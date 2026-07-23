OMODA & JAECOO Malaysia Capai Pencapaian Jualan Memberangsangkan, Memacu Elektrifikasi dan Menginovasi Kehidupan Pintar Bersama AiMOGA

KUALA LUMPUR, Malaysia, 23 Julai 2026 /PRNewswire/ -- OMODA & JAECOO Malaysia muncul sebagai antara jenama automotif yang paling pesat berkembang di negara ini dengan mencatatkan penghantaran lebih 8,100 kenderaan setakat Julai 2026, sekali gus menduduki tempat kelima dalam kalangan jenama automotif paling laris di Malaysia. Prestasi kukuh ini mencerminkan peningkatan kepercayaan pelanggan terhadap barisan SUV syarikat yang semakin berkembang, sekali gus mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai pasaran luar negara yang penting bagi jenama ini.

Pemacu utama kejayaan ini ialah JAECOO J5, sebuah SUV premium yang dilancarkan pada Mac 2026 dan telah mencatatkan lebih 2,500 unit penghantaran dalam tempoh hanya empat bulan. Dikenali dengan mutu pembuatan premium, teknologi pintar dan kepraktisan untuk kegunaan harian, J5 berjaya menambat hati pengguna di Malaysia.

Meneruskan momentum ini, OMODA & JAECOO Malaysia telah membuka tempahan bagi JAECOO J5 EV serba baharu, model elektrik sepenuhnya yang pertama syarikat di negara ini, dengan anggaran harga permulaan RM125,000. Langkah ini menandakan satu pencapaian penting dalam perjalanan elektrifikasi jenama ini, susulan prestasi cemerlang pada separuh pertama 2026, apabila penghantaran kenderaan tenaga baharu (NEV) melonjak 843% tahun ke tahun kepada 2,300 unit, berbanding hanya 244 unit pada separuh pertama 2025.

J5 EV memperluaskan portfolio NEV OMODA & JAECOO, melengkapkan penawaran kenderaan hibrid pemalam sedia ada serta memberikan lebih banyak pilihan kepada pengguna Malaysia merangkumi rangkaian kuasa enjin pembakaran dalaman, hibrid pemalam dan elektrik sepenuhnya. Ketika memasuki fasa pertumbuhan baharu, jenama ini kekal komited untuk menawarkan penyelesaian mobiliti pintar, teknologi inovatif dan pengalaman pemilikan yang luar biasa bagi membentuk masa depan mobiliti Malaysia.

OMODA & JAECOO, jenama global yang menyasarkan golongan muda dengan visi "Co-create a Beautiful Life with Young People", telah mencapai jualan global sebanyak satu juta unit dalam tempoh tiga tahun serta berkembang ke 77 pasaran di seluruh dunia. Jenama ini menerajui teknologi hibrid menerusi Sistem Hibrid Super (SHS), di samping mempercepatkan pelaksanaan kenderaan elektrik bateri (BEV) serta memberi tumpuan kepada ciri pemanduan pintar dan kokpit pintar. Melalui kerjasama dengan syarikat robotik kecerdasan terkandung AiMOGA, jenama ini telah membangunkan robot yang memperluaskan penggunaan teknologi pintar ke dalam pelbagai senario interaktif, sekali gus memperkayakan ekosistem kehidupan pintar.

SOURCE OMODA & JAECOO; AiMOGA Robotics