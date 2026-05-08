K•KOU Lancar Subsidiari Malaysia di Selangor, Menandakan Kemasukan Rasmi ke Pasaran Asia Tenggara

SERI KEMBANGAN, Malaysia, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- K•KOU, jenama peralatan rumah premium, membuka secara rasmi subsidiari Malaysianya di Selangor, menandakan kemasukan formalnya ke pasaran Asia Tenggara yang rancak dan berkembang pesat. Langkah strategik ini mewakili pencapaian penting dalam perjalanan pengembangan global syarikat, dengan Malaysia berfungsi bukan sahaja sebagai destinasi antarabangsa pertamanya tetapi juga hab perniagaan serantau untuk Asia Tenggara. K•KOU turut menyatakan rancangan bercita-cita tinggi untuk mencapai pembangunan pasaran jangka panjang di rantau ini.

Industri peralatan elektrik Malaysia telah dikenal pasti sebagai keutamaan ekonomi negara oleh kerajaan tempatan. Keputusan K•KOU untuk menubuhkan ibu pejabatnya di Selangor menonjolkan keyakinan kukuh jenama itu terhadap prospek pasaran tempatan. Lokasi yang dipilih secara teliti ini menyediakan akses optimum kepada pengguna bandar dan juga rangkaian pengedaran serantau.

Berbeza daripada model perniagaan peniaga rentas sempadan biasa, K•KOU dipandu oleh falsafah "Berakar umbi Secara Tempatan, Berkhidmat Secara Tempatan" tersendiri yang merangkumi setiap aspek operasinya. Strategi pembangunan di Malaysia memberi penekanan lebih tinggi terhadap pembinaan jenama setempat dan perkhidmatan pengguna responsif, bukan sekadar pemindahan produk yang mudah. Pejabat tempatan yang baru ditubuhkan itu mengintegrasikan pelbagai fungsi termasuk rundingan perniagaan, pameran jenama imersif, jualan runcit langsung dan perkhidmatan pascajualan komprehensif. Model operasi bersepadu ini bertujuan untuk menyediakan pengguna tempatan dan rakan niaga dengan pengalaman perkhidmatan tanpa bimbang serta mendalam dan dalam masa yang sama memberi tumpuan terhadap pertumbuhan mampan jangka panjang jenama tersebut.

Disokong oleh ratusan paten dan penyelidikan pasaran tempatan meluas yang dijalankan dalam tempoh panjang, K•KOU berada pada kedudukan untuk membawa produk peralatan rumah berkualiti tinggi kepada pengguna Malaysia. Barisan produk sulungnya menampilkan tujuh model berbeza "cerek elektrik kawalan suhu," produk andalan syarikat yang telah mendapat pujian di pasaran domestik. Dengan memanfaatkan "teknologi kawalan suhu" yang unik, cerek ini menggabungkan inovasi teknologi secara lancar ke dalam budaya teh tradisional Malaysia yang kaya, sekali gus meletakkan K•KOU sebagai jenama peneraju dalam segmen khusus ini. Laporan industri menunjukkan bahawa K•KOU akan memperkenalkan produk siri kopi dan kesejahteraan baharu pada separuh kedua tahun ini, setiap satunya disesuaikan dengan senario penggunaan dan keutamaan gaya hidup tempatan. Syarikat kini merekrut secara terbuka pengedar dan rakan kongsi tempatan berkelayakan, sekali gus menandakan pengayaan lanjut dan pengembangan strategik matriks produk serta liputan senarionya dalam sektor peralatan rumah kecil Malaysia yang kompetitif.

Alamat Pejabat：G-11, Tingkat Bawah, Mines 2 Retail Block, Pusat Perdagangan Mines, Jalan Mines 2, The Mines Wellness City, 43300 Seri Kembangan, Selangor, Malaysia

