Malaysia Perkukuh Kedudukan Sebagai Hab Serantau Industri Pakaian dan Tekstil Menerusi Pembukaan ATEX Malaysia 2026

KUALA LUMPUR, Malaysia, 26 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Pameran sulung Apparel & Textile Exhibition Malaysia (ATEX Malaysia 2026) telah dirasmikan semalam di Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuhkan kedudukannya sebagai hab serantau bagi pembuatan, penyumberan dan inovasi industri pakaian serta tekstil dalam landskap rantaian bekalan global yang semakin berkembang.

Yang Amat Mulia Hajah Sharifah Khatreena Nuraniah Jamalullail, Anakanda Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis, bersama Mr. S. Jai Shankar, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pemecutan Eksport), Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), H.E. Mr. Manjurul Karim Khan Chowdhury, Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Malaysia, serta wakil-wakil daripada Kaizer Exhibitions & Conferences Sdn Bhd, Malaysia Convention & Exhibition Bureau (MyCEB) dan persatuan-persatuan industri menyempurnakan majlis pemotongan reben sempena perasmian sulung Apparel & Textile Exhibition Malaysia (ATEX Malaysia 2026) di Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur, pada 25 Jun 2026.

Penganjuran pameran ini hadir ketika sektor Apparel and Clothing Accessories Malaysia terus mencatatkan pertumbuhan yang memberangsangkan. Menurut Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), sektor ini merekodkan jumlah dagangan sebanyak RM18.24 bilion pada tahun 2025, meningkat 8.3% berbanding tahun sebelumnya. Eksport turut berkembang 6.2% kepada RM6.88 bilion, manakala bagi tempoh Januari hingga Mei 2026, nilai eksport melonjak 27.8%, mencerminkan keyakinan antarabangsa yang semakin kukuh terhadap keupayaan pembuatan serta daya saing eksport Malaysia.

Berlangsung dari 25 hingga 27 Jun 2026, ATEX Malaysia 2026 dianjurkan oleh Kaizer Exhibitions & Conferences Sdn Bhd, mendapat pengiktirafan daripada Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), disokong oleh Malaysia Convention & Exhibition Bureau (MyCEB), serta mendapat kerjasama strategik daripada Malaysia Textile Manufacturers Association (MTMA), MyFashion Chamber, Persatuan Usahawan Wawasan Wanita Malaysia (WAWASANITA), Persatuan Pencinta Tekstil Malaysia (CITRA) dan Bangladesh Knitwear Manufacturers & Exporters Association (BKMEA).

Majlis perasmian telah diserikan dengan keberangkatan Yang Amat Mulia Hajah Sharifah Khatreena Nuraniah Jamalullail, Anakanda Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis, dan disempurnakan oleh Mr. S. Jai Shankar, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pemecutan Eksport), Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE). Turut hadir ialah H.E. Mr. Manjurul Karim Khan Chowdhury, Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Malaysia; Mr. Mohammad Isa Abdul Halim, Pengarah Penglibatan & Perisikan Pasaran, Malaysia Convention & Exhibition Bureau (MyCEB); Ms. Belle Yam, Pengarah Urusan, Kaizer Exhibitions & Conferences Sdn Bhd; wakil-wakil daripada Malaysia Textile Manufacturers Association (MTMA), MyFashion Chamber, Persatuan Usahawan Wawasan Wanita Malaysia (WAWASANITA), Persatuan Pencinta Tekstil Malaysia (CITRA), Bangladesh Knitwear Manufacturers & Exporters Association (BKMEA), serta para duta, pemimpin industri, pempamer dan pembeli dari seluruh rantau.

Meliputi ruang pameran seluas lebih 4,212 meter persegi, ATEX Malaysia 2026 menghimpunkan 79 syarikat pempamer dari Malaysia, Bangladesh, China, India, Indonesia dan Jepun, lalu menjadi platform perniagaan serantau yang menghubungkan pengeluar, pembekal, pembeli, profesional penyumberan dan penyedia teknologi merentasi keseluruhan rantaian nilai industri pakaian dan tekstil.

Sebagai platform penyumberan sehenti bagi industri pakaian dan tekstil di rantau ini, ATEX Malaysia 2026 membuka peluang kepada syarikat untuk mengenal pasti pembekal baharu, meneroka teknologi pembuatan termaju, bertukar pandangan mengenai perkembangan pasaran serta menjalin kerjasama strategik yang menyokong pembangunan rantaian bekalan serantau dan perdagangan antarabangsa.

Penyertaan antarabangsa merupakan antara tarikan utama pameran ini dengan kehadiran pempamer dan delegasi dari Bangladesh, China, India, Indonesia, Jepun dan Malaysia. Mereka mempamerkan inovasi terkini dalam bidang pembuatan, teknologi tekstil, pengeluaran mampan serta penyelesaian fesyen, di samping memperkukuh hubungan rantaian bekalan serantau dan kerjasama perniagaan rentas sempadan.

Dalam ucapan perasmiannya, Mr. S. Jai Shankar berkata Malaysia kini semakin diiktiraf sebagai destinasi penyumberan strategik di peringkat antarabangsa seiring perubahan landskap rantaian bekalan global.

"Dinamik perdagangan global kini mewujudkan peluang baharu kepada Malaysia. Semakin banyak syarikat antarabangsa mengiktiraf Malaysia sebagai rakan strategik dan pintu masuk ke Asia Tenggara. Platform seperti ATEX memainkan peranan penting dalam menghubungkan syarikat Malaysia dengan pembeli global, di samping mempercepatkan inovasi, kemampanan dan pertumbuhan eksport dalam sektor pakaian dan tekstil."

Beliau turut menambah bahawa industri tekstil dan pakaian Malaysia terus berkembang melangkaui pembuatan tradisional dengan mengadaptasi automasi, pengeluaran mampan dan keupayaan reka bentuk bernilai tinggi. Transformasi ini disokong oleh kerjasama antarabangsa yang kukuh serta jenama Malaysia yang semakin mendapat pengiktirafan di peringkat global, sekali gus mewujudkan lebih banyak peluang kepada pengeksport, pengeluar dan pelabur.

Pengurus Pembangunan Perniagaan Kaizer Exhibitions & Conferences Sdn Bhd, Mr. Andy Poh, berkata:

"ATEX Malaysia diwujudkan sebagai platform penyumberan sehenti bagi industri pakaian dan tekstil di rantau ini. Kami berharap dapat menghubungkan pempamer dan pembeli dari seluruh dunia, mewujudkan lebih banyak kerjasama strategik serta menyokong pertumbuhan berterusan ekosistem industri pakaian dan tekstil Malaysia."

Mewakili salah satu delegasi antarabangsa utama yang menyertai pameran ini, H.E. Mr. Manjurul Karim Khan Chowdhury, Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Malaysia, berkata ATEX Malaysia 2026 menyediakan platform penting untuk memperkukuh kerjasama perdagangan serantau serta hubungan rantaian bekalan antara Bangladesh dan Malaysia.

"Bangladesh telah lama menjadi rakan yang dipercayai dalam rantaian bekalan global industri pakaian dan tekstil. Melalui ATEX 2026, kami mengenal pasti potensi besar dalam produk pakaian siap, pakaian rajut dan produk tekstil. Kami yakin kelebihan dari segi kualiti, kecekapan kos dan keupayaan memenuhi keperluan pembeli Malaysia serta serantau akan menggalakkan lebih banyak aktiviti penyumberan dari Bangladesh serta membuka peluang kepada usaha sama yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara."

Beliau turut memaklumkan bahawa Suruhanjaya Tinggi Bangladesh komited untuk memperluaskan kerjasama dengan pemain industri dan agensi kerajaan Malaysia.

"Berdasarkan hubungan yang terjalin melalui ATEX 2026, Bangladesh berharap dapat memperkukuh lagi kerjasama dengan pemain industri dan agensi kerajaan Malaysia. Kami akan menganjurkan misi pembeli ke Bangladesh, memudah cara sesi padanan perniagaan (B2B), serta menyokong penganjuran Forum Tekstil Bangladesh–Malaysia di Kuala Lumpur bagi memudahkan syarikat Malaysia mendapatkan sumber bekalan dari Bangladesh, di samping membantu syarikat kami mengembangkan akses ke pasaran serantau."

Sepanjang penganjuran pameran, pelbagai sesi padanan perniagaan, program jaringan industri dan aktiviti perkongsian ilmu diadakan bagi membantu pempamer dan pembeli menjalin kerjasama baharu, memperkukuh rantaian bekalan serantau serta meneroka peluang perdagangan dan pelaburan rentas sempadan.

Sepanjang tiga hari pameran berlangsung, pengunjung berpeluang meneroka inovasi terkini dalam pembuatan pakaian, jentera tekstil, automasi, pengeluaran mampan, tekstil teknikal, fabrik, teknologi percetakan, aksesori fesyen, tekstil rumah serta penyelesaian pembuatan digital, selain menyertai sesi jaringan yang menghimpunkan pengeluar, pembekal, pembeli dan pemilik jenama dari seluruh rantau.

Sehingga 27 Jun 2026, ATEX Malaysia 2026 terus menjadi platform penting kepada pemain industri untuk meneroka teknologi baharu, berkongsi pandangan pasaran dan memperkukuhkan kerjasama perniagaan serantau, sekali gus mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai hab utama pembuatan, penyumberan dan perdagangan industri pakaian serta tekstil di Asia Tenggara.

Mengenai Apparel & Textile Exhibition Malaysia (ATEX Malaysia)

Apparel & Textile Exhibition Malaysia (ATEX Malaysia) merupakan pameran utama Malaysia yang memfokuskan kepada keseluruhan ekosistem industri pembuatan pakaian dan tekstil. Ditubuhkan pada 2024, pameran ini menghimpunkan pengeluar, pembekal, pembeli, jenama fesyen, pereka, penyedia teknologi, persatuan industri serta institusi akademik dari seluruh Asia. Dianjurkan oleh Kaizer Exhibitions & Conferences Sdn Bhd, ATEX Malaysia berperanan sebagai platform penyumberan sehenti yang memacu inovasi, pembuatan mampan, kerjasama perniagaan dan perdagangan serantau merentasi keseluruhan rantaian nilai industri pakaian dan tekstil.

SOURCE Apparel & Textile Exhibition Malaysia