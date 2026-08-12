Bagaimana GDI dapat sokong fasa pertumbuhan ASEAN seterusnya

BEIJING, 12 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Ini merupakan rencana pendapat (op-ed) daripada China Daily:

Asia Tenggara sedang melangkah ke fasa pembangunan yang lebih kompleks. Pelan tindakan pembangunan untuk Persatuan Negara-negara Asia Tenggara pada masa ini turut merangkumi usaha membina institusi yang lebih kukuh, merapatkan jurang pembangunan, meningkatkan daya tahan serta memastikan manfaat integrasi serantau dapat dikongsi bersama rakyat dan komuniti secara lebih saksama.

Dalam konteks ini, Inisiatif Pembangunan Global China mempunyai kaitan yang jelas untuk Asia Tenggara. Keutamaan GDI — pengurangan kemiskinan, keterjaminan makanan, kesihatan awam, pembiayaan pembangunan, tindakan iklim, industrialisasi, kesalinghubungan dan ekonomi digital — sejajar dengan banyak keperluan di rantau ini. China bukan sahaja menawarkan kekuatan kewangan, malah turut membawakan keupayaan infrastruktur, kekuatan teknologi dan pengalaman pembangunan.

Walau bagaimanapun, nilai sebenar GDI di Asia Tenggara bukan sahaja akan bergantung kepada keupayaan pembiayaan atau pembangunan yang dapat diberikan oleh China, tetapi juga sejauh mana keupayaan China dapat diselaraskan dengan keutamaan ASEAN. Sumbangannya yang paling memberi impak mungkin bukan dengan mewujudkan laluan pembangunan yang berasingan, sebaliknya dengan membantu ASEAN melaksanakan komitmen dan rancangan integrasi sedia ada.

Cabaran yang dihadapi oleh ASEAN sangat berhubung kait antara satu sama lain. Rantau ini berdepan tekanan iklim, gangguan teknologi, kerentanan rantaian bekalan, jurang pembangunan yang berterusan serta keupayaan pelaksanaan yang tidak sekata. Isu-isu ini tidak dapat ditangani menerusi projek-projek berasingan. Sebaliknya, semua isu ini memerlukan sistem serantau yang lebih kukuh, kesalinghubungan rentas sempadan yang lebih baik serta institusi yang mampu menterjemahkan perjanjian kepada tindakan yang nyata.

Pandangan terkini daripada penyelidik ISEAS-Yusof Ishak Institute yang berpangkalan di Singapura mengenai projek pengangkutan binaan China di Kemboja, Indonesia, Laos dan Vietnam memberikan perspektif di peringkat akar umbi. Ramai pengguna mengaitkan projek-projek ini dengan pengurangan masa perjalanan, kemudahan yang lebih baik serta peningkatan akses kepada pekerjaan mahupun peluang perniagaan.

Pada masa sama, infrastruktur semata-mata tidak mencukupi. Impaknya yang lebih luas mungkin terbatas apabila rangkaian pengantara lemah, prosedur kastam tidak cekap atau firma tempatan tidak dapat mengakses peluang baharu. Usaha memastikan pengurusan fiskal yang teratur, piawaian alam sekitar yang tinggi, kemampuan milik serta perlindungan sosial yang kukuh akan menyokong kejayaan jangka panjang projek-projek tersebut.

Justeru itu, keutamaannya adalah untuk memastikan GDI menyokong sistem yang menjadi tunjang kepada integrasi ASEAN. Ini termasuk memperkukuh keupayaan pelaksanaan supaya pegawai, pengawal selia dan agensi dapat menterjemahkan perjanjian serantau kepada tindakan. China boleh menyokong kerjasama teknikal jangka panjang dalam pemodenan kastam, peraturan perdagangan digital, piawaian, peraturan alam sekitar serta tadbir urus data rentas sempadan. Penekanan yang lebih tinggi perlu diberikan kepada perkongsian institusi dan inisiatif penyelesaian masalah secara bersama.

GDI dapat menambah nilai dengan menghubungkan projek fizikal dengan sistem kawal selia, digital dan institusi yang diperlukan bagi mewujudkan koridor ekonomi bersepadu.

SOURCE China Daily