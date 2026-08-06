GAC Dilantik sebagai Rakan Rasmi Jelajah Pra-Musim Chelsea Football Club bagi Siri Jelajah Hong Kong dan Malaysia

KUALA LUMPUR, Malaysia, 5 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- GAC dengan bangganya diumumkan sebagai salah satu Rakan Rasmi Jelajah Pra-Musim Chelsea Football Club bagi siri jelajah di Hong Kong dan Malaysia. Menerusi kerjasama ini, GAC akan menyokong Pasukan Utama Lelaki Chelsea sepanjang kedua-dua perlawanan dalam jelajah tersebut.

Sebagai salah sebuah kelab paling berjaya dalam Liga Perdana Inggeris pada abad ke-21, Chelsea FC memiliki pangkalan penyokong yang besar dan bersemangat di seluruh dunia. Jelajah pra-musim ini menandakan kepulangan kelab itu ke rantau Asia Pasifik, dengan Pasukan Utama Lelaki dijadualkan beraksi dalam beberapa perlawanan berprofil tinggi di Australia, Hong Kong (China), Indonesia dan Malaysia. Chelsea FC akan menentang gergasi Itali, Juventus, di Stadium Kai Tak, Hong Kong pada 5 Ogos, sebelum berdepan juara Malaysia, Johor Darul Ta'zim, di Stadium Sultan Ibrahim, Johor Bahru pada 9 Ogos. Kedua-dua perlawanan ini menyediakan platform yang menarik untuk GAC dan Chelsea FC berinteraksi dengan peminat bola sepak di seluruh rantau ini.

Sebagai sebuah syarikat yang tersenarai dalam Fortune Global 500, GAC terus mempercepat pengembangan globalnya sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Menerusi kerjasama dengan kelab-kelab bola sepak terkenal seperti Sydney FC (Australia), Deportivo Toluca (Mexico), Flamengo (Brazil) dan Millonarios (Colombia), GAC terus memperkukuh pengaruh jenamanya di peringkat antarabangsa.

Kerjasama ini disokong oleh kehadiran GAC yang semakin kukuh di Hong Kong (China) dan Malaysia. Di Hong Kong, GAC menduduki tempat pertama dalam pasaran kenderaan elektrik persendirian pada April 2026, manakala bahagian pasaran terkumpulnya melebihi 10% sepanjang separuh pertama tahun ini, sekali gus mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju dalam sektor kenderaan tenaga baharu di bandar tersebut. Sementara itu, di Malaysia, GS3 EMZOOM dan EMKOO, yang dipasang secara tempatan menerusi pengeluaran CKD, terus mendapat pengiktirafan kukuh daripada pengguna tempatan.

GAC menyatakan bahawa kelajuan, semangat dan semangat berpasukan yang dizahirkan dalam bola sepak amat selari dengan aspirasi jenama itu untuk mencapai kecemerlangan dalam pemanduan dan komitmennya yang tidak berbelah bahagi untuk melangkaui jangkaan pelanggan. Melalui kerjasama dengan kelab bola sepak bertaraf dunia seperti Chelsea FC, GAC berhasrat meningkatkan kehadiran jenamanya di seluruh rantau Asia Pasifik dan seterusnya, sambil mempamerkan inovasi, kualiti dan komitmennya terhadap mobiliti yang lebih pintar. Pada masa hadapan, GAC akan terus mengukuhkan jejak globalnya menerusi inovasi, kualiti dan kerjasama, di samping menyediakan penyelesaian mobiliti yang lebih hijau, lebih pintar dan lebih mampan kepada pelanggan di seluruh dunia.

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