ทรินาโซลาร์รุกตลาดโซลาร์ไทย รับเทรนด์ AI และดาต้าเซ็นเตอร์ เปิดตัวโมดูล Vertex N G3 ในงาน ASEW 2026

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Trina Solar Energy Development Pte. Ltd.

02 Jul, 2026, 09:00 CST

  • ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว จากเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเป็น 60% ในแผน PDP 2026 และความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนด้าน Cloud และ AI
  • โมดูล Vertex N G3 ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ข้อจำกัดด้านพื้นที่ติดตั้งในไทย ด้วยกำลังผลิตสูงสุด 760W และเทคโนโลยี Bifacial ที่ช่วยเพิ่มการผลิตไฟฟ้าได้อีก 10–20%

กรุงเทพฯ, 2 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- ทรินาโซลาร์ ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ เตรียมเปิดตัวแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงรุ่นล่าสุด Vertex N G3 อย่างเป็นทางการในงาน Asia Sustainable Energy Week 2026 (ASEW) ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2569 โดยจะจัดแสดงที่บูธของพันธมิตร เน็กซ์โซลาร์ (NEX) เคลิงค์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (KLINK) และ มาร์เวล โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (Marvel)

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Vertex N G3 displayed at ASEW, Bangkok
Vertex N G3 displayed at ASEW, Bangkok

อุตสาหกรรมพลังงานจากโซลาร์ของไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่ตลาดขับเคลื่อนจากความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง โดยร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ได้ตั้งเป้าหมายให้พลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วน 60% ของการผลิตไฟฟ้ารวมภายในปี 2580 ขณะเดียวกัน การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังส่งผลให้ความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดเพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดความต้องการโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงอย่างมีนัยสำคัญ ครอบคลุมทั้งโครงการผลิตไฟฟ้าระดับสาธารณูปโภค ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (C&I) รวมถึงศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (AIDC) ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 27.71% ต่อปี ในช่วงปี 2568–2574 สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 8.37% ต่อปีอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการพลังงานสะอาดซึ่งโซลูชันโซลาร์ประสิทธิภาพสูงสามารถรองรับได้ในวันนี้และในอนาคต

ล่าสุด ทริน่า โซล่าร์ เปิดตัวแผงโซลาร์เซลล์รุ่น Vertex N G3 (NEG21C.20Q) ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มตลาด ด้วยกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุดถึง 760 วัตต์ และประสิทธิภาพโมดูลสูงถึง 24.5% เทคโนโลยี n-type i-TOPCon Ultra ของทรินาโซลาร์ช่วยปรับอัตราส่วนแรงดันต่อกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสม ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าต่อโมดูลในแต่ละ string ได้กำลังไฟฟ้ารวมสูงขึ้นด้วยจำนวนแผงที่น้อยลง ช่วยลดความซับซ้อนในการออกแบบระบบและลดต้นทุนอุปกรณ์ประกอบ (BOS: Balance-of-System) เช่น สายไฟ โครงยึด และอินเวอร์เตอร์ได้อย่างมากนอกจากนี้ เทคโนโลยี Bifacial ยังช่วยให้แผงสามารถรับแสงและผลิตไฟฟ้าได้จากทั้งสองด้าน เพิ่มพลังงานได้อีก 10–20% โดยมีค่า Bifaciality สูงถึง 85% (±5%) คุณสมบัติเหล่านี้ตอบโจทย์ลูกค้าในประเทศไทยที่ต้องการกำลังการผลิตสูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดด้านพื้นที่ติดตั้งและเงื่อนไขการก่อสร้าง

นอกจากนี้โมดูล Vertex N G3 ยังเหมาะสำหรับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ด้วยอัตราการเสื่อมสภาพแบบเชิงเส้นต่ำเพียง 0.35% และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่คงที่แม้อยู่ในอุณหภูมิสูง จึงมั่นใจได้ว่าโมดูล Vertex N G3 จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน

การจัดแสดงโมดูล Vertex N G3 ของทรินาโซลาร์ในครั้งนี้ เป็นการขยายความร่วมมือต่อเนื่องจากการลงนาม MoU ขนาด 600MW กับ Ecohope เพื่อตอกย้ำความตั้งใจในการผลักดันพลังงานสะอาดของทรินาโซลาร์ในประเทศไทย โดย Vertex N G3 เป็นโมดูลหลักภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ และการที่อีโค่โฮป โซลาร์ (Ecohope Solar) เลือกประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของโมดูลรุ่นนี้ ที่ตอบโจทย์ความต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เดฟ หวัง (Dave Wang) หัวหน้าภูมิภาคย่อยประจำประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมา ทรินาโซลาร์ กล่าวว่า "ประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญของทรินาโซลาร์ และงาน ASEW เป็นเวทีที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอเทคโนโลยี TOPCon 3.0 ของเรา การขยายตัวอย่างรวดเร็วของดาต้าเซ็นเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเปลี่ยนโฉมความต้องการพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ  และโมดูล Vertex N G3 พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ด้วยประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้นและความสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน ที่ตอบโจทย์ทั้งภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การนำเสนอโมดูลนี้ร่วมกับพันธมิตรในประเทศ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันพลังงานสะอาดของทรินาโซลาร์ในประเทศไทย และความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของตลาดโซลาร์ในระยะยาว"

SOURCE Trina Solar Energy Development Pte. Ltd.

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