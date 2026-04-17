Instadesk Lancar Nod Malaysia bagi Memenuhi Permintaan Meningkat terhadap Pematuhan Data Tempatan

KUALA LUMPUR, Malaysia, 16 April 2026 /PRNewswire/ -- Instadesk, platform penglibatan pelanggan berasaskan AI terkemuka, secara rasmi melancarkan nod Malaysia, sekali gus memperkukuh komitmennya terhadap residensi data dalam negara serta pelaburan jangka panjang di Asia Tenggara. Nod ini direka untuk memenuhi keperluan perusahaan merentasi perkhidmatan kewangan—termasuk bank, penyedia insurans dan syarikat teknologi kewangan (fintech)—serta sektor lain yang memerlukan penyelesaian penglibatan pelanggan yang patuh dan boleh diskala.

Infrastruktur Tempatan, Bukan Sekadar Jualan Tempatan

Seiring institusi kewangan Malaysia berdepan keperluan residensi data yang semakin ketat dalam usaha transformasi digital, memastikan interaksi sensitif pelanggan kekal dalam sempadan negara telah menjadi prasyarat perolehan—bukan sekadar pilihan.

Nod Malaysia Instadesk memastikan data pelanggan kekal dalam sempadan negara, sekali gus memenuhi keperluan residensi data pengawal selia tempatan. Syarikat ini telahpun menyokong institusi kewangan merentasi perbankan, insurans dan fintech di Malaysia, dan nod tempatan ini memperkukuh lagi keupayaan tersebut.

"Membina infrastruktur tempatan merupakan cara kami menunjukkan kesungguhan terhadap sesuatu pasaran—bukan sekadar menjual di dalamnya," kata Leo Fu, Pengurus Besar Instadesk. "Malaysia merupakan pelaburan jangka panjang bagi kami."

Telah Beroperasi Aktif di Pasaran Perusahaan Malaysia

Instadesk telahpun mempunyai pelanggan yang menjalankan pelaksanaan secara langsung di seluruh Malaysia, menyokong pelbagai kes penggunaan daripada pemerolehan pelanggan hingga operasi perkhidmatan. Sama ada pembantu suara AI yang mengendalikan pertanyaan masuk atau bot sembang omnisaluran yang mengurus perbualan WhatsApp dalam bahasa Melayu, platform ini mengekalkan kependaman bawah satu saat serta kualiti perkhidmatan yang konsisten. Ia juga menyediakan pengurusan kualiti pacuan AI, memberikan keterlihatan penuh terhadap setiap interaksi serta membantu memastikan prestasi dan pematuhan.

Dalam amalan, pelaksanaan ini telah membantu organisasi meningkatkan kecekapan capaian, mengendalikan interaksi volum tinggi pada skala besar, serta meningkatkan konsistensi perkhidmatan—sambil mengekalkan standard pematuhan ketat bagi sektor perkhidmatan kewangan, e-dagang, telekomunikasi, perkhidmatan awam dan lain-lain.

Instadesk turut menawarkan alat latihan dan simulasi berasaskan AI, membolehkan sistem AI dan ejen manusia terus meningkatkan prestasi melalui maklum balas masa nyata serta pembelajaran berasaskan senario.

Pelan Tindakan untuk Seluruh Asia Tenggara

Pelancaran di Malaysia mencerminkan strategi lebih luas Instadesk untuk membangunkan infrastruktur setempat merentasi pelbagai persekitaran kawal selia—menggabungkan pelaksanaan tempatan dengan rangkaian rakan serantau untuk mempercepat pelaksanaan dan penjajaran pematuhan tanpa perlu bermula dari awal di setiap pasaran.

Latar Belakang Instadesk

Instadesk ialah platform penglibatan pelanggan dikuasakan AI terkemuka yang dipercayai oleh lebih 2,000 perusahaan di seluruh dunia, membolehkan organisasi perusahaan dan sektor awam menyampaikan interaksi pelanggan yang lebih pintar dan cekap. Platform ini menawarkan penyelesaian sehenti yang mengintegrasikan pusat perkhidmatan pelanggan omnisaluran, bot suara pintar dan bot semabang dikuasakan AI.

