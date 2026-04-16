การขาดแคลนบุคลากรและความเสี่ยงด้านเงินเดือนขัดขวางการเติบโตของธุรกิจ: Remote พบว่าธุรกิจ 72% ทั่วโลกไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสำคัญได้

News provided byRemote
16 Apr, 2026, 10:30 CST
ข้อมูลใหม่เผยให้ทราบว่าระบบเงินเดือนซับซ้อนทำให้บริษัท 46% ทั่วโลกหยุดการจ้างงานจากนานาชาติ เพิ่มความกดดันให้เปลี่ยนกลยุทธ์ HR ใหม่ทั้งหมด
กรุงเทพฯ, 16 เมษายน พ.ศ. 2569 /PRNewswire/ -- ในขณะที่ธุรกิจต่างๆ ต้องรับมือกับเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นเพื่อแสวงหาการเติบโตทางธุรกิจนั้น ทาง Remote ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม HR ชั้นนำระดับโลก ได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ที่แสดงถึงความท้าทายบางอย่างที่ขัดขวางการเติบโตทางธุรกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความต้องการความโปร่งใสด้านค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น และความซับซ้อนเกี่ยวกับเงินเดือนของนานาชาติ คืออุปสรรคสำคัญที่สร้างความกดดันให้ธุรกิจต้องทบทวนกลยุทธ์การรักษาพนักงานของตนใหม่
การขาดแคลนบุคลากรนั้นทำร้ายธุรกิจ รายงานด้านแรงงานทั่วโลกล่าสุดของ Remote จากการสำรวจหัวหน้างานฝ่าย HR จำนวน 3,650 คนทั่วโลก พบว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจ 72% ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสำคัญได้ เพราะไม่พบบุคลากรที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจต่างๆ จึงเพิ่มแรงงานทั่วโลกอย่างรวดเร็ว บริษัททั่วไปที่มีพนักงานออฟฟิศมีการจ้างงานบุคลากรอย่างน้อยจาก 4 ประเทศ และหัวหน้างานฝ่าย HR ก็คาดหวังให้ตัวเลขนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2026 เพื่อขยายสู่ตลาดใหม่
บุคลากรที่เก่งกาจคือรากฐานสำคัญของธุรกิจที่กำลังเติบโต นอกจากการจ้างงานแล้ว บริษัทยังต้องรักษาคนเก่งระดับท็อปไว้ให้เติบโตด้วย แต่อย่างไรก็ตาม มีธุรกิจและหัวหน้างานฝ่าย HR ทั่วโลกเพียง 62% เท่านั้นที่ให้คะแนนประสิทธิภาพและกระบวนการพัฒนาของบริษัทตัวเองในระดับยอดเยี่ยม สำหรับด้านการสนับสนุนการรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัท ซึ่งนับเป็นจำนวนต่ำกว่า 2 ใน 3 ของธุรกิจที่ทำการสำรวจ
การปิดช่องว่างด้านบุคลากรและความโปร่งใส
วิธีหนึ่งสำหรับการรักษาบุคลากรไว้คือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ การวิจัยของ Remote พบว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นคือปัญหาหลักของพนักงานในปัจจุบัน ในปีที่ผ่านมา 82% ของหัวหน้างานฝ่าย HR พบกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากพนักงานซึ่งต้องการให้มีการจ่ายค่าแรงเพิ่ม แม้ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นและเงินโบนัสจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ บริษัทก็ยังสามารถสร้างความไว้วางใจและรักษาพนักงานไว้ได้ผ่านการจ่ายค่าตอบแทนที่โปร่งใส ความโปร่งใสนี้ช่วยให้พนักงานจัดการกับปัญหาด้านค่าครองชีพได้อย่างมั่นใจ รายงานแสดงให้เห็นว่า 3 ใน 4 (77%) ของผู้นำทางธุรกิจเชื่อว่าการปรับปรุงความโปร่งใสของการจ่ายค่าตอบแทนจะสร้างวัฒนธรรมที่ดีต่อสุขภาวะและเท่าเทียมกันยิ่งขึ้น
การก้าวข้ามข้อจำกัดด้านเงินเดือนและการขยายธุรกิจ
ขณะที่ธุรกิจต่างๆ พยายามเพิ่มแรงงานทั่วโลก การจัดการด้านเงินเดือนที่ซับซ้อนก็อาจชะลอการเติบโตในระดับนานาชาติไว้ ข้อมูลของ Remote พบว่าปัญหาระบบเงินเดือนซับซ้อนทำให้บริษัท 46% หยุดการจ้างงานจากต่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น เกือบ 1 ใน 3 (30%) ของธุรกิจในท้องถิ่นมองว่าระบบเงินเดือนในปัจจุบันเป็นความเสี่ยงที่กำลังเกิดขึ้น
นอกจากนี้ เกือบ 1 ใน 3 (33%) ต้องเผชิญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวด และ 30% ต้องดิ้นรนกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสถานที่ต่างๆ กัน การจัดการเครื่องมือและผู้ค้าที่ไม่มีการเชื่อมโยงกันในกระบวนการจ่ายเงินเดือนยังเป็นความท้าทายสำหรับ 31% ของผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกอีกด้วย
"การพึ่งพากระบวนการจ่ายเงินเดือนระหว่างประเทศที่แยกเป็นส่วนๆ และเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเองนั้นทำให้บริษัทแบกรับความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นและชะลอแรงกระตุ้นของบริษัท" Barry Flanagan รองประธานฝ่ายเงินเดือนจาก Remote กล่าว "เครื่องมือจัดการเงินเดือนอัตโนมัติจะสนับสนุนความต้องการของธุรกิจเพื่อขยายขอบเขตอย่างยั่งยืน เมื่อผสานการจัดการเงินเดือนที่วางใจได้เข้ากับความมุ่งมั่นแท้จริงเพื่อความโปร่งใสในการจ่ายค่าตอบแทน คุณก็จะสร้างรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจขึ้นมาได้ พนักงานที่รู้ว่าตัวเองจะได้รับเงินเดือนอย่างถูกต้องและตรงเวลาย่อมอยู่กับบริษัทยาวนานกว่าและผลักดันธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า"
รายงานด้านแรงงานทั่วโลกของ Remote อ้างอิงจากการสำรวจระดับนานาชาติที่มีผู้นำธุรกิจกว่า 3,600 คนจากบริษัทใน 10 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สเปน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
ระเบียบวิธี
การวิจัยดำเนินการโดย Censuswide ในนามของ Remote ในเดือนสิงหาคม ปี 2025 และอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ธุรกิจและหัวหน้างานฝ่าย HR (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป) จำนวน 3,650 ราย ซึ่งรับผิดชอบในการตัดสินใจว่าจ้างพนักงานในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สเปน ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และเกาหลีใต้
เกี่ยวกับ Remote:
มีคนเก่งอยู่ทุกที่ ก็ควรมีโอกาสอยู่ทุกแห่ง ภารกิจของ Remote คือการสร้างโอกาสในทุกแห่ง โดยสร้างความเรียบง่ายให้บริษัทแสวงหา ว่าจ้าง จัดการ และจ่ายค่าตอบแทนให้ทีมได้ทุกที่ Remote ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2019 โดย Job van der Voort และ Marcelo Lebre ได้ทำการผสานความเชี่ยวชาญระดับท้องถิ่นที่ลึกซึ้งเข้ากับแพลตฟอร์มรวมศูนย์ที่สร้างมาเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด รักษาความปลอดภัย และง่ายดายต่อการใช้งาน Remote ได้รับการสนับสนุนจากผู้ลงทุนชั้นนำ ประกอบด้วย SoftBank, Accel, Sequoia, Index Ventures, Two Sigma Ventures, General Catalyst และ B Capital
SOURCE Remote
Share this article