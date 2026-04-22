CNN ปักหมุดกรุงเทพฯ เตรียมจัดงานเสวนาระดับโลก Global Perspectives ครั้งแรกในเอเชีย

22 Apr, 2026, 15:31 CST
ดึงผู้สื่อข่าวประจำ CNN นำโดย ดร. Sanjay Gupta, Richard Quest และ Kristie Lu Stout ร่วมเปิดวงเสวนาเจาะลึกประเด็นสำคัญ
ฮ่องกง, 22 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- CNN เตรียมจัดงานเสวนา Global Perspectives ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในวันที่ 14 ตุลาคม 2569 การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของทางสถานีในการเป็นพื้นที่กลางเพื่อรวมตัวเหล่าผู้นำระดับโลก และร่วมผลักดันการแลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นวิกฤตที่มีผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจระหว่างประเทศ นโยบายภาครัฐ และการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
Global Perspectives: In Bangkok จะเป็นจุดนัดพบของเหล่าบุคคลสำคัญ ผู้มากวิสัยทัศน์ ตลอดจนผู้นำในแวดวงการเมืองและภาคธุรกิจ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดอันก้าวล้ำ ภาวะผู้นำที่กล้าตัดสินใจ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคใหม่ที่เป็นหัวใจหลักของการเปลี่ยนแปลงระดับโลก โดยการเสวนาบนเวทีจะดำเนินรายการโดยผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวชื่อดังของ CNN อาทิ ดร. Sanjay Gupta, Richard Quest, Kristie Lu Stout, Will Ripley และ Hanako Montgomery ซึ่งเนื้อหาเจาะลึกจากทีมบรรณาธิการและบทสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญจากภายในงาน จะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางของ CNN
การขยายซีรีส์งานเสวนา Global Perspectives มายังกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่ CNN มีมาอย่างยาวนานกับภูมิภาคเอเชีย ในฐานะที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงพลวัตทางเศรษฐกิจโลก อิทธิพลในระดับภูมิภาค และพลังทางวัฒนธรรมที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาเข้าไว้ด้วยกัน โดยการจัดงานจะมีขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่เหล่าผู้นำ นักลงทุน และผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก มารวมตัวกัน ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับ CNN ในการวิเคราะห์ประเด็นโลกในยุคเปลี่ยนผ่าน และปัจจัยสำคัญที่กำลังเข้ามาปฏิรูปโครงสร้างอำนาจและอิทธิพลในระดับสากล
Ellana Lee รองประธานอาวุโสกลุ่มบริษัทฯ ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และหัวหน้าฝ่ายการผลิตทั่วโลกของ CNN กล่าวว่า "การจัดงาน Global Perspectives: In Bangkok สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่ CNN มีต่อภูมิภาคเอเชีย โดยเราตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนบทสนทนาที่มีนัยสำคัญต่อเวทีโลก ท่ามกลางยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว งานนี้จะเป็นการรวมตัวของเหล่าผู้ทรงอิทธิพล เพื่อร่วมกันวิเคราะห์แนวคิด โอกาส และความท้าทายต่าง ๆ ที่กำลังกำหนดทิศทางของทั้งภูมิภาคและโลกใบนี้"
James Hunt รองประธานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายโซลูชันสำหรับลูกค้า และผู้ดูแลโครงการ Global Perspectives ของ CNN International Commercial กล่าวว่า "Global Perspectives เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้เหล่าผู้นำและพันธมิตรได้มาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมต่อกับปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโลก การจัดงานนี้ที่กรุงเทพฯ จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับแบรนด์พันธมิตรและผู้สนับสนุน ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับบทสนทนาสำคัญที่เน้นย้ำความร่วมมือ การแบ่งปันข้อมูลเจาะลึก และการสร้างผลกระทบ ณ ใจกลางภูมิภาคที่มีพลวัตสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก"
การขยายธุรกิจอีเวนต์ด้วยการจัดงาน Global Perspectives: In Bangkok นั้น ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากรากฐานอันแข็งแกร่งยาวนานของ CNN ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีเครือข่ายสำนักข่าวและผู้สื่อข่าวที่ประจำการอยู่ทั้งในฮ่องกง ปักกิ่ง กรุงเทพฯ ไต้หวัน โซล โตเกียว นิวเดลี และอิสลามาบัด
งาน Global Perspectives เป็นการรวมตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับกลุ่มผู้มีอำนาจตัดสินใจในระดับสากล และผู้นำผู้ทรงอิทธิพลจากหลากหลายภาคส่วน โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น ครอบคลุมทั้งในด้านเทคโนโลยี การเงิน การลงทุน การค้า ภูมิรัฐศาสตร์ สาธารณสุข สื่อ ความบันเทิง และสาขาสำคัญอื่น ๆ โดยภายในงานจะมีเหล่าประมุขแห่งรัฐ ตลอดจนผู้นำระดับภูมิภาคและระดับโลกเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมงานจะได้สร้างมิตรภาพและคอนเนกชันที่มีความหมาย ซึ่งจะยังคงงอกงามต่อไปแม้จะจบงานไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้ งาน Global Perspectives ในครั้งนี้จะจัดขึ้น ณ โรงแรม The Ritz-Carlton กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อวิทยากรและกำหนดการต่าง ๆ จะมีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งในลำดับต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Global Perspectives: In Bangkok สามารถลงทะเบียนแสดงความจำนงได้ที่ https://cnnicevents.cnn.com/gpbangkok/prl
เกี่ยวกับ CNN Worldwide
CNN Worldwide เป็นแบรนด์ข่าวเคเบิลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติผ่านรางวัลต่าง ๆ มากที่สุด โดยเข้าถึงผู้ชมผ่านทางโทรทัศน์ สตรีมมิง และสื่อออนไลน์ได้มากกว่าสำนักข่าวเคเบิลอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ส่วนในระดับสากลนั้น ผู้ชมทั่วโลกสามารถรับชม CNN International ซึ่งแพร่ภาพครอบคลุมกว่า 200 ประเทศและเขตการปกครอง นอกจากนี้ CNN Digital ยังครองอันดับ 1 ในฐานะแหล่งข่าวออนไลน์ที่มีจำนวนผู้เข้าชมมากกว่าสำนักข่าวใด ๆ ในส่วนของแพลตฟอร์มสตรีมมิง HBO Max ภายใต้ Warner Bros. Discovery ได้เปิดตัวบริการข่าว 24 ชั่วโมงอย่าง CNN Max เพื่อให้สมาชิกเข้าถึงคอนเทนต์ข่าวและรายการประเภท CNN Originals ได้อย่างเต็มอิ่ม ขณะเดียวกัน พอร์ตโฟลิโออันโดดเด่นของ CNN ยังรวมถึงรายการประเภท Non-scripted จาก CNN Original Series และ CNN Films ซึ่งผลิตเพื่อการออกอากาศและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยผู้ชมสามารถรับชมคอนเทนต์ของ CNN ได้ทางช่อง CNN, CNN International และ CNN en Español รวมถึงผ่านทาง CNN Max, ศูนย์รวมความบันเทิง CNN Originals บน discovery+ และผ่านการเป็นสมาชิก Pay TV บนเว็บไซต์ CNN.com, แอปพลิเคชัน CNN และแพลตฟอร์มผู้ให้บริการเคเบิลรายต่าง ๆ นอกจากนี้ CNN Newsource ยังเป็นบริการข่าวที่มีเครือข่ายกว้างขวางที่สุดในโลก โดยเป็นพันธมิตรร่วมกับองค์กรข่าวทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก ทั้งนี้ CNN เป็นบริษัทในเครือ Warner Bros. Discovery
