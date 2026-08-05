GAC Sertai Chelsea Football Club sebagai Rakan Rasmi Jelajah Pra-Musim di Hong Kong dan Malaysia

KUALA LUMPUR, Malaysia, 5 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- GAC dengan bangganya diumumkan sebagai salah satu Rakan Rasmi Jelajah Pra-Musim Chelsea Football Club di Hong Kong dan Malaysia. Sebagai sebahagian daripada kerjasama ini, GAC akan menyokong Pasukan Utama Lelaki Chelsea di kedua-dua destinasi jelajah tersebut.

Sebagai salah sebuah kelab paling berjaya dalam Liga Perdana Inggeris pada abad ke-21, Chelsea FC memiliki kumpulan penyokong global yang amat bersemangat. Jelajah pra-musim ini menandakan kepulangan kelab itu ke rantau Asia Pasifik, dengan Pasukan Utama Lelaki dijadualkan mengharungi beberapa perlawanan berprofil tinggi di Australia, Hong Kong (China), Indonesia dan Malaysia. Chelsea FC akan menentang gergasi bola sepak Itali, Juventus, di Stadium Kai Tak, Hong Kong pada 5 Ogos, sebelum berdepan juara Malaysia, Johor Darul Ta'zim, di Stadium Sultan Ibrahim, Johor Bahru pada 9 Ogos. Kedua-dua perlawanan ini menyediakan platform yang menarik untuk GAC dan Chelsea FC berinteraksi dengan peminat bola sepak di seluruh rantau ini.

Sebagai sebuah syarikat yang tersenarai dalam Fortune Global 500, GAC terus mempercepat pengembangan globalnya sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Menerusi kerjasama dengan kelab-kelab bola sepak terkemuka, termasuk Sydney FC (Australia), Deportivo Toluca (Mexico), Flamengo (Brazil) dan Millonarios (Colombia), GAC terus memperkukuh pengaruh jenamanya di peringkat antarabangsa.

Kerjasama ini disokong oleh kehadiran GAC yang semakin kukuh di Hong Kong (China) dan Malaysia. Di Hong Kong, GAC menduduki tempat pertama dalam pasaran kenderaan elektrik persendirian pada April 2026, manakala bahagian pasaran terkumpulnya melebihi 10% sepanjang separuh pertama tahun tersebut, sekali gus mengukuhkan lagi kedudukannya sebagai peneraju dalam sektor kenderaan tenaga baharu di bandar itu. Sementara itu, GS3 EMZOOM dan EMKOO, yang dipasang secara tempatan di Malaysia menerusi pengeluaran CKD, terus mendapat pengiktirafan kukuh daripada pengguna tempatan.

GAC menyatakan bahawa kelajuan, semangat dan semangat berpasukan yang dizahirkan dalam bola sepak amat selari dengan aspirasi jenama itu dalam mengejar kecemerlangan pemanduan serta komitmennya yang tidak berbelah bahagi untuk melangkaui jangkaan pelanggan. Dengan menjalin kerjasama bersama kelab bola sepak bertaraf dunia seperti Chelsea FC, GAC berhasrat memperkukuh kehadiran jenamanya di seluruh rantau Asia Pasifik dan seterusnya, sambil mempamerkan inovasi, kualiti dan komitmennya terhadap mobiliti yang lebih pintar. Pada masa hadapan, GAC akan terus memperkukuh jejak globalnya melalui inovasi, kualiti dan kerjasama, sekali gus mewujudkan penyelesaian mobiliti yang lebih hijau, lebih pintar dan lebih mampan untuk pelanggan di seluruh dunia.

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