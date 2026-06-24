อภิรักษ์ โกษะโยธินกับวิสัยทัศน์เปลี่ยน LACO สู่ Data-Driven Business จากธุรกิจเกษตรสู่บริษัทอาหารระดับโลกด้วย SAP และ NEXUS
News provided byNEXUS
24 Jun, 2026, 11:22 CST
ในอุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่ การเติบโตไม่ได้เกิดจากกำลังการผลิตเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความสามารถขององค์กรในการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งซัพพลายเชน ตัดสินใจได้เร็ว และเปลี่ยนนวัตกรรมให้กลายเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
กรุงเทพฯ, 24 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- นี่คือโจทย์เชิงกลยุทธ์ที่ "อภิรักษ์ โกษะโยธิน" CEO ของบริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด หรือ LACO กำลังขับเคลื่อน เพื่อยกระดับองค์กรจากธุรกิจเกษตรที่มีรากฐานแข็งแกร่ง สู่บริษัทอาหารระดับโลกที่ใช้ข้อมูลเป็นกลไกหลักในการเติบโต หลังจากบริษัทเติบโตจากธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรมากว่า 33 ปี โดยมีรากฐานจากการส่งเสริมการปลูก Edamame หรือถั่วแระญี่ปุ่น ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรในภาคเหนือของไทย และขยายสู่การส่งออกไปยังญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไทย และอีกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก
คุณอภิรักษ์อธิบายเป้าหมายครั้งนี้ในฐานะการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างของ LACO ว่า "วันนี้ เป้าหมายของ LACO ไม่ใช่เพียงการต่อยอดจาก Frozen Edamame ไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น Crispy Edamame และ Ready-to-Eat Food แต่คือการยกระดับองค์กรสู่การเป็น Global Food Company ที่มีข้อมูลเป็นแกนกลางของการบริหารธุรกิจของเรา"
จาก สู่ Data-to-Decision: เมื่อ Data กลายเป็นกลยุทธ์หลักของ LACO ไม่ใช่แค่ระบบสนับสนุนอีกต่อไป
สำหรับคุณอภิรักษ์ การเปลี่ยนผ่านของ LACO เริ่มจากการมองเห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารกำลังเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความสะดวก ความปลอดภัย และความโปร่งใสของแหล่งที่มา ขณะที่ธุรกิจต้องเผชิญความผันผวนด้านวัตถุดิบ ภูมิอากาศ ซัพพลายเชน และความต้องการของตลาดโลก
หนึ่งในจุดแข็งของ LACO คือการเชื่อมโยงกับเกษตรกรและวัตถุดิบต้นน้ำ แต่ในยุคที่ตลาดโลกให้ความสำคัญกับ Traceability และ ESG ความสัมพันธ์กับต้นน้ำเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ข้อมูลจากต้นน้ำต้องถูกเชื่อมเข้ากับระบบการผลิต คุณภาพ การขาย และผู้บริโภค
ในบริบทนี้ "ข้อมูล" จึงไม่ใช่เพียงสิ่งที่ใช้บันทึกผลการดำเนินงาน แต่เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้องค์กรมองเห็นความเสี่ยง โอกาส และทิศทางการเติบโตได้เร็วขึ้น การใช้ RISE with SAP S/4HANA Cloud จึงช่วยยกระดับแนวคิด Farm-to-Table ให้ก้าวไปอีกขั้น คือการเปลี่ยนข้อมูลตลอดซัพพลายเชนให้เป็นข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจได้จริง
นี่คือหัวใจของ Data-Driven LACO: การเปลี่ยนข้อมูลจากฟาร์ม โรงงาน และตลาด ให้กลายเป็น Insight สำหรับการวางแผนธุรกิจ การสร้างนวัตกรรม และการบริหารความเสี่ยง
ทำไม SAP จึงเป็น Digital Core พื้นฐานของ Data-Driven Organization LACO
การเลือกใช้ RISE with SAP S/4HANA Cloud ของ LACO จึงเป็นมากกว่าการอัปเกรดระบบ ERP แต่เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานใหม่ขององค์กร โดย SAP โซลูชันมาตรฐานระดับโลก ถูกวางให้เป็น Digital Core ที่เชื่อมข้อมูลระหว่างทุกส่วนงาน เพื่อให้การทำงานขององค์กรเป็นระบบเดียวกันมากขึ้น ลดข้อจำกัดจากข้อมูลที่แยกส่วน และช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจบนข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง เรียลไทม์ มากขึ้น
สำหรับ LACO นี่คือรากฐานของการเป็น Data-Driven Business ที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ เพราะองค์กรอาหารยุคใหม่ต้องบริหารทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตั้งแต่เกษตรกร วัตถุดิบ โรงงาน คุณภาพสินค้า การขาย การส่งออก ไปจนถึงผู้บริโภค
เมื่อข้อมูลเหล่านี้เชื่อมโยงกัน ธุรกิจจะสามารถต่อยอดสู่ Traceability, ESG, AI และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ
NEXUS กับบทบาท Strategic Implementation Partner
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีระดับโลกจะสร้างผลลัพธ์ได้จริงก็ต่อเมื่อถูกออกแบบให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจจริง นี่คือเหตุผลที่ NEXUS มีบทบาทสำคัญในฐานะ Strategic Implementation Partner ของ LACO
LACO เชื่อมั่นใน NEXUS จากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและวางระบบ ERP และ SAP S/4HANA ในธุรกิจที่หลากหลายและมีขนาดแตกต่างกัน โดย NEXUS จะทำงานร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน LACO เพื่อวางระบบให้ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจทั้งในวันนี้และอนาคต
ในเชิงกลยุทธ์ บทบาทของ NEXUS จึงไม่ใช่เพียงการติดตั้งระบบ แต่คือการช่วยแปลงวิสัยทัศน์ของ LACO ให้กลายเป็น Operating Model ที่เชื่อมโยงข้อมูล กระบวนการ และการทำงานจริงขององค์กร
SOURCE NEXUS
Share this article