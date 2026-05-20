iFAST Global Bank Lancar Worldwide Scan & Pay Dikuasakan Alipay+

LONDON, 20 Mei 2026 /PRNewswire/ -- iFAST Global Bank ("Bank") hari ini mengumumkan pelancaran Worldwide Scan & Pay, iaitu ciri pembayaran kod QR rentas sempadan yang dikuasakan oleh Alipay+, gerbang dompet berpadu milik Ant International. Worldwide Scan & Pay membolehkan transaksi pantas tanpa kad untuk pelanggan individu di lebih 150 juta peniaga merentas lebih 220 pasaran di seluruh dunia.

Menerusi pelancaran ini, iFAST Global Bank menjadi bank UK pertama yang mengupayakan pembayaran kod QR melalui kerjasama dengan Ant International. Melalui Worldwide Scan & Pay, pelanggan iFAST Global Bank boleh membuat pembayaran kepada peniaga QR yang serasi dengan Alipay+ serta rangkaian QR nasional yang disokong hanya dengan mengimbas melalui aplikasi mudah alih iFAST Global Bank dan mengesahkan transaksi tanpa memerlukan kad fizikal. Ketika ini, Alipay+ bekerjasama dengan lebih 10 skim QR nasional di seluruh Asia dan rantau lain.

Memperluas Keupayaan Pembayaran Antarabangsa iFAST Global Bank

Encik Inayat Kashif, Ketua Pegawai Eksekutif iFAST Global Bank, berkata: "Kerjasama ini memajukan visi kami terhadap perbankan tanpa sempadan dengan membolehkan pelanggan dari seluruh dunia mengakses penyelesaian pembayaran global yang lancar melalui satu akaun bank. Bersama-sama Alipay+, kami meningkatkan cara pelanggan berurus niaga di peringkat antarabangsa dengan menyediakan pengalaman pembayaran global yang lebih bersepadu dan mudah."

Ini merupakan kerjasama pertama antara iFAST Global Bank dan Ant International, dengan beberapa inisiatif lanjut sedang dipertimbangkan bagi memperluas ciri dan penyelesaian pembayaran termasuk penawaran berkaitan perjalanan dalam rangkaian perkhidmatan berkuasa-AI Alipay+ dari semasa ke semasa.

Ant International ialah penyedia pembayaran digital, pendigitalan dan teknologi kewangan global terkemuka yang menawarkan platform techfin (teknologi kewangan) berpadu untuk menyokong institusi kewangan dan peniaga pelbagai saiz mencapai pertumbuhan inklusif. Gerbang dompet berpadunya, Alipay+, menyediakan perkhidmatan pembayaran dan digital rentas sempadan yang membantu menghubungkan peniaga global dengan pengguna.

Encik Edward Yue, Pengurus Besar Alipay+ Global Power Center, Ant International, berkata: "Seiring perkembangan pesat perdagangan rentas sempadan, terdapat keperluan yang lebih tinggi untuk memperkukuh saling boleh kendali bagi menghubungkan ekosistem, membuka aliran pelanggan baharu dan menyediakan perkhidmatan kewangan yang lebih inklusif. Pembayaran merupakan asas kepada masa depan perdagangan yang kami percaya juga menjadi enjin pertumbuhan ekonomi digital global. Kerjasama kami dengan iFAST dibina berdasarkan visi bersama untuk memastikan pembayaran berfungsi untuk semua orang, di mana-mana sahaja. Di Alipay+, kami mempunyai komitmen berterusan untuk menyokong institusi kewangan termasuk bank, e-dompet dan fintech, dengan penyelesaian yang memacu pertumbuhan, meningkatkan pengalaman pengguna digital dan memperkukuh ekonomi digital."

Latar Belakang Worldwide Scan & Pay

Direka untuk pelanggan global yang sering bergerak, ciri-ciri utama Worldwide Scan & Pay termasuk:

Tersedia untuk semua pelanggan Perbankan Peribadi Digital iFAST Global Bank

Disokong di lebih 220 pasaran di seluruh dunia

Pembayaran dipaut terus kepada Akaun Semasa Pelbagai Mata Wang pelanggan bagi menyediakan pengalaman yang selamat, mudah dan tanpa kerumitan

Direka untuk membeli-belah runcit secara bersemuka, menjamu selera dan melancong

Membolehkan transaksi rentas sempadan yang lancar dengan pembayaran diselesaikan dalam beberapa saat

Latar Belakang iFAST Corporation & iFAST Global Bank

iFAST Corporation ialah platform perbankan digital dan pengurusan kekayaan global, dengan aset di bawah pentadbiran sebanyak S$32.64 bilion setakat 31 Mac 2026. Ditubuhkan pada tahun 2000, syarikat ini beroperasi di Singapura, Hong Kong, Malaysia, China dan UK. iFAST Global Bank ialah bank UK berlesen penuh yang menawarkan deposit pelbagai mata wang, perkhidmatan pembayaran dan penyelesaian kiriman wang. Dikawal selia oleh Prudential Regulation Authority (PRA) dan Financial Conduct Authority (FCA), Bank ini merupakan ahli langsung Bank of England Faster Payment Scheme, Clearing House Automated Payment System (CHAPS) dan SWIFT. iFAST Global Bank juga merupakan ahli Financial Services Compensation Scheme (FSCS) dengan deposit yang layak dilindungi sehingga £120,000 bagi setiap pelanggan.

Baru-baru ini, iFAST Global Bank diiktiraf sebagai "Best Consumer's Choice - Highly Commended" di Moneyfactscompare.co.uk Awards 2026. Sebagai pengiktirafan terhadap amalan inovatifnya dalam perkhidmatan perbankan digital global, Bank ini turut dianugerahkan anugerah "Best Newcomer" di British Bank Awards 2025 yang dianjurkan platform ulasan kewangan terkemuka UK, Smart Money People.

