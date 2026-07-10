Mampukah AI yang Benar-Benar Melakukan Kerja Menambat Hati Perniagaan di Asia?

HONG KONG, 10 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Demonstrasi itu kelihatan biasa sahaja kerana kesederhanaannya. Seorang pengurus produk muda yang baru lima bulan bekerja di Kingsoft Office menaip satu arahan. Skrin berkelip. Data pelanggan mengalir masuk daripada sistem CRM. Dokumen perolehan sepanjang 300 baris dihuraikan, dipadankan dan dinilai. Laporan pascaprojek tersusun dengan sendirinya.

Ia satu detik kecil yang mudah dilepas pandang. Namun, detik itu mencerminkan sesuatu yang lebih besar — dan lebih mendesak — daripada sekadar satu demonstrasi perisian.

Di seluruh dunia korporat, kekecewaan yang terpendam semakin memuncak. Syarikat mencurahkan berbilion-bilion dolar ke dalam kecerdasan buatan. Mereka membeli bot sembang, melanggan copilot dan menjalankan projek perintis demi projek perintis. Namun, di bilik lembaga pengarah mahupun ruang rehat pekerja, rungutan yang sama terus kedengaran: AI menjawab soalan, tetapi ia tidak melakukan kerja.

Tinjauan Gartner yang diterbitkan pada April mendapati lebih 70% projek AI perusahaan gagal memenuhi jangkaan. Bain & Company, dalam kajian berasingan membabitkan 951 syarikat, melaporkan bahawa pelaburan AI melonjak — tetapi pulangannya tidak menunjukkan peningkatan yang seiring. Jurang antara janji dan hasil sebenar telah menjadi kebimbangan utama yang mencorakkan era AI korporat.

Pada LEAP EAST, persidangan teknologi antarabangsa yang dibuka di Hong Kong pada 8 Julai, Kingsoft Office, syarikat perisian China di sebalik WPS Office, mengemukakan diagnosis dan penyelesaian. Menurut syarikat itu, masalahnya bukan kerana AI tidak cukup berkuasa. Sebaliknya, AI belum diberikan ruang untuk melaksanakan kerja sebenar.

"Kita telah beralih daripada era 'bagaimana untuk menjadikan seseorang bekerja lebih pantas' kepada 'bagaimana untuk menjadikan sesebuah organisasi lebih pintar'," kata Xu Liu, Naib Presiden Kingsoft Office. "Ini memerlukan seni bina yang berbeza secara asas."

Jawapan syarikat itu ialah WPS 365, platform produktiviti perusahaan yang mengintegrasikan AI secara langsung ke dalam aliran kerja perniagaan — bukan sebagai pembantu berasingan, tetapi sebagai lapisan yang membaca, menulis, menganalisis dan bertindak dalam dokumen serta sistem yang sudah digunakan oleh syarikat. Kingsoft Office menamakannya sebagai "Enterprise Brain Execution Layer"(Lapisan Pelaksanaan Otak Perusahaan).

Bahagian paling menonjol dalam penawaran itu ialah Qingzhou AI, sistem penggunaan persendirian ringan yang direka untuk syarikat yang tidak mampu menanggung risiko — atau kos — infrastruktur AI tradisional. Dalam era apabila kedaulatan data telah menjadi kebimbangan geopolitik dan kawal selia, Qingzhou AI boleh beroperasi pada satu pelayan sahaja, sekali gus mengurangkan lebih 95% keperluan perkakasan. Pendekatan itu menterbalikkan logik lazim industri: daripada meminta syarikat membina infrastruktur yang lebih besar, ia mempersoalkan sejauh mana sedikitnya infrastruktur yang benar-benar diperlukan.

Implikasinya terhadap Asia Pasifik adalah besar. Di seluruh Asia Tenggara, perusahaan kecil dan sederhana membentuk sebahagian besar perniagaan. Kebanyakannya beroperasi dalam sektor — kewangan, perundangan dan pendidikan — yang tidak membenarkan data dibawa keluar merentasi sempadan negara. Selama ini, mereka terpaksa memilih antara sistem di premis yang mahal dengan AI awan awam yang berisiko. Qingzhou AI menawarkan pilihan ketiga.

Kingsoft Office telah berkecimpung dalam perniagaan dokumen selama 38 tahun. Syarikat percaya pengalaman panjang ini memberikan kelebihan yang tidak dapat ditandingi oleh syarikat pemula natif-AI yang lebih baharu, iaitu pemahaman mendalam mengenai cara kerja sebenar mengalir menerusi dokumen — kontrak, laporan, lembaran, nota mesyuarat — serta bagaimana AI boleh berfungsi di dalamnya, bukan sekadar di sampingnya.

"Apa yang berubah bukan sekadar perisian," kata Liu. "Ia merupakan konsep asas mengenai kedudukan kecerdasan dalam sesebuah organisasi."

SOURCE WPS Office