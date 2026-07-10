HashMicro Perkasa Pengeluar dengan Keupayaan Natif-AI Menerusi HashMicro X

KUALA LUMPUR, Malaysia, 10 Julai 2026 /PRNewswire/ -- HashMicro hari ini mengumumkan peluasan penyelesaian pembuatannya menerusi HashMicro X, dengan memperkenalkan keupayaan natif-AI yang membolehkan pengeluar beroperasi dengan lebih pintar, membuat keputusan dengan lebih pantas dan mengautomasikan proses kompleks di seluruh kitaran hayat pengeluaran.

HashMicro X System Dashboard

Ketika pengeluar berdepan kenaikan kos pengeluaran, ketidaktentuan rantaian bekalan, kekurangan tenaga kerja dan peningkatan permintaan pelanggan, teknologi kini berkembang melangkaui pendigitalan tradisional. Walaupun perisian pembuatan konvensional telah membantu menyeragamkan operasi dan memusatkan data, kebanyakan sistem masih bergantung pada pengguna untuk mentafsir maklumat, mengenal pasti masalah dan menentukan tindakan seterusnya.

HashMicro X mewakili evolusi seterusnya dalam perisian pembuatan perusahaan. Dibangunkan dengan AI sebagai terasnya, platform ini melangkaui fungsi merekod transaksi dan menjana laporan dengan menyediakan cadangan pintar serta mengautomasikan pelaksanaan. Hasilnya ialah perisian yang bukan sahaja mengurus operasi, malah membantu mengoptimumkannya secara aktif.

Diintegrasikan pada setiap peringkat aliran kerja pembuatan, HashMicro X membantu pengeluar beralih daripada bertindak balas terhadap masalah kepada menjangkakannya lebih awal. Perancang pengeluaran boleh menjana jadual yang dioptimumkan berdasarkan kapasiti mesin, ketersediaan bahan dan tarikh akhir. Pasukan perolehan menerima amaran awal mengenai kekurangan bekalan berserta tindakan yang disyorkan, manakala pengurus kualiti boleh mengenal pasti kecacatan berulang, menentukan punca utama dan mengurangkan pembaziran menerusi analisis dipacu AI.

"Pengeluar menjana sejumlah besar data operasi setiap hari, tetapi data semata-mata tidak meningkatkan produktiviti," kata Syifa, Naib Presiden Komunikasi Strategik HashMicro. "Perniagaan memerlukan AI yang memahami konteks di sebalik setiap pesanan, mesin dan barisan pengeluaran, kemudian mencadangkan tindakan terbaik seterusnya atau melaksanakan tindakan rutin secara automatik. Itulah perbezaan antara perisian yang merekod kerja dengan perisian yang membantu mengendalikan perniagaan."

Tidak seperti sistem tradisional yang terutamanya merekod transaksi dan menghasilkan laporan, HashMicro X bertindak sebagai lapisan operasi pintar yang diterapkan di seluruh perniagaan. Sistem itu mengesan anomali, mencadangkan tindakan pembetulan dan mengautomasikan aliran kerja merentas pengeluaran, inventori, perolehan, penyelenggaraan serta kawalan kualiti. Dengan menterjemahkan kecerdasan kepada tindakan segera, pengeluar boleh bertindak balas dengan lebih pantas terhadap gangguan, meningkatkan penggunaan sumber dan memastikan operasi pengeluaran berjalan dengan cekap.

Keupayaan natif-AI itu diintegrasikan secara lancar ke dalam rangkaian perisian perusahaan HashMicro, membolehkan pengeluar mengguna pakai AI termaju tanpa mengganggu proses sedia ada, sambil mengekalkan tahap keselamatan, kebolehskalaan dan tadbir urus bertaraf perusahaan.

Latar Belakang HashMicro

HashMicro ialah penyedia terkemuka perisian perusahaan berkuasa AI di rantau Asia Pasifik yang menyediakan perkhidmatan kepada organisasi bersaiz sederhana dan besar merentas pelbagai industri. Platform bersepadunya membantu syarikat mengurus kewangan, perolehan, inventori, pembuatan, jualan, hubungan pelanggan, sumber manusia dan fungsi teras lain menerusi sistem bersepadu yang dipercayai oleh pelbagai perniagaan.

SOURCE HashMicro