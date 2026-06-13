หัวเว่ย คลาวด์ สร้างมาตรฐานใหม่ด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ HCCDX จาก สคช. เป็นรายแรกในไทย
News provided byHuawei Cloud Thailand
13 Jun, 2026, 14:16 CST
กรุงเทพฯ, 13 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จในการได้รับการรับรองหลักสูตร HUAWEI CLOUD Developer Certification (HCCDX) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศไทย
หัวเว่ย คลาวด์ ถือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองหลักสูตรในระดับที่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลคุณภาพสูง และสนับสนุนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศ
ภายใต้การรับรองดังกล่าว ผู้ที่ผ่านการสอบในหลักสูตร HCCDX ที่กำหนด ได้แก่ HCCDA-Tech Essentials, HCCDA-AI, HCCDA-Big Data และ HCCDP-Solution Architect จะมีสิทธิได้รับหนังสือรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจาก สคช. ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ โครงการนี้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน โดยเสริมสร้างทักษะด้านคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและได้รับการรับรองในประเทศไทย
HUAWEI CLOUD Developer Certification (HCCDX) เป็นกรอบการรับรองความรู้และทักษะที่ครอบคลุมด้านการออกแบบ การพัฒนา การติดตั้ง การบริหารจัดการ และการบำรุงรักษาแอปพลิเคชันบนคลาวด์ โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้นักพัฒนาและบุคลากรด้านไอทีสามารถประยุกต์ใช้บริการและเครื่องมือของหัวเว่ย คลาวด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับโอกาสการเติบโตในสายอาชีพดิจิทัล
นางสาวเซลีน เชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย กล่าวว่า "หัวเว่ย คลาวด์ มุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยผ่านการสร้างบุคลากรดิจิทัลที่พร้อมสำหรับอนาคต และการขยายโอกาสในการเข้าถึงใบรับรองวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายแรกในประเทศไทยที่หลักสูตรการรับรองได้รับการยอมรับจากภาครัฐผ่านการรับรองของ สคช. ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของเราในการเสริมสร้างศักยภาพให้นักพัฒนา นักศึกษา และบุคลากรวิชาชีพ ด้วยทักษะด้านคลาวด์ AI และบิ๊กดาต้าที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม"
หลักสูตร HCCDX มอบประโยชน์ทั้งต่อบุคลากรและองค์กร โดยนอกจากจะช่วยยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคนิคแล้ว ยังเป็นการรับรองทักษะความสามารถเชิงปฏิบัติที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคดิจิทัล ช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางสายอาชีพ เพิ่มศักยภาพด้านรายได้ และสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาของนายจ้าง อีกทั้งยังเป็นหลักฐานแสดงสมรรถนะที่ได้รับการยอมรับและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น
สำหรับองค์กรและนายจ้าง หลักสูตรดังกล่าวถือเป็นมาตรฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ในการประเมินศักยภาพด้านดิจิทัลและการคัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง AI และเทคโนโลยีข้อมูล ตลอดจนมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายระดับประเทศในการยกระดับกำลังคนดิจิทัลและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
กรอบการรับรอง HCCDX ประกอบด้วยหลายระดับ ได้แก่ HCCDA (Huawei Certified Cloud Developer Associate), HCCDP (Huawei Certified Cloud Developer Professional) และ HCCDE (Huawei Certified Cloud Developer Expert)
ปัจจุบัน หัวเว่ย คลาวด์ เปิดให้บริการหลักสูตรรับรองมากกว่า 14 หลักสูตร ครอบคลุมด้านคลาวด์ AI บิ๊กดาต้า และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเร่งพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของประเทศ หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย มอบสิทธิ์สอบฟรีสำหรับหลักสูตรที่ร่วมรายการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น ค่าสอบจะอยู่ที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับหลักสูตรระดับ HCCDA และ 150 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับหลักสูตรระดับ HCCDP
หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าความร่วมมือกับพันธมิตรในระบบนิเวศดิจิทัล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขยายโอกาสในการพัฒนาทักษะดิจิทัล และสร้างกำลังคนคุณภาพรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในอนาคต
ผู้สนใจสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน Cloud และ AI ผ่านหลักสูตร eLearning ของ Huawei Certification สำหรับนักพัฒนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ด้านล่างนี้ https://edu.huaweicloud.com/intl/en-us/certificationindex/developercertificationindex.html
เกี่ยวกับหัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย
หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำที่มุ่งมั่นในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศไทย ภายใต้พันธกิจ "In Thailand, For Thailand" โดยมุ่งสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจในการยกระดับศักยภาพด้วยเทคโนโลยีคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์อย่างยั่งยืน
จากรายงานล่าสุดของ Gartner ระบุว่า หัวเว่ย คลาวด์ ครองอันดับ 2 ด้านรายได้ในตลาด Infrastructure as a Service (IaaS) ของประเทศไทย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากลูกค้าและการเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลกที่มีความแข็งแกร่งในตลาดไทย
หัวเว่ย คลาวด์ เป็นผู้ให้บริการ Public Cloud ระดับนานาชาติรายแรกที่จัดตั้ง Data Center ภายในประเทศไทย ปัจจุบันมีการดำเนินงานครอบคลุมถึง 3 Availability Zones เพื่อรองรับความเสถียรสูง ความต่อเนื่องของบริการ และประสบการณ์การใช้งานที่มีความหน่วงต่ำสำหรับลูกค้าในประเทศ
ด้วยประสบการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT กว่า 30 ปี หัวเว่ยสามารถผสานเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิ Artificial Intelligence (AI), Cloud-Native 2.0 และ Big Data เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 40 แห่ง และองค์กรธุรกิจชั้นนำจำนวนมากทั่วประเทศ
หัวเว่ย คลาวด์ มุ่งสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่แข็งแกร่ง พร้อมพัฒนาทักษะบุคลากรในประเทศ เพื่อขับเคลื่อน "เศรษฐกิจดิจิทัล" ของประเทศไทย และนำเทคโนโลยี Cloud และ AI ไปสู่ทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่ออนาคตที่เชื่อมต่อและชาญฉลาดอย่างแท้จริง
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เว็บไซต์: https://www.huaweicloud.com/intl/th-th/
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SOURCE Huawei Cloud Thailand
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