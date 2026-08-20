CES Asia Unveiled Seoul มุ่งหน้าสู่ KES บนเส้นทางสู่งาน CES 2027
News provided byConsumer Technology Association
20 Aug, 2026, 13:14 CST
CES ร่วมกับ KEA เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาคและนำเสนอนวัตกรรมระดับโลกที่ KES
อาร์ลิงตัน, รัฐเวอร์จิเนีย, 20 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- Consumer Technology Association (CTA)® เจ้าของและผู้จัดงาน CES® ประกาศจัดงาน CES Asia™ Unveiled Seoul ร่วมกับ Korea Electronics Association (KEA) ภายในงาน KES ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม ณ COEX Convention & Exhibition Center โดยต่อยอดจากการมีส่วนร่วมอย่างแข็งแกร่งของเกาหลีในงาน CES งานดังกล่าวจะเชื่อมโยงนักนวัตกรรม ผู้จัดแสดงสินค้า สตาร์ทอัพ นักลงทุน และสื่อเข้าด้วยกัน CES Asia Unveiled Seoul จะนำเสนอบริษัทเกาหลีที่เตรียมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน CES เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ชมตัวอย่างเทคโนโลยีที่บริษัทเหล่านี้จะนำเสนอสู่เวทีระดับโลกในลาสเวกัส
"นวัตกรรมของเกาหลีกำลังมีส่วนกำหนดทิศทางของเทคโนโลยี แนวคิด และความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของเราไปข้างหน้า" Kinsey Fabrizio ประธานและซีอีโอของ CTA กล่าว "เกาหลีเป็นส่วนสำคัญของชุมชน CES และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ KEA ในโอกาสครบรอบ 50 ปีขององค์กร เพื่อนำ CES Asia Unveiled มาสู่กรุงโซล เราจะร่วมกันสร้างแรงผลักดันสู่ CES 2027"
CES จะเข้าร่วมโปรแกรมของ KES ผ่านการเสวนาพิเศษร่วมกับ Fabrizio และการนำเสนอเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีที่จะกำหนดทิศทางของ CES 2027 และอนาคตของนวัตกรรม เซสชันดังกล่าวจะเน้นย้ำถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีในด้าน AI โมบิลิตี้ สุขภาพดิจิทัล และเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภค ตลอดจนการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของประเทศในงาน CES
เกาหลีเป็นหนึ่งในตลาดต่างประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดของ CES โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 13,000 คนเดินทางมายัง CES 2026 โดย KEA ได้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าบนพื้นที่จัดงาน CES 2026 และเชื่อมโยงนักนวัตกรรมจากเกาหลีกับลูกค้า พันธมิตร นักลงทุน และสื่อจากทั่วโลก
"KEA ทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทต่าง ๆ ในภาคเทคโนโลยีของเกาหลี เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและเร่งการเติบโตในระดับโลก" Jaeyoung Park ซีอีโอและประธาน KEA กล่าว "CES Asia Unveiled Seoul สร้างโอกาสใหม่ในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงภายในระบบนิเวศเทคโนโลยีของเกาหลี นำเสนอนวัตกรรมที่มีพลวัตของประเทศ และสร้างแรงผลักดันสู่ CES 2027 ขณะที่เกาหลียังคงโดดเด่นบนเวทีเทคโนโลยีระดับโลก"
เกาหลีมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลก โดยขับเคลื่อนความก้าวหน้าในหลากหลายด้าน ทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค โมบิลิตี้ เซมิคอนดักเตอร์ AI และสุขภาพดิจิทัล ด้วยการเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกหลายแห่ง และมีระบบนิเวศสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เกาหลียังคงเป็นแหล่งสำคัญของนวัตกรรมที่ได้รับการนำเสนอในงาน CES ในแต่ละปี
ในฐานะส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมของ CTA ทั่วเอเชียในเดือนตุลาคม ผู้นำของ CTA จะเข้าร่วมงาน CES Asia Unveiled Hong Kong ด้วย เพื่อเชื่อมโยงกับนักนวัตกรรม ผู้นำธุรกิจ และสื่อจากทั่วภูมิภาคก่อนถึง CES 2027
CES 2027 ซึ่งเป็นเวทีที่ภาคธุรกิจทั่วโลกมาพบปะและทำธุรกิจ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2570 ที่ลาสเวกัส
เกี่ยวกับ CES® :
CES คืองานเทคโนโลยีที่ทรงพลังที่สุดในโลก เป็นสนามทดสอบสำหรับเทคโนโลยีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและนักนวัตกรรมจากทั่วโลก ที่นี่คือสถานที่ที่แบรนด์ชั้นนำระดับโลกมาทำธุรกิจและพบกับพันธมิตรรายใหม่ ขณะที่นักนวัตกรรมชั้นนำได้ขึ้นเวทีนำเสนอผลงาน CES เป็นเจ้าของและจัดขึ้นโดย Consumer Technology Association (CTA)® โดยครอบคลุมทุกแง่มุมของภาคเทคโนโลยี CES 2027 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม ที่ลาสเวกัส ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CES.tech และติดตาม CES บนโซเชียลมีเดีย
เกี่ยวกับ Consumer Technology Association (CTA)®:
ในฐานะสมาคมการค้าด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ CTA คือภาคเทคโนโลยี สมาชิกของเราคือนักนวัตกรรมชั้นนำของโลก ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงแบรนด์ระดับโลก ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการจ้างงานในสหรัฐฯ มากกว่า 17 ล้านตำแหน่ง CTA เป็นเจ้าของและผู้จัดงาน CES® ซึ่งเป็นงานเทคโนโลยีที่ทรงพลังที่สุดในโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CTA.tech และติดตามเราได้ที่ @CTAtech
เกี่ยวกับ Korea Electronics Association (KEA)
Korea Electronics Association (KEA) ก่อตั้งขึ้นในปี 2519 เป็นสมาคมอุตสาหกรรมชั้นนำของเกาหลีที่เป็นตัวแทนของภาคอิเล็กทรอนิกส์และไอที KEA สนับสนุนการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเกาหลี ด้วยการส่งเสริมนวัตกรรม การเปลี่ยนผ่านสู่ AI ธุรกิจระดับโลก และความร่วมมือในอุตสาหกรรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ KEA
เกี่ยวกับ KES
KES คืองานแสดงเทคโนโลยีชั้นนำของเกาหลีและเป็นแพลตฟอร์มสำหรับนำเสนอนวัตกรรม รวมถึงเชื่อมโยงบริษัท ผู้นำในอุตสาหกรรม และพันธมิตรระดับโลก ในปี 2569 KES จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 57 โดยเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของเกาหลีในฐานะแพลตฟอร์มด้านนวัตกรรม ธุรกิจ และความร่วมมือระดับโลก งาน KES 2026 ภายใต้ธีม "AI in Motion" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม ที่ COEX ในกรุงโซล ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ KES
SOURCE Consumer Technology Association
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