MM Century Menangi 3 Emas, 1 Perak di Anugerah The Star ESG Positive Impact

PETALING JAYA, Malaysia, 31 Julai 2026 /PRNewswire/ -- MM Century, sebuah syarikat pengurusan alam sekitar dan ekonomi kitaran yang berpangkalan di Pulau Pinang, telah memenangi tiga Anugerah Emas dan satu Anugerah Perak dalam kategori PKS dan Peringkat Pertengahan pada edisi keempat Majlis Anugerah The Star ESG Positive Impact.

Empat anugerah diraih oleh MM Century pada Anugerah Impak Positif ESG Star; tiga Pinggan Emas dan satu Perak.

Kemenangan ini merangkumi keseluruhan transformasi ESG MM Century. Kemudahan pemulihan e-sisa berproses kering dan bebas bahan kimia syarikat itu mencapai kadar pengalihan tapak pelupusan sebanyak 96.21% merentasi 4,423 tan yang diuruskan pada 2025, sekali gus mengurangkan pelepasan mutlak sebanyak 14.3% walaupun jumlah bahan buangan meningkat 28.7%.

Rangka Kerja Tadbir Urus Digital Bersepadu yang merangkumi empat pensijilan ISO telah meningkatkan skor EcoVadis syarikat kepada 72/100; peningkatan sebanyak sepuluh mata tahun ke tahun yang meletakkannya pada persentil ke-84 di peringkat global. TRACE, Kalkulator Impak Alam Sekitar Aset Akhir Hayat milik syarikat, menukar setiap pelupusan IT kepada data karbon peringkat item merentasi lebih 40 jenis aset, memberikan pelanggan angka yang sedia diaudit untuk pelaporan Skop 3.

Menyokong pencapaian ini adalah pelaburan bernilai RM598,000 yang mengubah sebuah syarikat kitar semula tradisional berusia 40 tahun kepada sebuah operasi digital-pertama yang bertanggungjawab terhadap data, lengkap dengan sijil pemusnahan berasaskan blockchain.

"Penjagaan alam sekitar dan impak dunia sebenar saling berkait rapat," kata Ashok Kumar Rangayah, Pengarah MM Century. "Kemenangan ini mencerminkan sebuah pasukan yang telah menterjemahkan dasar ESG kepada hasil yang boleh diukur."

MM Century menyatakan pihaknya akan memperluas kapasiti loji di Perak dan Selangor serta memperdalam penyelidikan ke arah penyelesaian sifar sisa, bagi menyokong peralihan Malaysia ke arah ekonomi kitaran.

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