool voor de digitalisering van de elektriciteitssector opgebouwd en een solide basis gelegd voor de duurzame ontwikkeling van de Zuid-Afrikaanse elektriciteitssector.

Door zijn ICT- en digitale energietechnologieën te combineren met bewezen wereldwijde implementatie-expertise zal Huawei Eskom ondersteunen bij de modernisering van zijn elektriciteitsactiviteiten, zodat deze veiliger, efficiënter en intelligenter worden. Beide partijen zullen hun samenwerking verder verdiepen op uiteenlopende gebieden, waaronder gezamenlijke technologieontwikkeling en talentontwikkeling, om de elektriciteitssector met digitale technologieën verder te versterken.

In zijn toespraak verklaarde minister dr. Kgosientsho Ramokgopa dat de modernisering van het elektriciteitssysteem en talentontwikkeling elkaar wederzijds versterken. Het Eskom Modernisation Centre zal gebruikmaken van Huawei's geavanceerde technologieën en expertise op het gebied van talentontwikkeling om het tekort aan digitale professionals in de Zuid-Afrikaanse elektriciteitssector aan te pakken, de veilige en stabiele werking van het elektriciteitsnet te verbeteren, de aanhoudende load-sheddingcrisis te helpen verlichten en de energiezekerheid ter ondersteuning van het economisch herstel van Zuid-Afrika te versterken.

Dr. Mteto Nyati, voorzitter van de raad van bestuur van Eskom, benadrukte dat digitale transformatie van cruciaal belang is voor de hervorming en verdere ontwikkeling van Eskom. De voltooiing van het Modernisation Centre en de Smart Classroom versterkt niet alleen de operationele capaciteiten van het elektriciteitsnet, maar leidt ook de volgende generatie technische talenten op. Daarmee vormt het een belangrijke strategische stap voor de toekomstige ontwikkeling van Eskom.

Dan Marokane, Group CEO van Eskom, benadrukte dat Huawei's end-to-end ICT- en digitale energieoplossingen nauw aansluiten bij de praktische behoeften van het Zuid-Afrikaanse elektriciteitsnet. Het partnerschap zal de volledige digitalisering van netbeheer, storingsafhandeling en exploitatie en onderhoud stimuleren, waardoor de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening aanzienlijk wordt verbeterd.

Agnes Mlambo, Distribution Group Executive van Eskom, verklaarde dat de Smart Classroom medewerkers van de divisie Distribution zal uitrusten met nieuwe vaardigheden om hun digitale competenties te versterken, de efficiëntie van het distributienet te optimaliseren, een stabiele elektriciteitsvoorziening voor industrie, ondernemingen en inwoners te waarborgen en huishoudens in heel Zuid-Afrika ten goede te komen.

Als strategische kernpartner van de elektriciteitssector heeft Huawei een volledige bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Modernisation Centre. Daarbij demonstreert de onderneming slimme onderstations, intelligente distributiesystemen, digitale energieoplossingen, cyberbeveiligingsvoorzieningen en een compleet pakket aan software- en hardwareoplossingen voor de Smart Classroom.

Meer informatie: https://e.huawei.com/en/industries/grid