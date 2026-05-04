COSRX Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50 PA++++ ผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับ 1 ในสหราชอาณาจักร พร้อมการรับรอง CPNP ตอกย้ำความเป็นผู้นำในประเทศไทย

News provided by

COSRX

04 May, 2026, 15:59 CST

จุดเด่นสำคัญ

  • อันดับ 1 ในหมวดครีมกันแดดบน Amazon UK (*14 เมษายน 2569)
  • ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในยุโรป ได้รับการรับรองภายใต้ EU CPNP ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานเครื่องสำอางที่เข้มงวดที่สุดในโลก
  • คะแนน 4.9 ดาวบน Shopee และ TikTok Shop ประเทศไทย จากรีวิวที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 16,000 รายการ (*ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)
  • เนื้อบางเบา ไม่ทิ้งคราบขาว เหมาะสำหรับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย
  • เลขทะเบียน อย. ไทย 10-2-6700013181

กรุงเทพฯ, 4 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- COSRX แบรนด์ความงามชั้นนำสัญชาติเกาหลี ประกาศการครองอันดับ 1 ของ Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50 PA++++ ในหมวดครีมกันแดดบน Amazon UK ณ วันที่ 14 เมษายน 2569 นอกจากอันดับสูงสุดแล้ว ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมีอุปสงค์สูงในฐานะผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในยุโรป ในขณะที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทยด้วยคะแนน 4.9 ดาวบน Shopee และ TikTok Shop ประเทศไทยจากผู้บริโภคซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนกว่า 16,000 ราย

CPNP คืออะไร และทำไมจึงสำคัญต่อผู้บริโภคชาวไทย?

COSRX Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50 PA++++, UK's No.1 Bestseller Sunscreen with CPNP Certification, Solidifies Leadership in Thailand

ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์ของสหภาพยุโรป (CPNP) คือระบบแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภาคบังคับของสหภาพยุโรปซึ่งกำหนดให้มีการประเมินความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก่อนวางจำหน่ายในตลาด นับเป็นหนึ่งในกรอบการกำกับดูแลเครื่องสำอางที่เข้มงวดที่สุดในโลก

จากประเด็นการป้องกันรังสียูวีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริโภคชาวไทยต่างแสดงความสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีที่แท้จริงของครีมกันแดด โดย COSRX ได้จัดการข้อกังวลเหล่านี้ด้วยวิธีแก้ปัญหาซึ่งได้รับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนได้รับความนิยมในยุโรป ครองใจภูมิภาคซึ่งขึ้นชื่อด้านมาตรฐานการป้องกันแสงแดดที่สูงที่สุดระดับโลก

ทำไม COSRX Sunscreen จึงเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทย?

จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทย ดัชนีรังสียูวีเฉลี่ยในกรุงเทพฯ อยู่ที่ 11+ (รุนแรง) ตลอดทั้งปี ขณะที่เมืองใหญ่ ๆ อย่างขอนแก่น หาดใหญ่ และนครราชสีมา ก็ประสบกับรังสียูวีที่รุนแรงตลอดทั้งปีเช่นเดียวกัน

COSRX Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50 PA++++ ออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมเหล่านี้:

  • เนื้อบางเบาเหมือนน้ำ ซึมซาบเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ
  • ว่านหางจระเข้และวิชฮาเซล ช่วยปลอบประโลมผิว
  • ไม่ทิ้งคราบขาว เหมาะสำหรับทุกสีผิว
  • พิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าให้ความรู้สึกเย็นสบาย ลดความร้อนและรอยแดงบนผิวได้ทันที 86.32%

ในประเทศไทยมีใครที่แนะนำ COSRX บ้าง?

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านสกินแคร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศไทย:

  • @ingck – เป็นที่รู้จักด้านการรีวิวสกินแคร์ซึ่งเน้นส่วนผสมและทดสอบการใช้งานจริง
  • @eb.bahboh – แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและครีเอเตอร์ซึ่งนำเสนอความเชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์

ทั้งสองท่านได้ยืนยันถึงประสิทธิภาพ การปกป้อง และความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับผิวคนไทยหลังจากการใช้งานส่วนตัวอย่างกว้างขวาง

ผู้บริโภคในประเทศไทยสามารถสำรวจ COSRX Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50 PA++++ และผลิตภัณฑ์กันแดด COSRX อื่น ๆ ได้ที่ร้านค้าอย่างเป็นทางการของแบรนด์บน TikTok Shop ประเทศไทย และ Shopee ประเทศไทย การซื้อสินค้าผ่านช่องทางจำหน่ายอย่างเป็นทางการช่วยให้มั่นใจได้ถึงความถูกต้องของผลิตภัณฑ์และการเข้าถึงข้อมูลล่าสุดของแบรนด์

สัมผัสประสบการณ์ครีมกันแดดอันดับ 1 ในสหราชอาณาจักรและตัวเลือกยอดนิยมของยุโรป รวมถึงสำรวจผลิตภัณฑ์ COSRX ทั้งหมดได้ทาง Official TikTok Shop ประเทศไทย และ Official Shopee นอกจากนี้ COSRX ยังมีจำหน่ายบน TikTok + Shopee ด้วย

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถามที่ 1 การขึ้นทะเบียน EU CPNP หมายความว่าอย่างไร?

คำตอบที่ 1 การขึ้นทะเบียน EU CPNP หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้รับการแจ้งผ่านทางระบบฐานข้อมูลออนไลน์การแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของสหภาพยุโรปก่อนที่จะวางจำหน่ายในตลาดสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการกำกับดูแลเครื่องสำอางของสหภาพยุโรป

คำถามที่ 2 สิ่งใดที่สนับสนุนความนิยมของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย?

คำตอบที่ 2 ณ วันที่ 29 เมษายน 2569 ผลิตภัณฑ์ได้รับคะแนน 4.9 ดาวใน Shopee และ TikTok Shop ประเทศไทย โดยมีรีวิวที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 16,000 รีวิว

คำถามที่ 3 เหตุใด COSRX Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50 PA++++ จึงเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทย?

คำตอบที่ 3 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมอบการปกป้องรังสียูวีที่ทรงประสิทธิภาพ (SPF50 PA++++) เพื่อต่อสู้กับแดดอันร้อนแรงของประเทศไทยโดยไม่ลดทอนความสบายในชีวิตประจำวัน แม้ในสภาพอากาศร้อนและชื้น เนื้อสัมผัสที่บางเบาเหมือนน้ำซึมซาบเร็ว รู้สึกสบายผิว และไม่ทิ้งคราบขาวใด ๆ

คำถามที่ 4 ครีมกันแดดนี้ทิ้งคราบขาวหรือไม่?

คำตอบที่ 4 ไม่ค่ะ COSRX Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50 PA++++ ออกแบบมาเพื่อมอบผิวดูเนียนใสไร้คราบขาว

คำถามที่ 5 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจดทะเบียนในประเทศไทยหรือไม่?

คำตอบที่ 5 จดค่ะ ทะเบียน อย. ไทย เลขที่ 10-2-6700013181

คำถามที่ 6 ผู้บริโภคสามารถซื้อ COSRX Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50 PA++++ ของแท้ในประเทศไทยได้ที่ไหน?

คำตอบที่ 6 ผลิตภัณฑ์ของแท้มีจำหน่ายผ่านร้านค้าอย่างเป็นทางการของ COSRX บน Shopee ประเทศไทย และ TikTok Shop ประเทศไทย

เกี่ยวกับ COSRX

COSRX คือแบรนด์ความงามระดับโลกซึ่งยึดมั่นในหลักวิทยาศาสตร์และขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ เป็นที่รู้จักในด้านสูตรผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงแต่ราคาไม่แพงซึ่งมุ่งแก้ปัญหาผิวอย่างแท้จริงด้วยส่วนผสมน้อยที่สุดแต่ให้ผลลัพธ์สูงสุด COSRX มอบผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนด้วยส่วนผสมออกฤทธิ์ซึ่งคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันในปริมาณเข้มข้นจนได้รับความไว้วางใจจากผู้รักการดูแลผิวทั่วโลก ค้นพบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลมากมายได้ ณ ร้านค้าปลีกต่าง ๆ อย่าง COSRX.com, ShopeeTikTok ShopBeautriumWatsons และ EVEANDBOY ติดตาม @cosrx.thailand บน Instagram และ @cosrx.th บน TikTok เพื่อรับข่าวสารผลิตภัณฑ์ เคล็ดลับ และเทรนด์ล่าสุด

