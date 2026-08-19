MALAYSIA MENYAMBUT KEHADIRAN JENAMA 7 DAYS YANG PERTAMA, JIN JIANG HOTELS (MALAYSIA) SASAR PERTUMBUHAN SEMPENA TAHUN MELAWAT MALAYSIA 2026

KUALA LUMPUR, Malaysia, 19 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Jin Jiang Hotels (Malaysia), menerusi kerjasama dengan rakan hospitaliti tempatan, Nexa Hospitality Sdn. Bhd., telah memperkenalkan jenama 7 Days ke pasaran Malaysia pada tahun lalu. Pembukaan 7 Days Premium Hotel Hang Lekiu yang pertama di Kuala Lumpur merupakan projek pertama Jin Jiang Hotels (Malaysia) yang mula beroperasi di Malaysia, sekali gus membuka fasa baharu dalam pengembangannya di Asia Tenggara.

Pada hari pembukaan, wakil daripada Tourism Malaysia, Jin Jiang Hotels (Malaysia), Jin Jiang Hotels China Region, Nexa Hospitality serta rakan perniagaan telah berkumpul untuk bersama-sama merasmikan 7 Days Premium Hotel Hang Lekiu. Persembahan tarian singa tradisional turut diadakan bagi meraikan pembukaan rasmi hotel yang simbolik agar jenama 7 Days terus maju di Malaysia.

Nexa Hospitality Sdn. Bhd. ialah sebuah syarikat pelaburan, pembangunan dan pengurusan hotel dari Malaysia yang mempunyai kepakaran dalam pelaburan hotel, kerjasama jenama dan pengurusan operasi hotel, dengan tumpuan untuk mengembangkan jenama hotel antarabangsa dalam pasaran Malaysia. Jin Jiang Hotels (Malaysia) dan Nexa Hospitality telah memeterai perjanjian bagi 11 projek, merangkumi sembilan projek di Malaysia dan dua di Indonesia, melibatkan beberapa pembangunan hotel termasuk projek di bawah jenama 7 Days. Nexa Hospitality melihat bahawa terdapat potensi besar dalam penggunaan teknologi digital dan ciri perhotelan pintar yang dibangunkan oleh 7 Days di China dan berhasrat untuk menyesuaikan kelebihan tersebut dengan keperluan pelancong tempatan.

Pembukaan 7 Days Premium Hotel Hang Lekiu merupakan projek pertama hasil kerjasama ini yang mula beroperasi secara rasmi. Ia menandakan satu pencapaian penting dalam kerjasama tersebut dan menjadi asas kepada peluasan jenama 7 Days di Malaysia pada masa akan datang.

Pembukaan ini hadir tepat pada masanya, seiring dengan perkembangan pesat sektor pelancongan negara menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026–2027, yang menyasarkan ketibaan 47 juta pelancong antarabangsa dan hasil pelancongan sebanyak RM147.1 bilion pada tahun ini. Dalam suku pertama 2026 sahaja, Malaysia merekodkan 10.65 juta ketibaan pelawat antarabangsa, meningkat 5.4 peratus berbanding tahun sebelumnya, manakala ketibaan dari China melonjak lebih 25 peratus tahun ke tahun kepada 1.41 juta, menjadikannya pasaran sumber utama dengan pertumbuhan paling kukuh bagi Malaysia.[1]

Sebagai jenama hotel ekonomi di bawah Jin Jiang Hotels dengan sejarah lebih 20 tahun, jenama 7 Days terus membina kekuatannya menerusi pengalaman penginapan yang berpatutan, direka dengan baik dan selesa, bagi memenuhi keperluan pelancong yang mengutamakan aspek praktikal, kemudahan serta kualiti yang konsisten. Sehingga Disember 2025, jenama ini telah berkembang lebih kepada 300 bandar di China dan pasaran luar negara, dengan lebih 1,800 hotel beroperasi serta jumlah portfolio melebihi 2,400 hartanah.

Sempena kemunculan pertama di Malaysia, jenama 7 Days turut memperkenalkan identiti jenama setempat yang diperbaharui, termasuk logo baharu yang dibangunkan khusus untuk pasaran Malaysia. Penjenamaan yang dikemas kini ini menampilkan ekspresi yang lebih kontemporari sambil mengekalkan janji teras jenama, iaitu ringkas, boleh dipercayai dan mudah.

7 Days Premium Hotel Hang Lekiu terletak di pusat bandar Kuala Lumpur, menawarkan akses mudah ke tarikan warisan, rangkaian pengangkutan dan destinasi gaya hidup di bandar raya ini, termasuk Stesen LRT Masjid Jamek, Pasar Seni, Central Market, Petaling Street, Dataran Merdeka dan Menara Kuala Lumpur.

Berteraskan Teknologi Pintar, Keselesaan dan Keperluan Perjalanan Harian

7 Days Premium Hotel Hang Lekiu yang baru dibuka diperkenalkan sebagai pilihan yang menawarkan pengalaman penginapan yang mudah, boleh dipercayai dan berbaloi di Kuala Lumpur. Hotel ini menyediakan kategori bilik praktikal termasuk Standard Twin, Standard King, Superior View Twin, Superior View Queen dan Deluxe View King, di samping membawa pengalaman hospitaliti berteraskan teknologi daripada Jin Jiang Hotels ke pasaran Malaysia untuk pelancong tempatan dan antarabangsa.

Berteraskan pengalaman penginapan daripada tetamu yang mengutamakan konsep yang lebih pintar dan cekap, berselaras dengan tumpuan Jin Jiang Hotel (Malaysia) terhadap kecekapan perkhidmatan dan kemudahan tetamu. Kiosk daftar masuk layan diri membolehkan tetamu melengkapkan proses daftar masuk dengan lebih pantas serta mengurangkan masa menunggu di kaunter hadapan. Pada masa yang sama, petugas kaunter hadapan sentiasa bersedia memberikan bantuan apabila diperlukan, bagi memastikan pengalaman daftar masuk yang jelas, lancar dan meyakinkan.

Kawalan pintar dalam bilik turut membolehkan tetamu mengurus persekitaran bilik dengan lebih mudah, dengan menggabungkan teknologi dan kemudahan harian dalam pengalaman penginapan yang ringkas dan praktikal.

Hotel ini turut dilengkapi perkhidmatan penghantaran robot 24 jam, yang membolehkan barangan terpilih dihantar terus ke bilik tetamu pada bila-bila masa. Secara keseluruhan, ciri-ciri perkhidmatan pintar ini menempatkan jenama 7 Days di barisan hadapan hospitaliti ekonomi pintar di Malaysia, sekali gus menawarkan pengalaman yang lebih pantas, lancar dan memberi tetamu lebih kawalan sepanjang penginapan mereka.

Tetamu turut mempunyai akses kepada pelbagai kemudahan asas, termasuk gimnasium, bilik dobi layan diri, tandas awam serta ruang kopi/sarapan. Hotel ini juga menyokong pengalaman penginapan yang lancar menerusi WiFi berkelajuan tinggi, air panas 24 jam, sistem udara segar dan pilihan pembayaran e-dompet.

Di peringkat global, Jin Jiang Hotels beroperasi dalam kedua-dua segmen hotel perkhidmatan penuh dan perkhidmatan terhad. Sehingga 31 Disember 2025, Jin Jiang Hotels mempunyai lebih 14,100 hotel yang beroperasi di seluruh dunia, dengan lebih 1.36 juta bilik, sekali gus menyediakan sokongan jenama, operasi dan sumber yang kukuh bagi kemasukan serta pembangunan berterusan jenama 7 Days di Malaysia.

Sebagai platform perolehan rasmi Jin Jiang Hotels, Jin Jiang Global Purchasing Platform (GPP) menyokong pembangunan dan operasi hotel menerusi perkhidmatan rantaian bekalan yang merangkumi perolehan, penyempatan dan kecekapan operasi.

Platform B2B kini meliputi 75 negara, memberi perkhidmatan kepada 633 hotel dan merekodkan tempahan melebihi RMB80 juta, telah mencapai nilai transaksi terkumpul lebih RMB16 bilion, sekali gus memperkukuh keupayaan sokongan luar negara Jin Jiang Hotels daripada pembangunan projek sehingga operasi harian.

Sebahagian strategi untuk memperluas jangkauan pasaran antarabangsa, jenama 7 Days akan menghubungkan pelancong serantau dan antarabangsa menerusi pelbagai platform pelancongan (Trip.com, Booking.com, Agoda, Traveloka dan Tiket), sekali gus memperkukuh keupayaan pengedaran digitalnya. Pelancong dari China juga boleh membuat tempahan secara terus melalui aplikasi Jin Jiang Rewards dan program mini WeChat, serta menikmati keistimewaan keahlian dan ganjaran kesetiaan.

Pada masa hadapan, syarikat akan menjadikan Malaysia sebagai salah satu pasaran utama, termasuk Indonesia dan Vietnam, sambil terus meneroka peluang pertumbuhan di seluruh Asia Tenggara.

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Mengenai Jin Jiang Hotels (Malaysia)

Jin Jiang Hotels (Malaysia) ialah bahagian Malaysia di bawah Jin Jiang Hotels China Region, yang ditubuhkan untuk memacu pembangunan jenama hotel dan operasi Jin Jiang dalam pasaran Malaysia. Sebahagian daripada perkembangan Jin Jiang Hotels China Region di Asia Tenggara, Jin Jiang Hotels (Malaysia) bekerjasama dengan rakan niaga tempatan untuk memperkenalkan dan membangunkan jenama hotel yang memenuhi keperluan pelancong tempatan dan antarabangsa. Melalui pembangunan pasaran tempatan, kerjasama jenama dan keupayaan operasinya, Jin Jiang Hotels (Malaysia) berhasrat untuk memperkukuh kemunculan Jin Jiang di Malaysia, di samping menyesuaikan jenama, pengalaman hospitaliti dan penawaran perkhidmatannya dengan keperluan pasaran tempatan. Pada masa hadapan, Jin Jiang Hotels (Malaysia) akan terus meneroka peluang untuk memperluaskan portfolio dan memperkukuhkan kemunculannya di Malaysia.

Mengenai Jenama 7 Days

Dikenali sebagai 7 Days Inn di China, jenama 7 Days ialah jenama hotel ekonomi yang telah bertapak kukuh di bawah Jin Jiang Hotels dengan sejarah lebih 20 tahun. Jenama ini komited untuk menyediakan penginapan yang berbaloi, direka secara praktikal dan selesa kepada pelancong. Sehingga Disember 2025, jenama 7 Days telah berkembang melebihi 300 buah bandar di China dan pasaran luar negara, dengan lebih 1,800 hotel beroperasi serta jumlah portfolio melebihi 2,400 hartanah. Dengan pembukaan 7 Days Premium Hotel Hang Lekiu di Malaysia, jenama 7 Days turut memperkenalkan identiti jenama setempat yang diperbaharui, termasuk logo baharu yang berbeza daripada identiti visual sedia ada di China. Identiti jenama yang dikemas kini ini mencerminkan kedudukan yang ringkas, boleh dipercayai dan kontemporari, sambil mengekalkan posisi jenamanya, "Berehat selama tujuh hari, tidur lena setiap hari," serta komitmen berterusan untuk menyediakan pengalaman penginapan yang boleh dipercayai dan mudah kepada pelancong.

SOURCE Jin Jiang Hotels (Malaysia)