พลิกโฉมมูลค่าของแผงโซลาร์เซลล์: Sungrow Renewables เผยโฉมโมดูลอัจฉริยะในการเปิดตัวครั้งสำคัญของอุตสาหกรรม

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Sungrow Renewables

02 Jun, 2026, 17:04 CST

เซี่ยงไฮ้ 2 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Sungrow Renewables ได้จัดงานประชุม Intelligent Technology Conference ประจำปี 2569 ขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน Sungrow Renewables ได้เปิดตัวโซลูชันโรงไฟฟ้า iBuilding BIPV 2.0 โฉมใหม่ และเปิดตัวโมดูล PV อัจฉริยะประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นเองเป็นครั้งแรกของโลกอย่างเป็นทางการ โดย Sungrow Smart Module ไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าแบบพาสซีฟอีกต่อไป แต่ได้พัฒนาไปสู่การเป็น "หัวใจที่แข็งแกร่งที่สุด" ของโรงไฟฟ้า ซึ่งมีความสามารถในการรับรู้ การวิเคราะห์อัจฉริยะ และการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ

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Tang Kun Managing Director, Sungrow Renewables PV Tech BU (PRNewsfoto/Sungrow Renewables)
Tang Kun Managing Director, Sungrow Renewables PV Tech BU (PRNewsfoto/Sungrow Renewables)

การเปิดตัว Sungrow Smart Module ระดับโลก: สร้าง "หัวใจที่แข็งแกร่งที่สุด" ของโรงไฟฟ้า

ไฮไลท์ของงานประชุมนี้คือ Sungrow Smart Module รุ่น 5S ที่เปิดตัวใหม่ล่าสุด ซึ่งพัฒนาขึ้นบนปรัชญาการออกแบบ "กำลังการผลิตที่มากขึ้น การปกป้องที่มากขึ้น" โดย Sungrow Smart Module ได้ผสมผสานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วิทยาศาสตร์วัสดุ อัลกอริทึม AI และเทคโนโลยีหลักอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกันอย่างลึกซึ้ง ทั้งยังมาพร้อมคุณสมบัติอัจฉริยะ 5 ประการ ได้แก่ ระบบวินิจฉัยตนเอง ระบบตัดไฟฉุกเฉินแบบอัตโนมัติ (RSD) ระบบทำความสะอาดในตัว ระบบระบายความร้อนในตัว และระบบบันทึกข้อมูลในตัว ซึ่งนับเป็นการก้าวกระโดดจากการเป็นหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบพาสซีฟไปสู่สถานีอัจฉริยะแบบแอคทีฟ

ระบบวินิจฉัยตนเองใช้งานชิปความละเอียดสูงที่ฝังอยู่ในตัวควบคุมโมดูลที่พัฒนาขึ้นใหม่ล่าสุดของ Sungrow Renewables เพื่อรวบรวมข้อมูลหลายมิติแบบเรียลไทม์ รวมถึงแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และอุณหภูมิ ฯลฯ จากทุกโมดูล พร้อมกับทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดย AI เพื่อช่วยให้สามารถวินิจฉัย และระบุตำแหน่งข้อผิดพลาดได้อย่างแม่นยำ ซึ่งทำให้สามารถตรวจจับความผิดปกติได้ภายในเวลาไม่กี่มิลลิวินาที

ระบบตัดไฟฉุกเฉินแบบอัตโนมัติ (RSD) จะมอบการปกป้องความปลอดภัยสองชั้นในระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมทั้งในระดับโมดูลและระดับโรงไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากเหตุเพลิงไหม้ทางไฟฟ้าตั้งแต่ต้นเหตุ ก่อนที่สถานการณ์จะบานปลาย เพราะในระหว่างที่โมดูลเกิดความล้มเหลว โมดูลที่ชำรุดจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ ในขณะที่โมดูลที่เหลือภายในสตริงยังคงผลิตไฟฟ้าตามปกติ เพื่อรักษาผลผลิตพลังงานที่อาจสูญเสียไปได้ โดยในสถานการณ์ที่รุนแรง แรงดันไฟฟ้าทั้งหมดของโรงไฟฟ้าสามารถลดลงสู่ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ปลอดภัยต่อมนุษย์ได้ภายในเวลา 25 วินาที

ระบบบันทึกข้อมูลในตัวจะสร้างอัตลักษณ์ดิจิทัลอิสระสำหรับแต่ละโมดูลผ่านระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับบันทึกข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตัวชี้วัดสุขภาพ บันทึกการดำเนินงาน และข้อมูลวงจรการใช้งานเอาไว้โดยอัตโนมัติ ชุดข้อมูลที่เชื่อถือได้เหล่านี้เป็นข้อมูลสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับการดำเนินงานโรงไฟฟ้า และการประเมินมูลค่าสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีระบบทำความสะอาดในตัว และระบบระบายความร้อนในตัวได้ผสมผสานการเคลือบพื้นผิวแบบไฮโดรฟิลิกในระดับนาโน เข้ากับเทคโนโลยีระบายความร้อน "SilverAnt" ครั้งแรกของโลก ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าโดยรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 6%

ในงานประชุมดังกล่าว องค์กรรับรองมาตรฐานสากล TÜV SÜD ได้มอบการรับรองโมดูลอัจฉริยะประสิทธิภาพสูงครั้งแรกของโลกให้กับ Sungrow Renewables โดย Hurry Xu รองประธานของ TÜV SÜD Greater China ได้ให้ความเห็นว่า: "Sungrow Smart Module ได้แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่โดดเด่น และนำเสนอความก้าวหน้าเชิงระบบที่ครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัยที่แม่นยำ ความปลอดภัยเชิงรุก และการสร้างมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูลตลอดวงจรการใช้งาน ซึ่งสะท้อนถึงปรัชญา "กำลังการผลิตที่มากขึ้น การปกป้องที่มากขึ้น" ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และถือเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของโมดูลอัจฉริยะ"

ระบบการจำแนกประเภทโมดูลอัจฉริยะระบบแรกของอุตสาหกรรมที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาในอนาคต

ในระหว่างการประชุม Sungrow Renewables ได้ร่วมมือกับ TÜV SÜD และสถาบัน Shanghai Artificial Intelligence Institute เพื่อเปิดตัวสมุดปกขาวว่าด้วยเทคโนโลยีโมดูล PV อัจฉริยะ โดยนำเสนอมาตรฐานการจำแนกประเภทโมดูลอัจฉริยะระบบแรกของอุตสาหกรรม ซึ่งจัดทำกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้โมดูลอัจฉริยะ

มาตรฐานการจำแนกประเภทนี้ได้ประเมินโมดูลในมิติต่างๆ รวมถึงระดับความอัจฉริยะ ความสมบูรณ์ของฟังก์ชัน ความพร้อมทางเทคโนโลยี และขีดความสามารถในการปรับใช้ โดยแบ่งโมดูลอัจฉริยะออกเป็นสี่ระดับตั้งแต่ L1 ถึง L4 มาตรฐานนี้ได้กำหนดขอบเขตความสามารถ และคุณค่าที่นำเสนอสำหรับแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเติมเต็มช่องว่างในมาตรฐานการประเมินโมดูลอัจฉริยะที่มีมาอย่างยาวนาน

L1 —ระบบอัจฉริยะด้านการรับรู้: การตรวจสอบระดับโมดูล พร้อมขีดความสามารถในการระบายความร้อน และทำความสะอาดในตัว

L2 —ระบบอัจฉริยะด้านความปลอดภัยเชิงรุก:  การปกป้องเชิงรุกด้วยการวินิจฉัย การปิดระบบ และการตรวจสอบย้อนกลับ

L3 —ระบบอัจฉริยะแบบร่วมมือ: การปรับปรุงประสิทธิภาพร่วมกันทั้งในด้านการผลิตและการบำรุงรักษา

L4 —ระบบอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ: การตัดสินใจอัตโนมัติที่ครอบคลุมทั้งระบบ PV ระบบกักเก็บพลังงาน และโหลดไฟฟ้า

Sungrow Smart Module ที่เปิดตัวใหม่นี้เป็นผลิตภัณฑ์แรกของโลกที่บรรลุมาตรฐาน L2 ระบบอัจฉริยะด้านความปลอดภัยเชิงรุก โดย Xu Chun เลขาธิการสถาบัน Shanghai Artificial Intelligence Institute และ Global Industrial AI Alliance Center of Excellence กล่าวว่า: "มาตรฐานการจำแนกประเภท L1-L4 ได้กำหนดแผนงานทางเทคโนโลยีที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมร่วมกันทั่วทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม โดยเปลี่ยนจากการพัฒนาที่แยกส่วนขององค์กรไปสู่ฉันทามติทั่วทั้งอุตสาหกรรม และเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบอัจฉริยะทั่วทั้งภาคพลังงานแสงอาทิตย์"

จากการบูรณาการเชิงกายภาพสู่การสร้างมูลค่าระบบ : การกำหนดนิยามใหม่ให้กับตรรกะของมูลค่า PV

Sungrow Renewables เริ่มต้นจากโรงไฟฟ้าและทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อกำหนดขีดความสามารถของโมดูล ซึ่งแตกต่างจากนวัตกรรมโมดูลทั่วไปที่มักเน้นที่การปรับแต่งฮาร์ดแวร์แบบแยกส่วน นี่ไม่ใช่เพียงแค่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนผ่านจากการบูรณาการเชิงกายภาพไปสู่การสร้างมูลค่าระบบ

นี่เป็นเวลาหลายปีแล้วที่อุตสาหกรรม PV มุ่งเน้นไปที่กำลังการผลิตระดับสูงสุด และรูปแบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยมักละเลยมูลค่าตลอดวงจรการใช้งาน และการทำงานร่วมกับระดับโรงงานภายในโรงไฟฟ้า กรอบความคิดแบบดั้งเดิมในการปรับแต่งโมดูลแบบแยกส่วนมักนำไปสู่ช่องว่างระหว่างประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการและการดำเนินงานในโรงไฟฟ้าจริง ในขณะที่ความท้าทายด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบำรุงรักษา (O&M) และการรักษาทรัพย์สินยังคงปรากฏให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง

คำตอบของ Sungrow Renewables คือการพลิกโฉมโมดูลจากอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแบบพาสซีฟให้เป็นตัวขับเคลื่อนแบบแอคทีฟ ผ่านการกำหนดขีดความสามารถของโมดูลตามความต้องการของโรงไฟฟ้าในโลกความเป็นจริง Sungrow Renewables ได้เปลี่ยนปัญหาของโรงไฟฟ้าไปสู่เป้าหมายนวัตกรรมโมดูล พร้อมกับสร้างโมดูลอัจฉริยะที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงไฟฟ้าอย่างลึกซึ้งผ่านการสนับสนุนจากทีมเทคโนโลยี PV เฉพาะทางและแพลตฟอร์มเทคโนโลยี Cube โดย Sungrow Smart Module ได้พัฒนาจากฮาร์ดแวร์แบบพาสซีฟไปสู่สถานีอัจฉริยะที่มีความสามารถในการยกระดับมูลค่าระบบอย่างแข็งขันที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดการออกแบบที่ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อส่งมอบ "กำลังการผลิตที่มากขึ้น การปกป้องที่มากขึ้น" ในตลอดวงจรชีวิตของโรงไฟฟ้า

"เรายึดมั่นใน 'แนวคิดของผู้ใช้ การคิดเชิงระบบ' เสมอมา เราสร้างโรงไฟฟ้าที่ดีขึ้นด้วยโมดูลที่เข้าใจโรงไฟฟ้าได้ดีขึ้น โดยตระหนักถึงค่านิยมหลักของเราในการ 'เสริมศักยภาพของลูกค้า'" Zhang Xucheng ประธานของ Sungrow Renewables กล่าว โมดูล Sungrow Smart ถูกใช้งานครั้งแรกในโครงการที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งได้สร้างระบบนิเวศการประยุกต์ใช้โรงไฟฟ้าแบบวงปิด การระบุปัญหา การสะสมเทคโนโลยี การพัฒนาฮาร์ดแวร์แบบทำซ้ำ และการรับข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงไฟฟ้า

Shen Wenzhong ประธานกิตติมศักดิ์ของ Shanghai Solar Energy Society กล่าวว่า กระบวนทัศน์ใหม่ของ Sungrow Renewables ในเรื่อง "โรงไฟฟ้ากำหนดโมดูล" ได้หลุดพ้นจากรูปแบบดั้งเดิมที่ว่า "ผู้ผลิตสร้างโมดูล และโรงไฟฟ้าต้องปรับตัวตาม" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เปลี่ยนการแข่งขันของอุตสาหกรรมจากข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ไปสู่ความฉลาดของระบบ และการสร้างมูลค่าตลอดวงจรชีวิตการใช้งาน ซึ่งเป็นแนวทางใหม่สำหรับนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยสถานการณ์และบูรณาการเข้ากับระบบ

กรอบมูลค่าของอุตสาหกรรมกำลังถูกกำหนดนิยามใหม่ตั้งแต่ต้น ในขณะที่มูลค่า PV เปลี่ยนจากการบูรณาการเชิงกายภาพไปสู่การสร้างมูลค่าระบบ โดย Sungrow Renewables จะยังคงใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและดำเนินงานโรงไฟฟ้า เพื่อเร่งขับเคลื่อนนวัตกรรมโมดูลอัจฉริยะ เสริมสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีร่วมกันทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า และขับเคลื่อนการเติบโตที่มีคุณภาพสูงขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรมพลังงานใหม่

SOURCE Sungrow Renewables

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