Lapakgaming Malaysia Dijenamakan Semula sebagai Joytify

SINGAPURA, 15 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Lapakgaming, platform tambah nilai permainan dan hiburan yang terkemuka, telah dijenamakan semula secara rasmi sebagai Joytify di Malaysia. Penjenamaan semula itu memperkenalkan pengalaman pengguna dipertingkat yang membawakan ciri transaksi lebih pantas, keselamatan dipertingkat serta ganjaran lebih besar, sekali gus melakar pencapaian penting dalam misi syarikat untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pemain permainan moden dan peminat hiburan digital.

Joytify telah membina nama di peringkat global dan mendapat sambutan pelanggan di pasaran termasuk Singapura, Thailand, Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Dipercayai oleh jutaan rakyat Malaysia serta pelbagai penerbit, penjenamaan semula Joytify Malaysia menandakan peringkat yang seterusnya dalam pertumbuhan platform itu, seiring usahanya yang berterusan untuk memperkukuh kehadiran antarabangsanya sambil menjadikan transaksi permainan digital lebih mudah diakses dan selamat menerusi ciri serta manfaat baharu.

Jaminan Tambah Nilai #DijaminInstant Joytify menyerahkan hasil pembelian dalam permainan anda dalam tempoh lima minit, atau anda akan mendapat baucar diskaun sebanyak 90%. Selain itu, nikmati Jaminan Wang Dikembalikan bagi item yang tidak dihantar dan rebut baucar diskaun 10% (kuota terhad) bagi permainan & hiburan!

"Memandangkan permainan menjadi sebahagian yang penting dalam kehidupan harian, penjenamaan semula kami kepada Joytify di Malaysia mencerminkan misi yang jelas: untuk menjadikan setiap urusan tambah nilai mudah dan menggembirakan. Kami menetapkan penanda aras baharu bagi kepercayaan menerusi Jaminan Tambah Nilai Segera dan Jaminan Wang Dikembalikan kami, di samping memberikan nilai tambahan kepada pemain menerusi tawaran harian dan ganjaran eksklusif," kata Prasetya Setiawan, Ketua Pegawai Eksekutif Joytify.

Bagi memperluas jangkauannya dalam komuniti permainan dan e-sukan Malaysia, Joytify bekerjasama dengan Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) Malaysia bagi Musim 18. Joytify melancarkan MPL Lucky Spin yang memberi peluang kepada pengguna untuk memenangi ganjaran eksklusif termasuk Epic Skins dalam permainan MLBB, Weekly Diamond Passes, 2,000 Diamonds dan banyak lagi.

Joytify akan membawakan pengalaman itu sepanjang Musim Biasa yang berlangsung dari 14 Ogos hingga 18 Oktober 2026 di Quill City Mall Convention Centre, Kuala Lumpur. Peminat boleh menguji kemahiran mereka dalam perlawanan 1 lawan 1 dan mengambil bahagian dalam Joytify Lucky Spin, dengan hadiah yang nilai keseluruhannya berjumlah RM30,000 untuk dimenangi.

"Musim 18 kelihatan bakal menjadi salah satu musim yang paling menarik setakat ini dan kami berbesar hati mengalu-alukan Joytify sebagai rakan kongsi. Menerusi transaksi dalam permainan yang mudah dan hubungan komuniti yang lebih kukuh, kerjasama ini memberikan lebih banyak cara kepada peminat untuk berinteraksi dengan MPL Malaysia sepanjang musim. Kami berharap dapat bersama-sama mencipta lebih banyak pengalaman yang tidak dapat dilupakan untuk komuniti kami," kata Krystal Tan, Ketua Pasaran (E-sukan) di MOONTON Games.

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SOURCE Joytify