Danfoss bakal membentuk peneraju global dalam bidang Fluid Conveyance

Danfoss menandatangani perjanjian muktamad untuk mengambil alih Alfagomma, sekali gus menggabungkan dua perniagaan yang saling melengkapi untuk memperkukuh kerjasama dengan pelanggan dan membentuk peneraju global dalam bidang Penyaluran Bendalir.

NORDBORG, Denmark, 10 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Danfoss hari ini mengumumkan penandatanganan perjanjian muktamad untuk mengambil alih Alfagomma, sebuah pengeluar bertaraf global bagi hos dan kelengkapan sambungan yang beribu pejabat di Vimercate, Itali.

Pengambilalihan ini menyokong tumpuan strategik bahagian tersebut untuk mempercepatkan pertumbuhan yang menguntungkan selaras dengan strategi jangka panjang Danfoss.

From left to right: Domenico Traverso, President, Fluid Conveyance Division, Danfoss Power Solutions; Professor Andrea Angelo Aurelio Amaduzzi, Board of Receivers; Professor Enrico Cotta Ramusino, Board of Receivers; Dr. Claudio Roberto Calabi, Board of Receivers; Kim Fausing, President and CEO, Danfoss Group; Daniel Winter, President, Danfoss Power Solutions; Jesper V. Christensen; Executive Vice President and CFO, Danfoss Group.

Alfagomma akan menjadi sebahagian daripada bahagian Penyaluran Bendalir, iaitu perniagaan teras dalam segmen Danfoss Power Solutions, sekali gus mewujudkan kedudukan sebagai peneraju global dalam bidang penyaluran bendalir yang akan memperkukuh keupayaan untuk memberikan perkhidmatan kepada pelanggan di seluruh dunia.

Pengambilalihan Alfagomma merupakan satu mercu tanda penting bagi Danfoss dan langkah strategik utama dalam melaksanakan strategi jangka panjang kami. Dengan menggabungkan kedua-dua perniagaan ini, kami membentuk sebuah peneraju global dalam bidang penyaluran bendalir, memberikan kami keupayaan yang saling melengkapi, skala yang lebih besar, serta kehadiran global yang diperlukan untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada semua pelanggan kami di samping memacu pertumbuhan masa hadapan. "Kami teruja untuk mengalu-alukan rakan sekerja yang berbakat daripada sebuah syarikat yang telah lama kami kagumi atas dedikasi dan kecekapan tenaga kerjanya yang berdedikasi dan berkebolehan, keakraban hubungan dengan pelanggan, serta kepakaran dan perkhidmatan yang menerajui industri," kata Kim Fausing, Presiden dan CEO Danfoss.

Ditubuhkan pada tahun 1956, Alfagomma ialah pengeluar dan pengedar global milik persendirian bagi hos, kelengkapan sambungan, gandingan dan penyambung di bawah nama jenama ALFAGOMMA, Dunlop Hiflex dan Argus. Produk syarikat ini digunakan dalam sistem hidraulik mudah alih, aplikasi perindustrian termasuk perlombongan serta minyak dan gas, industri maritim, pembinaan kapal dan industri lain.

Alfagomma mempunyai jejak global yang kukuh dengan 28 tapak pengeluaran dan pemasangan, kira-kira 4,500 pekerja serta jualan sekitar EUR 600 juta.

Daniel Winter, Presiden, Danfoss Power Solutions berkata:

Alfagomma sangat sesuai dari segi strategik untuk Danfoss Power Solutions. Perniagaan kami saling melengkapi dengan sempurna, dengan pertindihan yang minimum serta peluang besar untuk mencipta nilai bagi pelanggan di seluruh dunia. Dengan menggabungkan teknologi, jejak pengeluaran dan kehadiran pasaran global, kami akan memperkukuh kerjasama dan memperluas keupayaan kami untuk menyokong pelanggan di mana-mana sahaja mereka beroperasi dalam bidang mudah alih dan perindustrian serta aplikasi industri yang lain. . Alfagomma mempunyai reputasi yang cemerlang dan akan menambah kepakaran dalam aplikasi perindustrian seperti minyak dan gas serta perlombongan, iaitu bidang yang sememangnya menjadi kelebihan mereka. Apa yang paling penting, kami menggabungkan dua pasukan yang mempunyai tumpuan kukuh terhadap pelanggan serta berkongsi minat yang tinggi dalam menyelesaikan cabaran aplikasi yang kompleks. Kami berbesar hati untuk mengalu-alukan pasukan Alfagomma ke Danfoss Power Solutions."

Bahagian Penyaluran Bendalir Danfoss Power Solutions menghasilkan hos dan kelengkapan sambungan untuk kenderaan, pesawat, industri maritim, perlombongan, makanan dan minuman, peralatan mudah alih dan industri, serta aplikasi lain.

Alfagomma adalah salah satu nama yang paling dihormati dalam industri kami. Dengan menggabungkan dua perniagaan yang mempunyai kekuatan saling melengkapi, kami mewujudkan peneraju global dalam hos dan kelengkapan sambungan dengan keupayaan pengeluaran, pengedaran serta pengetahuan aplikasi yang luar biasa. Gabungan ini mengukuhkan keupayaan kami untuk menyokong pelanggan di seluruh dunia dan mewujudkan platform yang kukuh untuk pertumbuhan mampan jangka panjang," kata Domenico Traverso, Presiden, Penyaluran Bendalir (Fluid Conveyance), Danfoss Power Solutions.

Lembaga penerima Alfagomma berkata dalam satu kenyataan.

Urus niaga ini merupakan kejayaan daripada proses terancang yang bertujuan untuk mengekalkan kesinambungan perniagaan serta menjamin nilai jangka panjang bagi Alfagomma dan pihak berkepentingannya. Melalui Danfoss, kami telah menemui rakan industri penting yang tepat: sebuah syarikat milik keluarga yang menerajui secara global serta berkongsi nilai dan visi jangka panjang yang sama, dengan komitmen yang jelas untuk memperkukuh operasi, menyokong asas perindustrian, serta memastikan kestabilan, pertumbuhan, dan pelaburan berterusan dalam modal insan, keupayaan, dan operasi Alfagomma.

Kami menganggap ini sebagai hasil terbaik untuk syarikat, pekerja, pelanggan, dan pembekal, serta untuk komuniti perindustrian di mana Alfagomma beroperasi. Atas peranan kami sebagai penerima yang dilantik pada penghujung Mei 2025, kami percaya bahawa kami telah memenuhi mandat kami, termasuk dari segi ketepatan masa, yang bertujuan untuk menyediakan masa depan yang berkesinambungan dan berkembang maju bagi Alfagomma.

Pengambilalihan ini tertakluk kepada kelulusan yang diperlukan. Ia dijangka akan siap sepenuhnya menjelang suku ke-4 2026. Sehingga urus niaga ini selesai, kedua-dua syarikat akan terus beroperasi secara bebas dengan memberi tumpuan yang kukuh terhadap kesinambungan perniagaan, kestabilan dan penyampaian tahap perkhidmatan tinggi yang diharapkan oleh pelanggan.

Buat masa in, perniagaan akan diteruskan seperti biasa dan kami akan terus memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan kami seperti sentiasa, sementara kedua-dua syarikat bersiap sedia untuk melangkah ke lembaran seterusnya bersama-sama.

About Danfoss

Danfoss engineers solutions that increase machine productivity, reduce emissions, lower energy consumption, and enable electrification.

Our solutions are used in areas such as refrigeration, air conditioning, heating, power conversion, motor control, industrial machinery, marine, and on- and off-highway equipment. We also provide solutions for data centers, renewable energy, energy storage, heat recovery, as well as contribute to district energy solutions for cities.

Our innovative engineering dates back to 1933. Danfoss is family-owned and employs over 39,000 people. We create long-term value for our customers in more than 100 countries with a global footprint of around 100 factories.

About Alfagomma

Alfagomma designs, manufactures, and supplies high-quality fluid handling solutions, including hoses, fittings, and assemblies, serving a wide range of industrial applications.

Its solutions are used in sectors such as construction, agriculture, mining, oil and gas, marine, and industrial machinery, supporting critical operations across demanding environments.

Founded in Italy, Alfagomma employs around 4,500 people and operates 28 manufacturing plants with a global commercial network of approximately 90 sales organizations across five continents. The company's growth is built on engineering expertise, product reliability, and close customer partnerships.

SOURCE Danfoss