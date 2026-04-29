ABC Impact Keluarkan Impact Review 2025

SINGAPURA, 29 April 2026 /PRNewswire/ -- ABC Impact, firma pelaburan impak berfokuskan Asia yang berpangkalan di Singapura, telah menerbitkan Impact Review 2025 (Laporan Semakan Impak 2025), yang tersedia di www.abcimpact.com.sg. Laporan semakan ini meliputi aktiviti pelaburan dan impak firma merentas dua dana miliknya sepanjang tahun 2025, dengan tumpuan kepada prestasi portfolio, perkembangan sektor, serta pendekatan firma terhadap penciptaan nilai dan pengukuran impak.

Metrik Portfolio dan Impak Utama

Dalam seluruh portfolio setakat 31 Disember 2025:

Jumlah aset di bawah pengurusan: kira-kira USD 900 juta

Modal yang digunakan merentas Dana I dan II: ~USD 500 juta dalam 20 pelaburan

Lima pelaburan baharu dibuat pada 2025

2,278,792 tan emisi dielakkan, 5,420,388 pesakit dicapai, dan 7,849,842 individu serta PMKS terkesan

Tahun Yang Memerlukan Pengemudian Berhemat

Sepanjang tahun 2025 yang mencabar, ABC Impact bertindak secara berhemat — memberi tumpuan kepada asas berbanding gangguan kitaran. "Perubahan dinamik perdagangan, kesan disruptif AI ke atas ekonomi dan pasaran buruh, serta ketidaktentuan geopolitik yang berterusan menjadikan 2025 sebagai tahun yang memerlukan pengemudian secara berhati-hati," kata David Heng, Ketua Pegawai Eksekutif ABC Impact. "Perniagaan yang kami sokong menangani permintaan berstruktur dalam peralihan tenaga, akses kewangan serta penjagaan kesihatan, dan ini memberikan keyakinan kepada kami terhadap daya tahan mereka dari semasa ke semasa. Impak bukanlah pertimbangan berasingan — ia merupakan sebahagian daripada apa yang menjadikan perniagaan ini suatu pelaburan yang kukuh."

Goh Yew Lin, Pengerusi ABC Impact, menyatakan mengenai logik jangka lebih panjang yang menyokong strategi tersebut: "Dalam tempoh jangka panjang, peluang pelaburan yang paling teguh cenderung menjadi peluang yang pulangan kewangan dan hasil sosialnya menghala ke arah titik yang sama. Asia menjadi tumpuan utama dalam hal ini — rantau ini merupakan tempat peralihan tenaga menjadi yang paling mendesak, dengan akses kewangan boleh mencapai produktiviti tertinggi dan inovasi penjagaan kesihatan pula boleh menjangkau kebanyakan orang. Perniagaan yang benar-benar diperlukan cenderung menjadi lebih berdaya tahan dan impak yang tercetus juga lebih berkekalan."

Asia: Permintaan Berstruktur, Peluang Jangka Panjang

Laporan semakan 2025 merangkumi penilaian terkini mengenai keutamaan geografi dan sektor ABC Impact. Asia terus menawarkan gabungan tersendiri antara permintaan berstruktur, skala demografi dan penyampaian yang berpecah-pecah. Kesemua ini merupakan keadaan yang memihak kepada modal persendirian yang mampu beroperasi merentas pasaran dan menyokong perniagaan dalam jangka lebih panjang. Laporan semakan ini meneliti bagaimana dinamik ini berlaku secara berbeza di seluruh China, India dan Asia Tenggara, serta bagaimana portfolio firma diberikan kedudukan bagi penjagaan kesihatan, keterangkuman kewangan dan penyelesaian iklim dalam setiap konteks.

Penjagaan Kesihatan: Fokus yang Semakin Mendalam

Laporan semakan 2025 memberikan perhatian khusus kepada strategi penjagaan kesihatan ABC Impact yang telah diperluas skopnya merentas Dana I dan II. Portfolio merangkumi platform penyedia bersepadu, rangkaian dialisis, farmaseutikal Sistem Saraf Pusat (CNS), serta teknologi perubatan – lalu mencerminkan usaha yang dirancang untuk membina pendedahan dalam aspek kontinum penjagaan yang berbeza.

Di Filipina, AC Health, platform bersepadu yang merangkumi hospital, klinik, farmasi runcit dan pengedaran farmaseutikal, terus memperluas jejak nasionalnya. Pertumbuhan hasil sepanjang tahun sebanyak 36% mencerminkan pengembangan rangkaian dan juga peningkatan penggunaan merentas segmen penyedia dan farmaseutikal, ketika permintaan terhadap penjagaan kesihatan swasta di Filipina terus mengatasi kapasiti sistem awam.

Di India, DCDC Kidney Care mengendalikan salah satu rangkaian dialisis terbesar di negara tersebut, dengan menjalankan lebih 110,000 sesi setiap bulan merentas lebih 250 pusat di 13 negeri. Modelnya berteraskan perkongsian awam-swasta dengan hospital kerajaan dan memberikan akses bersubsidi bagi pesakit yang dilindungi di bawah skim insurans awam, manakala rangkaian pusat kendiri selari menyediakan perkhidmatan kepada kumpulan pesakit yang lebih luas.

NeuroGen, platform farmaseutikal CNS bebas di China, menggabungkan portfolio terapi neurologi yang sudahpun mantap dengan barisan pelesenan-masuk yang aktif. Dengan kira-kira satu daripada tiga individu di China mengalami keadaan CNS, platform ini memenuhi keperluan dari segi akses dan juga kesinambungan rawatan — bidang yang mana keupayaan farmaseutikal domestik kekal kritikal.

Dalam keterangkuman kewangan, Vistaar Finance telah mengagihkan kira-kira INR 17 bilion (~USD 190 juta) dalam CY2025 dan mengurus portfolio pinjaman melebihi INR 50 bilion (~USD 600 juta), menawarkan perkhidmatan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di kawasan luar bandar dan separa bandar India melalui model pemberian pinjaman bercagar berasaskan cawangan. Kira-kira 35% daripada kumpulan pelanggannya berasal dari kawasan luar bandar — mencerminkan kedalaman pengedarannya serta daya maju komersial dalam memenuhi keperluan peminjam di luar arus perdana perbankan formal.

Penciptaan Nilai dan Tadbir Urus

Laporan semakan ini turut menggariskan pendekatan ABC Impact terhadap pemilikan minoriti aktif yang meliputi penglibatan lembaga, perancangan tindakan ESG dan impak, sokongan operasi, serta strategi modal. Firma ini menggunakan belanjawan bantuan teknikal khusus, dibiayai daripada yuran pengurusan, bagi menyokong syarikat portfolio dalam memperkukuh keupayaan pengukuran dan pelaporan impak. Bahagian tadbir urus merangkumi struktur lembaga firma, proses pelaburan, serta pendekatan terhadap ketelusan dalam pelaporan kepada LP.

Latar Belakang ABC Impact

ABC Impact ialah firma pelaburan impak Pan-Asia yang mengurus lebih USD 900 juta aset merentas dua dana. Firma ini melabur dalam perniagaan yang menangani cabaran berstruktur dalam peralihan iklim dan tenaga, penjagaan kesihatan, keterangkuman kewangan dan digital, serta makanan dan pertanian mampan, dengan tumpuan kepada Asia. Disokong oleh Temasek Trust, Temasek, Asian Development Bank, serta pelabur institusi lain, ABC Impact merupakan penandatangan Principles for Responsible Investment (PRI) dan Operating Principles for Impact Management (OPIM).

Layari www.abcimpact.com.sg untuk maklumat lanjut.

SOURCE ABC Impact