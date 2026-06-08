องค์กรไทยเผชิญต้นทุนการจัดส่งพุ่งสูง 18.9% ขณะที่ห่วงโซ่อุปทานในเอเชียแปซิฟิกมุ่งสู่การใช้เทคโนโลยี AI และความน่าเชื่อถือในการดำเนินงาน
News provided byFarEye
08 Jun, 2026, 09:54 CST
กรุงเทพฯ, 8 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ภาคธุรกิจค้าปลีกและโลจิสติกส์ของประเทศไทยกำลังเร่งปรับปรุงพลิกโฉมโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานอย่างเร่งด่วน หลังจากรายงานฉบับสำคัญเผยให้เห็นว่าต้นทุนการจัดส่งเพิ่มขึ้นถึง 18.9% และผู้บริโภคมีแนวโน้มเลือกความสามารถในการคาดการณ์ได้มากกว่าความรวดเร็วในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ทั้งนี้ รายงาน APAC Report 2026 ของ FarEye ซึ่งเปิดเผยในงานประชุม Last Mile Leaders Asia Summit ที่กรุงเทพมหานคร ชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของไทยในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค โดยบริษัทจากประเทศไทยคิดเป็น 11% ของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการศึกษา
ผลการศึกษาดังกล่าวส่งสัญญาณถึงจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับธุรกิจที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากอัตรากำไรที่ลดลง โดยเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน องค์กรในไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเร่งปรับเปลี่ยนการดำเนินงานอย่างจริงจัง รายงานนี้ระบุว่า 48% ขององค์กรที่เข้าร่วมการสำรวจมีแผนลดผลกระทบด้านต้นทุนลง ด้วยการพึ่งพาผู้ให้บริการจัดส่งภายนอกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กระบวนการทำงานด้านโลจิสติกส์แบบดั้งเดิมกำลังถูกแทนที่อย่างรวดเร็วด้วยระบบอัตโนมัติ โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจสูงถึง 98.3% ระบุว่าพวกเขามีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการวางเส้นทางการขนส่งและการบริหารจัดการกองยานพาหนะ
"ต้นทุนและความรวดเร็ว คือหัวใจสำคัญของโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก บริษัทที่จะประสบความสำเร็จในการจัดส่งช่วงสุดท้ายไปยังปลายทาง (last mile) ในอีกห้าปีข้างหน้า คือบริษัทที่ลงทุนอย่างจริงจังในโซลูชันเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพราะนั่นคือปัจจัยที่จะกำหนดผู้ชนะในตลาด" Mogana Dass Letchumanan ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายคลังสินค้าและการกระจายสินค้าของ MR DIY กล่าว สะท้อนมุมมองต่อผลการศึกษาดังกล่าวภายในงาน
การประชุมสุดยอดครั้งนี้ได้รวบรวมผู้นำสำคัญของตลาดประเทศไทย ได้แก่ Thailand Post, BJC Big C, CPALL, Gosoft, Electrolux Thailand, CEVA Logistics, Jagota, SMDP, Thai Optical Group, Asia Pacific Postal Union และ Aje Group เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันด้านกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดน
ภายในงานยังมีการจัดพิธีมอบรางวัล EDGE Impact Awards เพื่อยกย่ององค์กรผู้บุกเบิกชั้นนำในภูมิภาคที่สร้างความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน โดยผู้ได้รับรางวัลประกอบด้วย FAST Logistics และ Hawk Logistics ได้รับรางวัล Emerging Disruptor of the Year; Pos Malaysia และ Universal Robina Corporation ได้รับรางวัล Logistics Transformation Pioneer; AC Logistics ได้รับรางวัล Cost Optimisation Champion; JB Hi-Fi Group ได้รับรางวัล AI-Powered Delivery Transformation Leader รวมทั้ง Abenson และ QuadX ที่ได้รับรางวัล Last Mile Network Excellence
"องค์กรที่จะเป็นผู้นำในยุคถัดไปของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ คือองค์กรที่กำลังสร้างเครือข่ายการจัดส่งที่เชื่อมประสานการทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นแบบเรียลไทม์" Kushal Nahata ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FarEye กล่าว
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SOURCE FarEye
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