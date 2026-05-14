Lonjakan Pendaftaran 6 Kali Ganda: Xtep 2026 10KM Time Trial Tetapkan Standard Profesional Baharu di Kuala Lumpur

Lebih Daripada Perlumbaan – Xtep Perkasa Pelari untuk Tingkatkan Prestasi

KUALA LUMPUR, Malaysia, 14 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pada 9 Mei 2026, Xtep, jenama pakaian sukan profesional yang terkemuka, berjaya mengadakan 2026 10KM TIME TRIAL di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini merupakan acara larian 10KM profesional kedua berturut-turut oleh jenama itu di Malaysia, sekali gus memperteguh komitmen jangka panjangnya dalam membina ekosistem larian profesional di Asia Tenggara.

Sebelum subuh, seramai 1,500 peserta terpilih dari Malaysia dan lima rantau—Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Timur Tengah, Afrika dan Eropah—berkumpul di zon permulaan. Dengan penyertaan daripada kelab larian tempatan terkemuka, acara itu menampilkan suasana perlumbaan yang sangat profesional, berfokus dan kompetitif.

Acara itu mendapat sambutan luar biasa daripada komuniti larian. Sejak pendaftaran dibuka pada 14 Februari, hampir 10,000 permohonan diterima dalam tempoh sebulan, melebihi 1,500 tempat tersedia sebanyak lebih enam kali ganda. Permintaan kukuh itu jelas mencerminkan keperluan mendesak daripada pasaran tempatan terhadap acara perlumbaan 10KM profesional yang dianjurkan secara teratur.

Para pelari memberikan maklum balas positif yang konsisten dengan menyatakan bahawa Malaysia telah lama kekurangan acara perlumbaan 10KM profesional dan penganjuran acara berkualiti tinggi. Xtep 10KM TIME TRIAL mengisi jurang ini secara berkesan menerusi operasi terpiawai dan perkhidmatan perlumbaan profesional. Hasil ini menunjukkan pandangan tepat Xtep terhadap senario larian, pemahaman mendalam mengenai keperluan pelari dan pengalaman terbukti dalam menyediakan platform larian profesional.

Sebagai respons terhadap semangat berkobar-kobar daripada pelari dan kelab larian, Xtep sedang mempertimbangkan penganjuran acara 10KM berskala besar tambahan pada separuh kedua tahun 2026. Acara berpotensi itu dijangka dapat memperluas liputan pengambilan peserta ke seluruh rantau Asia Tenggara, memperkenalkan kategori veteran, melibatkan lebih banyak kelab larian serta melancarkan sistem kedudukan mata kelab larian bagi mewujudkan festival perlumbaan kompetitif serantau.

Selepas persaingan yang sengit, pemenang utama terdiri daripada yang berikut:

Juara Lelaki Keseluruhan: NGARE JOSEPH MWANGI (Kenya), 00:31:28

Juara Lelaki Malaysia: YEOW NI JIA, 00:34:37

Juara Wanita Malaysia: CHAN ANNE SZE, 00:44:15

Juara Wanita Antarabangsa: NGETICH EMILY, 00:38:17

Acara itu menghimpunkan pelari elit dari seluruh Malaysia bagi menggalakkan perkongsian pengalaman dan mendorong peserta mencabar batasan peribadi mereka.

Selepas perlumbaan, Xtep mengadakan bengkel kasut larian di kedai Mid Valley Megamall. Wu Lianyin, Pengurus Besar Xtep Running Development Center, menyampaikan ucapan yang menekankan pelaburan berterusan Xtep dalam inovasi teknologi produk serta sokongannya kepada pelari dalam mencapai prestasi peribadi terbaik dan mencipta rekod maraton.

Zhuang Yan, Pengurus Kanan Pembangunan Produk, memperkenalkan produk kasut larian terkini Xtep termasuk penampilan sulung di kedai bagi siri 2000KM 5.0 dan 360X 3.0 baharu daripada rangkaian latihan suku kedua jenama itu.

Xtep 2000KM 5.0: Memfokuskan ketahanan dan keserbabolehan, rintangan lelasan DIN 18mm³, sesuai untuk perjalanan ulang-alik harian, berjoging dan latihan, rentak 4:30–8:00 min/km.

Xtep 2000KM 5.0 PRO: Reka bentuk tanpa plat dengan pengkusyenan dan kestabilan yang seimbang, sesuai untuk latihan, perlumbaan dan larian jarak jauh, rentak 4:30–7:00 min/km.

Xtep 360X 3.0: Dilengkapi plat karbon komposit BT400 demi pengalaman larian yang lancar, merendahkan ambang teknologi plat karbon, sesuai untuk latihan harian, rentak 6:30–8:30 min/km.

Zhuang menyebut bahawa siri 160X memfokuskan prestasi perlumbaan, manakala siri 2000KM 5.0 dan 360X 3.0 mengutamakan latihan harian serta pengalaman pengguna bagi membantu pelari membina asas prestasi yang stabil.

Sebagai acara 10KM TIME TRIAL kedua Xtep di Malaysia, acara ini memantapkan lagi kedudukan larian global jenama itu. Menerusi perlumbaan profesional, bengkel pengalaman produk dan aktiviti dalam kedai, Xtep terus membina komuniti larian tempatan yang kukuh. Dengan produk berprestasi tinggi dan platform acara profesional, Xtep mengekalkan hubungan rapat dengan pelari, menyokong pertumbuhan mereka daripada latihan harian hinggalah kejayaan perlumbaan.

