Plotio ผนึกกำลังสู่อนาคต ชูองค์ความรู้ และเครือข่ายความร่วมมือ ดันธุรกิจเติบโตระดับโลก
News provided byPlotio
30 Jul, 2026, 14:56 CST
กรุงเทพฯ, 30 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Plotio แบรนด์การเงินระดับโลก ประกาศเปิดตัว 'กลยุทธ์เสริมศักยภาพพันธมิตรระดับโลก' (Global Partner Empowerment Strategy) อย่างเป็นทางการ ก้าวสู่บริบทใหม่แห่งการเติบโต พร้อมตอกย้ำจุดยืนที่มุ่งมั่นสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเต็มกำลัง ผ่านการแบ่งปันองค์ความรู้ ทรัพยากรระดับมืออาชีพ และการบูรณาการความร่วมมือในระดับสากล
ต่อยอดจากประสบการณ์อันแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมที่ยาวนานกว่า 16 ปี Plotio มุ่งสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ ให้แก่พันธมิตรทั่วโลก โดยมอบทรัพยากรด้านการศึกษา ข้อมูลเจาะลึกทิศทางตลาด และแนวทางการยกระดับศักยภาพความเป็นมืออาชีพ ผ่านการผสานรวมอย่างเหนือชั้นของการติดอาวุธทางความรู้ การสร้างแบรนด์ร่วมระดับโลก และการสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับเอ็กซ์คลูซีฟ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสานต่อบทบาทการเป็นคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง
สร้างความเชื่อมั่น ด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและการซัพพอร์ตแบบมืออาชีพ
ชื่อเสียงทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง คือรากฐานสำคัญของความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ Plotio เดินหน้ายกระดับภาพลักษณ์บนเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง ผ่านความสำเร็จอันโดดเด่นทั้งในด้านนวัตกรรมทางการเงิน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการสนับสนุนลูกค้า จนได้รับรางวัลระดับนานาชาติอันทรงเกียรติมากมาย รางวัลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของ Plotio ในด้านความเป็นมืออาชีพ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน การแบ่งปันความน่าเชื่อถือของแบรนด์ที่เกิดจากความสำเร็จเหล่านี้ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรในการยืนหยัดบนพื้นที่การตลาดของตนเอง พร้อมทั้งยกระดับความมั่นใจในการสานต่อธุรกิจกับลูกค้าได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ด้วยโครงการส่งเสริมด้านการศึกษาที่หลากหลาย ตลอดจนแหล่งข้อมูลเชิงลึกของตลาดที่ครอบคลุม Plotio ยังได้ช่วยให้พันธมิตรสามารถอัปเดตองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเจาะลึกและเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
สร้างชื่อเสียงระดับโลก ผ่านการเป็นผู้สนับสนุนกีฬาระดับนานาชาติ
Plotio เดินหน้าสานต่อความร่วมมือเชิงลึกกับมหกรรมกีฬาระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนานาชาติ, ทัวร์นาเมนต์ WTT (World Table Tennis), การแข่งขันมอเตอร์สปอร์ต Macau Grand Prix รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์ และการเป็นที่รู้จักของแบรนด์ในระดับสากลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ผสานสปิริตแห่งกีฬาที่ "มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ยืนหยัดไม่ย่อท้อ และเปี่ยมด้วยความเป็นมืออาชีพ" เข้ากับวิสัยทัศน์ของแบรนด์ได้อย่างลงตัว Plotio ได้สร้างโอกาสอันเหนือระดับให้แก่พันธมิตร ในการร่วมขยายการรับรู้ของแบรนด์ในวงกว้าง และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับบนเวทีโลกไปพร้อมกัน ความร่วมมือระดับนานาชาติเหล่านี้ เป็นเสมือนคลังข้อมูลชั้นดีที่ช่วยให้พันธมิตรมีเรื่องราวที่น่าสนใจในการสื่อสารกับลูกค้า พร้อมทั้งช่วยสร้างความผูกพันที่ดียิ่งขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมระดับโลก และภาพลักษณ์เชิงบวกของแบรนด์
รังสรรค์ประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ผ่านอีเวนต์ระดับพรีเมียม
นอกจากนี้ Plotio ยังคงสานต่อโอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงลึก ผ่านประสบการณ์ออฟไลน์เหนือระดับ ไม่ว่าจะเป็นงานกาล่าดินเนอร์สุดหรู, กิจกรรม Global Expo Tours และกิจกรรมทางสังคมแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ได้คัดสรรมาเป็นอย่างดี กิจกรรมเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงพันธมิตร และบุคลากรชั้นนำในอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างลึกซึ้ง และสนับสนุนการพัฒนาความเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาวระหว่างกันอย่างเต็มรูปแบบ
ผ่านโครงการเยี่ยมชมสาขาระดับโลก พันธมิตรจะมีโอกาสได้เห็นภาพการดำเนินงานที่เป็นสากลของ Plotio ด้วยตนเอง พร้อมรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทีมงานระดับมืออาชีพ โครงสร้างการบริหารระดับโลก และสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย ด้วยแรงสนับสนุนจากบุคลากรชั้นเลิศกว่า 300 คนทั่วโลก Plotio จึงสามารถแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถข้ามพรมแดน และจุดยืนที่มั่นคงในการร่วมมือแบบได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ก้าวไปพร้อมกัน ด้วยความรู้และจุดหมายเดียวกัน
สำหรับก้าวต่อไป Plotio ยังคงมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก ผ่านการเสริมศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบทรัพยากรระดับมืออาชีพ และการเปิดรับโอกาสความร่วมมือใหม่ๆ
ทรัพยากรทางการการศึกษา และแอปพลิเคชัน (official APP) อย่างเป็นทางการของบริษัท จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลตลาดที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ ทั้งนี้การตัดสินใจใดๆ ของลูกค้าล้วนเป็นการตัดสินใจอย่างอิสระ โดยขึ้นอยู่กับความเข้าใจ และเป้าหมายการเรียนรู้ส่วนบุคคลเป็นหลัก ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ ความร่วมมือระดับโลก และการเติบโตไปพร้อมกัน Plotio มุ่งหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืน และรังสรรค์คุณค่าระยะยาวร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก
ก้าวผ่านทุกการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน : Plotio เปิดรับโอกาสทั่วโลก ด้วยความรู้ ความน่าเชื่อถือ และวิสัยทัศน์ระดับสากล
ในแวดวงอุตสาหกรรมการเงิน "พันธมิตร" เป็นคำที่กล่าวได้ง่ายแต่ธำรงไว้ได้ยาก สำหรับ Plotio แล้วความร่วมมือฉันท์พันธมิตรไม่เคยถูกมองเป็นเพียงเป้าหมายระยะสั้น แต่คือความมุ่งมั่นระยะยาวที่ก่อร่างขึ้นจากความไว้วางใจซึ่งกันและกัน พร้อมแบ่งปันทรัพยากร และการเติบโตอย่างยั่งยืน
ท่ามกลางโครงสร้างตลาดการเงินโลกที่แปรเปลี่ยนอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งหลายองค์กรต่างมุ่งแข่งขันกันที่ความรวดเร็ว Plotio เลือกที่จะเน้นการทำงานที่เจาะลึก ละเอียดรอบคอบ และรู้ลึกรู้จริง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แข็งแกร่งในระยะยาว ความน่าเชื่อถือในตลาดระดับโลกตลอด 16 ปีที่ผ่านมา ได้กลายมาเป็นการซัพพอร์ตพาร์ทเนอร์ธุรกิจทั่วโลกอย่างจริงจังและมั่นคง โดยตลอดหลายปีนี้ Plotio เดินเคียงข้างพาร์ทเนอร์มาตลอด ทั้งคอยให้ความรู้ทางการเงิน มีบริการแบบมืออาชีพ และเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในระดับสากล
สร้างความเชื่อมั่นด้วยข้อมูลจริง และชื่อเสียงที่ไว้ใจได้
ในวงการการเงิน ชื่อเสียงและความเป็นมืออาชีพคือพื้นฐานสำคัญที่สุดของการทำงานร่วมกัน ที่ผ่านมา Plotio ได้รับการยอมรับจากทั้งคนในวงการและองค์กรระดับโลกมาตลอด แถมยังมีผลงานที่ทุกคนสามารถตรวจสอบได้จริง นอกจากนี้ การสื่อสารของเรายังมีมาตรฐานที่ชัดเจนเสมอ นั่นคือ ไม่พูดโฆษณาเกินจริง ไม่การันตีผลตอบแทน และไม่ใช้คำพูดที่ชวนให้คนเข้าใจผิด
การให้ความรู้คือหัวใจหลักของเรา Plotio ทุ่มเทเรื่องการให้ความรู้มาตลอดหลายปี เราจัดบรรยายเรื่องการเงินกว่า 2,000 ครั้งต่อปี และมีวิธีสอนที่ช่วย "ย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย" เนื้อหาจะค่อยๆ ปูพื้นฐานตั้งแต่เรื่องตลาดเบื้องต้น การระวังความเสี่ยง ไปจนถึงเทคนิคการวิเคราะห์ลึกๆ โดยสอนเป็นภาษาของประเทศนั้นๆ พร้อมยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงให้เห็นภาพ คอร์สเรียนทั้งหมดของเราเน้นให้ความรู้ล้วนๆ ไม่มีการแอบแฝงขายของใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ แอป Plotio ยังอัปเดตข้อมูลตลาดและแหล่งความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนมีความรู้มากพอที่จะตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ตามความเข้าใจและเป้าหมายของแต่ละคน
ทีมงานในพื้นที่ เวลาตรงกัน: พร้อมซัพพอร์ตพาร์ทเนอร์อย่างใกล้ชิด
สำนักงานใหญ่ของ Plotio ตั้งอยู่ในศูนย์กลางการเงินของเอเชีย ทำให้เรามีเวลา (Time Zone) และจังหวะการทำงานที่ตรงกับพาร์ทเนอร์ในโซนเอเชียแปซิฟิก ข้อดีคือเราสามารถอัปเดตข้อมูลกันได้แบบทันท่วงที สื่อสารกันได้ลื่นไหล และทำให้การทำงานข้ามประเทศสะดวกสบายสุดๆ
เราเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม จึงมีข้อมูลรองรับหลายภาษาที่ปรับให้เข้ากับคนในพื้นที่ และที่พิเศษไปกว่านั้น คือในช่วงเทศกาลสำคัญ เรายังมีของขวัญแทนใจส่งให้พาร์ทเนอร์ เพื่อแสดงถึงความผูกพันและความใส่ใจดูแลกันแบบยาวๆ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องงาน
ดูแลอย่างเป็นระบบ ซัพพอร์ตเต็มที่ในระยะยาว
การทำงานร่วมกันต้องพึ่งพากันได้ Plotio จึงมีระบบซัพพอร์ตที่แน่นหนา ทั้งทีมดูแลเฉพาะกิจ กติกาที่ชัดเจน และมีการพูดคุยให้ความรู้กันตลอดเวลา เราทำงานอย่างโปร่งใส มีลายลักษณ์อักษรชัดเจน และมีผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอน เราไม่เน้นโตไวแบบฉาบฉวย แต่เน้นสร้างสภาพแวดล้อมที่พาร์ทเนอร์ทำงานด้วยแล้วสบายใจ โดยให้การซัพพอร์ตที่มั่นคง ยุติธรรม และทำตามสัญญาที่ให้ไว้เสมอ
ขยายมุมมองร่วมกับพาร์ทเนอร์ ผ่านเวทีกีฬาระดับโลก
กีฬาและธุรกิจใช้หลักการเดียวกัน คือต้องมีวินัย มุ่งมั่น และมองความสำเร็จในระยะยาว Plotio เลยร่วมเป็นผู้สนับสนุนกีฬาระดับโลกมากมาย ทั้งปิงปอง, ปิงปองชิงแชมป์โลก, WTT(World Table Tennis Professional League), รถแข่งมาเก๊ากรังด์ปรีซ์ และฟุตบอลนานาชาติ เพื่อโชว์ความเป็นมืออาชีพแบบสากลของเรา ที่สำคัญคือ พาร์ทเนอร์ของเราไม่ได้เป็นแค่คนดูถ่ายทอดสด แต่มีโอกาสได้ไปร่วมงานจริงๆ ได้ทำความรู้จักกับคนในแวดวงเดียวกันจากทั่วโลกและทีมงานของ Plotio ซึ่งช่วยสานสัมพันธ์ให้เราแน่นแฟ้นและทำงานด้วยกันได้ดีขึ้นแบบเห็นผลจริงๆ
ก้าวอย่างมั่นคงด้วยความรู้และจุดมุ่งหมายเดียวกัน
จากนี้ไป Plotio จะเพิ่มวิธีซัพพอร์ตพาร์ทเนอร์ให้หลากหลายขึ้น ไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องงานหรือให้ข้อมูลทั่วไป แต่จะมีการจัดงานอีเวนต์ พาดูงานต่างประเทศ และเปิดพื้นที่ให้เราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างใกล้ชิด
เพราะสำหรับเรา การดูแลพาร์ทเนอร์คือการเดินไปด้วยกัน เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ และทำให้เราเชื่อใจกันมากขึ้น ไม่ว่าตลาดจะเปลี่ยนไปแค่ไหน เราก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยกัน เพื่อความสำเร็จในระยะยาว
SOURCE Plotio
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