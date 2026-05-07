สื่อมวลชนระดับโลกตบเท้าเยี่ยมชม Wuling: กิจกรรมแบรนด์ต่างประเทศในงาน Beijing Auto Show ของ SGMW ได้ปิดฉากลงอย่างสวยงาม
News provided bySAIC-GM-Wuling
07 May, 2026, 23:00 CST
ปักกิ่งและหลิวโจว, จีน 7 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อเร็วๆ นี้ กิจกรรมซีรีส์สำหรับแบรนด์ต่างประเทศของ SAIC-GM-Wuling (SGMW) ในงาน Beijing Auto Show ได้สิ้นสุดลงอย่างประสบความสำเร็จทั้งในกรุงปักกิ่งและเมืองหลิวโจว โดยมีสื่อมวลชนจากต่างประเทศ และอินฟลูเอนเซอร์สายยานยนต์ชื่อดังจากทั่วโลกเข้าร่วมเยี่ยมชมงานแสดงรถยนต์ สำรวจมรดกขององค์กร เยี่ยมชมโรงงานการผลิตแบบเกาะอัจฉริยะ ทดสอบขับขี่ผลิตภัณฑ์ครบทุกกลุ่ม พร้อมกับแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อร่วมสร้างสรรค์แบรนด์ โดยกิจกรรมชุดนี้ได้ช่วยให้สื่อมวลชน ตัวแทนจำหน่าย และผู้ใช้งานในต่างประเทศ มีความเข้าใจใหม่ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับ Global Wuling มากยิ่งขึ้น
ในช่วงงาน Beijing Auto Show นั้น Wuling ได้จัดแสดงชุดผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมาพร้อมรุ่นสำคัญอย่าง Huajing S, Starlight L และ Bingo Pro ทั้งนี้รุ่น Huajing S เป็นรถ SUV ขนาด 6 ที่นั่งระดับเรือธงรุ่นแรกที่พัฒนาร่วมกับ Huawei และติดตั้งเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะ Huawei Qiankun ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อย่างลึกซึ้งระหว่าง Wuling และ Huawei Qiankun พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Wuling ในการยกระดับเทคโนโลยีและแบรนด์ให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น นอกจากนี้ SGMW ยังได้จัดโซนจัดแสดงสำหรับต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกในงาน Beijing Auto Show ครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจในการเร่งสร้างแบรนด์ และระบบนิเวศในระดับสากล
ต่อมา สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ได้เดินทางไปยังเมืองหลิวโจวเพื่อสำรวจรากฐานของแบรนด์อย่างเจาะลึก ณ ฐานการผลิต Baojun ที่ซึ่งพวกเขาได้ชมระบบการผลิตแบบเกาะอัจฉริยะแห่งแรกของโลก ระบบนี้ได้ปฏิวัติกระบวนการประกอบรถยนต์แบบสายพานดั้งเดิม และถือเป็นผู้บุกเบิกการปฏิวัติครั้งที่สามในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ การออกแบบเกาะที่ยืดหยุ่นทั้งแบบคงที่ และไดนามิกทำให้สามารถผลิตรถยนต์ได้ถึง 15 รุ่นในสายการผลิตเดียวพร้อมกัน โดยได้รับการขับเคลื่อนจากแพลตฟอร์มดิจิทัลเต็มรูปแบบและโมเดลการดำเนินงานอัจฉริยะด้วย AI (EOAI) ซึ่งช่วยให้มีความแม่นยำในการประกอบชิ้นส่วนแตะระดับ 0.1 มิลลิเมตร โดยมีอัตราการประกอบผิดพลาดเป็นศูนย์และไม่มีข้อบกพร่องด้านคุณภาพ พร้อมกับบรรลุมาตรฐาน "ความสม่ำเสมอในระยะหมื่นไมล์" และ "ความสม่ำเสมอในรถหมื่นคัน" โดยผู้เข้าชมจากต่างประเทศต่างล้วนประทับใจในกระบวนการผลิตที่ชาญฉลาด และได้สัมผัสขีดความสามารถในการแข่งขันหลักของ Wuling โดยตรง ซึ่งก็คือ "มรดกด้านการผลิต + เทคโนโลยีอัจฉริยะ" พร้อมกับสร้างความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับ "ระบบการผลิตอัจฉริยะในจีน"
นอกจากนี้ สื่อมวลชนต่างประเทศยังได้ทดลองขับผลิตภัณฑ์หลักอย่าง Huajing S, ซีรีส์ Starlight และซีรีส์ Bingo ที่สนามทดสอบรถยนต์ของฐาน Baojun ในเมืองหลิวโจว โดยมีรถรุ่นพวงมาลัยขวาอย่าง Darion ซึ่งมีห้องโดยสารกว้างขวางและประตูสไลด์ไฟฟ้าอันโดดเด่นในคลาสเดียวกัน ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวในต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์แบบ ส่วนซีรีส์ Bingo ก็ได้สร้างนิยามใหม่ให้กับการเดินทางในเมืองด้วยรูปลักษณ์ย้อนยุคแต่ทันสมัยและภายในอันแสนประณีต สื่อต่างประเทศหลายสำนักต่างชื่นชมในความคุ้มค่า ความน่าเชื่อถือ และการออกแบบของ Wuling พร้อมยอมรับในความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดกระแสหลักทั่วโลกได้
หลังจากการทดสอบขับขี่ Wuling และสื่อระดับโลกยังได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างสรรค์แบรนด์ในเชิงลึกอีกด้วย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้สนทนากันแบบตัวต่อตัวเกี่ยวกับมูลค่าของแบรนด์ ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ แนวโน้มตลาดโลก และกลยุทธ์การพัฒนาในต่างประเทศ ทั้งมีการแลกเปลี่ยนทัศนะตามลักษณะตลาดและต้องการของผู้ใช้ในแต่ละภูมิภาค เพื่อสร้างฉันทามติและสนับสนุนแนวคิดสำหรับเส้นทางสู่สากลของ Wuling โดยการร่วมสร้างสรรค์นี้ได้สร้างช่องทางการสื่อสารระยะยาวที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส พร้อมกับช่วยให้ผู้เข้าชมจากต่างประเทศเข้าใจวิสัยทัศน์ของแบรนด์ ความแข็งแกร่งด้านการผลิต และความมุ่งมั่นในระยะยาวของ Wuling ได้อย่างครอบคลุม
Wuling ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดโลกโดยตรงผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ร่วมกันนี้ ซึ่งจะช่วยกำหนดทิศทางการปรับตัวเข้ากับท้องถิ่นได้ชัดเจนขึ้น พร้อมเสริมสร้างความไว้วางใจของพันธมิตร และวางรากฐานสำหรับการพัฒนาตลาดในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่สากลอย่างมีคุณภาพ
SGMW ยึดมั่นในคติ "ยานยนต์ที่ใส่ใจ เพื่อทุกคน" โดยมียอดขายสะสมทะลุ 32 ล้านคัน ซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์จีนแบรนด์แรกที่ไปถึงจุดนี้ได้สำเร็จ โดยมียอดขายรถยนต์พลังงานใหม่สะสมเกิน 3 ล้านคัน ติดอันดับหนึ่งในสามของโลก โดย Wuling ได้ดำเนินกลยุทธ์ในการก้าวสู่ตลาดโลกผ่านฐานการผลิต 6 แห่ง รวมถึงในอินโดนีเซียและอินเดีย พร้อมส่งออกไปยังกว่า 70 ประเทศและภูมิภาค โดยมียอดส่งออกสะสม 1.5 ล้านคัน และมียอดการส่งออกเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสิบปีติดต่อกัน
กิจกรรมซีรีส์สำหรับแบรนด์ต่างประเทศในงาน Beijing Auto Show ครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงการก้าวกระโดดจากการผลิตไปสู่การผลิตอัจฉริยะของ Wuling โดย Wuling มุ่งสร้างความไว้วางใจด้วยท่าทีที่เปิดกว้างบนจุดเริ่มต้นใหม่ของการแข่งขันระดับโลก พร้อมส่งเสริมการขยายตัวร่วมกันผ่านความร่วมมือ และทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนสู่ระดับสากล
